Γιάννης Σαρακατσάνης για Ούστα: «Μου προσφέρει μια ασφάλεια που και να με κεράτωνε δε θα με πείραζε»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Αθηναΐδα Νέγκα, «Καλύτερα αργά» βρέθηκε ο Γιάννης Σαρακατσάνης ο οποίος μεταξύ άλλων μίλησε και για τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Ούστα.

«Με την Αλεξάνδρα δεν έχω ζηλέψει ποτέ. Αλλά αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει με την Αλεξάνδρα, γιατί στο παρελθόν έχω ζηλέψει. Μου προσφέρει μια ασφάλεια σε σημείο που και να με κεράτωνε δεν θα με πείραζε. Είναι ωραίο να το λέμε στην τηλεόραση αυτό…», είπε αρχικά ο Γιάννης Σαρακατσάνης.

Και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Καταρχάς, ναι, να μην είναι κανένας παχύς, 60άρης, φαλακρός… Όλα αυτά που σου λέω τώρα είναι στη θεωρία, στην πράξη δεν ξέρεις τι θα σε πειράξει. Στην πράξη μπαίνει το άλλο κομμάτι του μυαλού μας, το πιο ενστικτώδες, το πιο ζωώδες. Ένα κομμάτι είναι το πώς συγκρίνεσαι εσύ με αυτόν ή αυτήν. Πώς είναι που ακούμε για τον πρώην, μέχρι που ξαφνικά τον βλέπουμε και λέμε “α, εντάξει, αυτός ήτανε;”. Δεν θυμώνω, θεωρώ ότι είμαι στοιχείο εξέλιξης. Θεωρώ όμως ότι θα βρει το μυαλό μου κάτι να ζηλέψει…».

