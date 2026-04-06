Κατερίνα Καινούργιου: Η ελληνική τηλεόραση εύχεται στην ευτυχισμένη μητέρα

Την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της διανύει η Κατερίνα Καινούργιου! Η παρουσιάστρια ζει το θαύμα της μητρότητας, αφού την Παρασκευή έφερε στον κόσμο την κόρη της. Το πρωί της Δευτέρας, όλες οι εκπομπές αναφέρθηκαν στο ευτυχές γεγονός με τους παρουσιαστές να στέλνουν θερμές ευχές.

Για την επίσκεψή της στην Κατερίνα Καινούργιου μίλησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, στον αέρα της εκπομπής «Happy Day»: «Πήγα και είδα το Κατερινάκι μας το Σάββατο. Ένα καλό δώρο της είχα πάρει πριν γεννήσει, αλλά εκεί δεν μπορείς να πας με άδεια χέρια και της πήγα ένα τεράστιο αρκουδάκι με ροζ φιόγκο. Ήταν πάρα πολύ συγκινημένη και είναι συγκινημένη… Είναι ευτυχισμένη», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Να τους ζήσει το μωράκι, καλότυχο να είναι, υγιές. Επειδή εγώ χαίρομαι, καλά, έτσι κι αλλιώς αυτό είναι ένα ευχάριστο γεγονός, αλλά επειδή η Κατερίνα είναι ένα κορίτσι που έδειχνε την επιθυμία της και γενικά είναι και πολύ αυθόρμητη, και το έλεγε, δηλαδή, πολύ ανοιχτά. Ένιωσα ότι, μόλις χαλάρωσε και σταμάτησε να το σκέφτεται τόσο έντονα, έγιναν ρε παιδιά, όλα», είπε με τρυφερότητα η Ελένη Χατζίδου στο «Breakfast@STAR».

«Μου επιτρέπετε να στείλουμε τις ευχές μας στην Κατερίνα Καινούργιου, που γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά στο «Buongiorno» της Δευτέρας. «Να σας ζήσει, να τη χαίρεστε. Όλα τα καλά μέσα από την καρδιά μας. Εν τω μεταξύ έλεγε η Κατερίνα Ζαρίφη ότι είδε φωτογραφία από το κοριτσάκι». Η Κατερίνα Ζαρίφη είπε τότε: «Είναι κουκλί και είναι ίδιο ο μπαμπάς. Χαρούμενος μπαμπάς, γιατί τη μαμά δεν την ενόχλησα. Αλλά είναι κουκλί».

Όσον αφορά στην ίδια την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου;

Στη «Super Κατερίνα» του ALPHA είχαν ετοιμάσει ένα συγκινητικό βίντεο, τη Δευτέρα, ενώ ο Στέφανος Κωνσταντινίδης είπε: «Γεννήσαμε! Γεννήσαμε ρε παιδιά… Η Ξένια μας είναι το νέο μέλος αυτού του πλανήτη μας. Κατερινάκι μου, να σου ζήσει».

