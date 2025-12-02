Scarlett Johansson: Αποκάλυψε γιατί έφυγε ξαφνικά από το πρώτο ραντεβού με τον σύζυγό της

Η Scarlett Johansson αποκάλυψε πρόσφατα γιατί έφυγε ξαφνικά από το πρώτο της ραντεβού με τον σύζυγό της, Κόλιν Τζοστ.

Η 41χρονη ηθοποιός μοιράστηκε την ιστορία ενώ συν-παρουσίαζε τη Δευτέρα το «Today» show με τη Jenna Bush Hager,

Καθώς θυμόταν εκείνο το «γλυκό ραντεβού» του 2017, η Johansson αποκάλυψε: «Κανείς δεν με είχε προσκαλέσει ποτέ πριν σε ραντεβού». «Ήμουν serial monogamist και δεν είχα ποτέ την παραδοσιακή πρόταση: “Θέλεις να πάμε για δείπνο κάποια στιγμή;”», εξήγησε.

Ο Κόλιν Τζοστ ήταν τοτε μέλος της εκπομπής «Saturday Night Live». Όπως εξομολογήθηκε η ίδια, την πήγε σε ένα ιταλικό εστιατόριο στο East Village. Μετά το δείπνο, πρότεινε να συνεχίσουν για ένα ποτό με φίλους του, και η Johansson, που ουσιαστικά δεν είχε ξαναβγει ραντεβού, ένιωσε πανικό και αποφάσισε να φύγει.

«Έπρεπε να φύγω, απλώς έπρεπε», είπε η ηθοποιός, περιγράφοντας πώς τελείωσε το ραντεβού σε περίπου 1,5 ώρα. Όταν γύρισε στο σπίτι, η babysitter της κόρης της την ρώτησε γιατί είχε ήδη επιστρέψει και εκείνη απάντησε απλώς: «Δεν ξέρω!».

Scarlett Johansson details awkward first date with Colin Jost: ‘I panicked’ https://t.co/Iek8Zsoctw pic.twitter.com/AXCcmIWirq — New York Post (@nypost) December 2, 2025

Η αιφνιδιαστική αποχώρησή της, όπως παραδέχεται, τρομοκράτησε τον Τζοστ. «Αργότερα μου είπε: “Νόμιζα ότι τελείωσε. Έκανες τόσο περίεργη εντύπωση.” Πανικοβλήθηκα. Δεν ξέρω», είπε γελώντας η Scarlett Johansson.

Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε δύο χρόνια αργότερα και παντρεύτηκε τον Οκτώβριο του 2020. Μαζί έχουν έναν 4χρονο γιο, τον Cosmo, ενώ η Johansson έχει την 11χρονη κόρη της, Rose, με τον πρώην σύζυγό της, Romain Dauriac.

