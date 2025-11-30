Vanessa Hudgens: Έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της

Η ανάρτηση της ηθοποιού μέσα από το μαιευτήριο

Vanessa Hudgens: Έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της

Ο Cole Tucker και η Vanessa Hudgens

AP
Η οικογένεια της Vanessa Hudgens και του Cole Tucker μεγάλωσε, καθώς το ζευγάρι καλωσόρισε το δεύτερο παιδί του.

Η σταρ του «Spring Breakers» ανακοίνωσε το χαρμόσυνο νέο με μια ανάρτηση στο Instagram το Σάββατο (29/11), όπου φαίνεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι του μαιευτηρίου, κρατώντας το χέρι του συζύγου της.

«Λοιπόν… τα κατάφερα. Απέκτησα άλλο ένα μωρό!!! Τι τρελή εμπειρία που είναι ο τοκετός. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλες τις μαμάδες. Είναι πραγματικά απίστευτο το τι μπορεί να κάνει το σώμα μας», έγραψε στη λεζάντα.

https://www.instagram.com/p/DRp9ZSykgVF/

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το όνομα ή το φύλο του μωρού δεν έχουν αποκαλυφθεί.

Η Vanessa Hudgens και ο Cole Tucker έγιναν για πρώτη φορά γονείς τον Ιούλιο του 2024, όταν ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, του οποίου το όνομα δεν έχει γίνει γνωστό.

Ένα χρόνο αργότερα, η 36χρονη πρωταγωνίστρια του «High School Musical» αποκάλυψε τη δεύτερη εγκυμοσύνη της ποζάροντας στο πλευρό του συντρόφου της.

«Γύρος δεύτερος!!!!» είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της.

https://www.instagram.com/p/DMA7YamOHFf/

Η μητρότητα, όπως έχει παραδεχτεί, την έχει βοηθήσει να «κόψει ταχύτητα και να απολαύσει το τώρα».

«Είναι τόσο εύκολο να σκέφτεσαι συνέχεια το μέλλον… Αλλά αυτό δεν είναι το σημαντικό. Σημαντική είναι η στιγμή που έχεις μπροστά σου», σημείωσε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

https://www.instagram.com/p/DMXy3SWx_wE/

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2023 στο Μεξικό. Η Hudgens είχε περιγράψει στον Vogue την ώρα που περπατούσε στον διάδρομο ως «την πιο συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή της ζωής της».

«Κυριολεκτικά λύγισα», είχε πει. «Έπρεπε να πάρω μια βαθιά ανάσα και να αναγκάσω τον εαυτό μου να συνεχίσει να περπατά, γιατί πραγματικά θα μπορούσα να είχα σωριαστεί.»

