OPEN: Πότε θα ξεκινήσει η προβολή σειρών του MEGA

Το OPEN έχει ξεκινήσει, με μικρά αλλά σταθερά βήματα, την ενίσχυση της ψυχαγωγίας με κάποιες εκπομπές και τώρα με σειρές. Συγκεκριμένα, το κανάλι θα μεταδίδει στη ζώνη των 20.00, πιθανότατα από την ερχόμενη Δευτέρα, σίριαλ της ταινιοθήκης του MEGA που άφησαν εποχή.

Η προβολή θα γίνεται 7 ημέρες την εβδομάδα και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. «Αν υπήρχες θα σε χώριζα», «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», «Αριστοτέλης ο άριστος», «Καρέ της ντάμας», είναι μερικές από τις παραγωγές μυθοπλασίας που θα δούμε στο OPEN.

Για την ιστορία, το «Καρέ της ντάμας» είναι μία από τις σειρές που αγαπήθηκαν πολύ στο Μεγάλο Κανάλι. Τέσσερις κολλητές φίλες η Μαρίνα, η Κατερίνα, η Γιάννα και η Αλίκη που είναι μαζί από την παιδική τους ηλικία, μοιράζονται τα θέματά τους, άλλα και ζουν μαζί τις ευχάριστες και δύσκολες στιγμές των ζωών τους. Η Μαρίνα, που ζει με τη μητέρα της, Βενετία, γνωρίζει τον άνδρα της ζωής της Δημοσθένη, ο οποίος δείχνει να ενδιαφέρεται γι' αυτήν, η Κατερίνα και η Αλίκη είναι παντρεμένες, ενώ η Γιάννα είναι χωρισμένη και μεγαλώνει τον γιο της μόνη.

Διαβάστε επίσης