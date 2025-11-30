Δήμος Αναστασιάδης: Η συγκινητική αναφορά στην Τζένη Θεωνά και τον δεύτερο τοκετό της

Για την Τζένη Θεωνά και την οικογένειά τους μίλησε ο Δήμος Αναστασιάδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Open. Μεταξύ άλλων, ο γνωστός ερμηνευτής αναφέρθηκε στον δεύτερο τοκετό της συζύγου του, στον οποίο ήταν παρών, σημειώνοντας ότι ήταν μία εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη για πάντα μέσα του.

«Ο ερχομός του δεύτερου παιδιού συνέπεσε με την απονομή του χρυσού μου άλμπουμ και αυτό ήταν περίεργο και δύσκολο», είπε αρχικά ο Δήμος Αναστασιάδης.

«Ήμουν μέσα στον τοκετό, εκείνη τη στιγμή βλέπεις τη γυναίκα σου σαν ηρωίδα. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη για πάντα. Έχουμε σκεφτεί το όνομα… Θα ακολουθήσουμε το “μοντέλο” των αρχαίων ελληνικών ονομάτων», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο ερμηνευτής.

«Η Τζένη μεγαλώνει τρία αγόρια και όχι δύο! Λογικά η Τζένη θα επιστρέψει στη δουλειά, αλλά έχει συνδεθεί τόσο πολύ με την οικογένεια που δεν της λείπει η δουλειά. Με την Τζένη είμαστε μαζί 11 χρόνια, το κομμάτι της συμβίωσης είναι και θέμα τύχης», κατέληξε ο Δήμος Αναστασιάδης.

