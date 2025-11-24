Νίκος Καρβέλας: Σπάνια εμφάνιση για τον μεγαλύτερο αδελφό του, Δημήτρη

Μία σπάνια εμφάνιση έκανε στα social media ο αδελφός του Νίκου Καρβέλα, Δημήτρης. Οι δύο άνδρες δεν μοιάζουν μόνο εμφανισιακά αλλά και σε πολλές πτυχές του χαρακτήρα τους, όπως έχουν αποκαλύψει άνθρωποι από το περιβάλλον τους.

Ο Δημήτρης Καρβέλας εργαζόταν για πολλά χρόνια ως διευθυντής σε γνωστό πολυκατάστημα. Πλέον, ως συνταξιούχος έχει αφιερώσει τον χρόνο του σε αυτό που τον γεμίζει, τη ζωγραφική. Στο εργαστήριό του –ένα μικρό στούντιο γεμάτο καμβάδες, πινέλα και χρώματα– ζωγραφίζει τοπία, αφηρημένα έργα και πορτραίτα.

Ο Δημήτρης Καρβέλας βρέθηκε τις προάλλες σε γνωστό κομμωτήριο της Κομοτηνής με την διάσημη tik toker και ιδιοκτήτρια της επιχείρησης Έλενα και μαζί ανέβασαν ένα βίντεο στο Tik tok όταν εκείνος της χάρισε ένα πορτραίτο από τα έργα ζωγραφικής του με ιδιόχειρη αφιέρωση.

Νίκος και Δημήτρης Καρβέλας έχουν συχνή επικοινωνία και παραμένουν αγαπημένοι από μικρά παιδιά. Όταν το επιτρέπουν τα προγράμματά τους συναντιούνται και περνούν χρόνο μαζί.

