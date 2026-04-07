Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση με την νεογέννητη κόρη της – «Η ζωή μου απέκτησε άλλο νόημα»

Στιγμές απόλυτης ευτυχίας βιώνει η Κατερίνα Καινούργιου με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, καθώς κρατούν αγκαλιά το πρώτο τους παιδί. Η παρουσιάστρια, το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης, δημοσίευσε και τις πρώτες φωτογραφίες τις οποίες συνόδευσε με ένα συγκινητικό μήνυμα.

«Καλώς ήρθες, μικρό μας θαύμα…Από την στιγμή που σε κράτησα στην αγκαλιά μου, η ζωή μου απέκτησε άλλο νόημα…Μια μικρή ψυχούλα που μόλις έγινε όλος μου ο κόσμος», έγραψε.

Η παρουσιάστρια ευχαρίστησε θερμά τους γιατρούς της, ενώ κατέληξε στο ποστ της: «Και σε όλες εσάς που ονειρεύεστε να γίνετε μανούλες… εύχομαι να αγγίξετε το πιο όμορφο θαύμα της ζωής. Να κρατήσετε στην αγκαλιά σας μια καρδιά που θα χτυπά για πάντα μέσα στη δική σας. Ευχαριστώ όλους εσάς για τις αμέτρητες ευχές σας …χάνομαι μέσα σε δάκρυα χαράς που δεν σταματούν λεπτό… Παναγιώτη σ’ αγαπάω πιο πολύ από ποτέ»!

Η ευτυχισμένη οικογένεια βρίσκεται στο σπίτι της, με την παρουσιάστρια να παίρνει σήμερα εξιτήριο από το ιδιωτικό μαιευτήριο αποφεύγοντας τις κάμερες.

