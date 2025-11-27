OPEN: Φορτσάρει στην ψυχαγωγία - Λαμπερά πρότζεκτ, πολυσυζητημένα πρόσωπα

Τι έχει στα σκαριά το OPEN για το επόμενο διάστημα;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

LIFESTYLE
2'
Στο ξεκίνημα της τηλεοπτικής χρονιάς, το OPEN φάνηκε ότι έκανε στροφή στην ενημέρωση «εξορίζοντας» από την πρωινή ζώνη ψυχαγωγικά φορμάτ και επενδύοντας τα απογεύματα στο νέο μαγκαζίνο «Καθαρές κουβέντες». Όμως, η συνέχεια είχε και θα συνεχίσει να έχει μεγάλο ενδιαφέρον αφού έρχονται τηλεπαιχνίδια, σόου και σπέσιαλ εκπομπές το προσεχές διάστημα.

Μετά το «Εδώ TV», την καθημερινή εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία» αλλά και το «Ραντεβού το ΣΚ» με το δίδυμο Μαλέσκου-Κωνσταντάρα, υπάρχουν πολλά σχέδια.

Συγκεκριμένα, από την ερχόμενη Δευτέρα, η ζώνη των 20.00 αποκτά ξανά νόημα. Το κανάλι θα μεταδίδει σίριαλ της ταινιοθήκης του MEGA, με το «Αν υπήρχες θα σε χώριζα» να κάνει την αρχή! Την ίδια στιγμή, το «After Dark» επιστρέφει για ακόμη μία σεζόν στο OPEN και κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 00.45, με τον Θέμη Γεωργαντά έτοιμο να ξαναβάλει τους τηλεθεατές στον πιο απολαυστικά ανατρεπτικό… νυχτερινό εξομολογητικό θάλαμο της τηλεόρασης. Πρώτη καλεσμένη της σεζόν θα είναι η εντυπωσιακή και δυναμική Κατερίνα Λιόλιου, η οποία ανοίγει την καρδιά της στον παρουσιαστή.

Και αυτά είναι μόνο η αρχή! Η Μαρία Μπακοδήμου, μία από τις πιο ισχυρές γυναίκες της ψυχαγωγίας στην ελληνική τηλεόραση, επιστρέφει για να αναλάβει ένα από τα πιο hot τηλεπαιχνίδια που άφησαν εποχή. Η παρουσιάστρια θα είναι η οικοδέσποινα του «Αδύναμου Κρίκου» και το μόνο βέβαιο είναι ότι ο νέος ρόλος… θα της ταιριάξει γάντι. Άλλωστε, έχει αποδείξει ότι μπορεί να βάζει την πινελιά της σε ό,τι κι αν της ανατεθεί.

Την ίδια ώρα, «φουντώνουν» οι πληροφορίες που θέλουν τη Δανάη Μπάρκα να συζητά την τηλεοπτική της επιστροφή με τους ανθρώπους της Barkingwell. Η παρουσιάστρια, μετά το τέλος του «Πάμε Δανάη», κάνει ένα break από τη μικρή οθόνη.

Στο OPEN θα δούμε, από τον Ιανουάριο του 2026, και το «Just the 2 of us», ενώ ετοιμάζεται ένα εντυπωσιακό σόου για να κρατήσει παρέα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και να στρώσει το έδαφος για τα ψυχαγωγικά φορμάτ, που θα προσγειωθούν στη συχνότητα του OPEN το 2026. Όπως αποτυπώνεται, ο σταθμός είναι μπροστά σε μία «νέα εποχή» και σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα υποδεχτεί το κοινό όλα αυτά που προετοιμάζονται.

