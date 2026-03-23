Πώς η Valerie Perrine γλίτωσε από το μακελειό της «οικογένειας Μάνσον» το καλοκαίρι του 1969

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου της Valerie Perrine σήμερα, 23 Μαρτίου, σε ηλικία 82 ετών.

Την δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η φίλη της, Stacey Souther, με ανάρτησή της στο Facebook γράφοντας: «Με βαθιά θλίψη μοιράζομαι τα σπαρακτικά νέα ότι η Valerie έφυγε. Ήταν μια αληθινή πηγή έμπνευσης που έζησε τη ζωή στο έπακρο — και τι υπέροχη ζωή ήταν αυτή. Ο κόσμος μοιάζει λιγότερο όμορφος χωρίς εκείνη», ανέφερε.

Η διάσημη ηθοποιός έδινε μάχη με το Πάρκινσον τα τελευταία 15 χρόνια, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της σελίδα GoFundMe, όπου είχε δημιουργηθεί καμπάνια στήριξής της από τον αδελφό της, Ken Perrine. Ο Ken δίνει, επίσης, τη δική του μάχη με τη νόσο.

Η Valerie Perrine / AP

Όταν γλίτωσε από τις μαζικές δολοφονιές της «οικογένειας Μάνσον» το βράδυ της 8ης Αυγούστου 1969

Το 1969 η Perrine ήταν σε σχέση με τον διάσημο hairstylist Jay Sebring, όπως έγινε γνωστό το 2023 μέσα από το «The Hollywood Reporter». Ο Sebring ήταν ένα από τα θύματα των δολοφονιών της «οικογένειας Manson» το βράδυ της 8ης Αυγούστου του 1969 στο σπίτι της οδού Cielo Drive 10050, στος Λος Άντζελες.

Μάλιστα, ο Sebring είχε καλέσει την Valerie Perrine να πάει στο μοιραίο πάρτι, ωστόσο η ίδια δεν κατάφερε να παρευρεθεί, καθώς θα αντικαθιστούσε μια συνάδελφο που αρρώστησε σε παράσταση στο Λας Βέγκας.

Τα μέλη της ομάδας του Τσαρλς Μάνσον εισέβαλαν στο σπίτι και δολοφόνησαν με τον πιο φρικτό τρόπο, όπως ήταν η εντολή του αρχηγού τους: την 26χρονη ηθοποιό -και 8,5 μηνών έγκυο - Sharon Tate, τον Jay Sebring, τον φίλο του Roman Polanski, Wojciech Frykowski, τη σύντροφό του Abigail Folger - κληρονόμο της περιουσίας Folgers και κόρη του Peter Folger - τον φροντιστή William Garretson και τον Steven Parent.

Ο Polanski βρισκόταν στην Ευρώπη για γυρίσματα, ενώ ο μουσικός παραγωγός Quincy Jones, φίλος του Sebring γλίτωσε την τελευταία στιγμή, όπως και η Valerie Perrine, καθώς άλλαξε γνώμη, παρ'όλο που αρχικά σχεδίαζε να παρευρεθεί.

Ο Τσαρλς Μάνσον / AP

Η επίθεση χαρακτηρίστηκε από ακραία βία και σόκαρε την αμερικανική κοινωνία της εποχής, αποτελώντας μία από τις πιο διαβόητες εγκληματικές υποθέσεις στην ιστορία των ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης