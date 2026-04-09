Επί ξύλου κρεμάμενος με τσιγάρο, κονιάκ: Η ιστορία πίσω από την εικόνα στο «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ»

Η συγκλονιστική σειρά του Φράνκο Τζεφιρέλι για τα Πάθη του Ιησού είναι αναμφισβήτητα ένα από τα «διαμάντια» που έχουν παιχθεί ποτέ στην τηλεόραση.

Ο ρόλος του Ιησού, τον οποίο ενσάρκωσε ο Ρόμπερτ Πάουελ ήταν συγκλονιστικός και θα μείνει στην Ιστορία ως ο άνθρωπος που κατάφερε να περάσει το Θείο δράμα μέσα από τις οθόνες με μοναδικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι μετά από αυτόν τον ρόλο, ουσιαστικά ο Ρόμπερτ Πάουελ «εξαφανίστηκε».

Το παρουσιαστικό του, τα γαλανά του μάτια, αλλά και η καθηλωτική του φωνή (σ.σ.: «έντυσε» πολλά ντοκιμαντέρ), έκαναν τον Τζεφιρέλι να ξεχάσει τους Αλ Πατσίνο και Ντάστιν Χόφμαν μεταξύ άλλων, που ήταν τα αστέρια της εποχής και ήθελε κάποιον εξ αυτών να ενσαρκώσει τον Χριστό.

Ο Πάουελ πήρε τον ρόλο κι όλα τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Σε μια από τις πιο απαιτητικές σκηνές της σειράς «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ», ο Πάουελ είναι στημένος επί ώρες πάνω στον σταυρό, καθώς γυριζόταν η σκηνή της σταύρωσης.

Μάλιστα, όπως είχε εξομολογηθεί ο ίδιος, είχε κάνει δίαιτα τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, για να είναι όσο πιο ρεαλιστικός γινόταν. Επειδή βρισκόταν επί ώρες «επί ξύλου κρεμάμενος», του πήγαιναν κουβέρτες, νερό, ενώ σε κάποια στιγμή, τον απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός, να πίνει κονιάκ και να καπνίζει τσιγάρο.

«Όταν ήμουν στον σταυρό, έκανε τρομερό κρύο. Οπότε, από το να με κατεβάζουν και να με ξανανεβάζουν στον σταυρό, με άφησαν εκεί και μου έδωσαν μια κουβέρτα, παντόφλες και μου κρατούσαν ένα τσιγάρο. Βασικά, έκανε τόσο κρύο που θυμάμαι να μου κρατούν και κονιάκ» εξομολογήθηκε σε συνέντευξή του ο Πάουελ.

«Όταν κλήθηκα να υποδυθώ τον Ιησού, ήμουν 31 ετών και ομολογώ ότι μέχρι τότε δεν είχα κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θρησκεία και καμία απολύτως γνώμη για τον Χριστό.

Κάποια στιγμή κοιτάζοντας στον καθρέφτη, αναγνώρισα στο είδωλό μου τον Ιησού. Μου φάνηκε ότι είδα την εικόνα που έχει ο καθένας από εμάς γι΄ Αυτόν, όταν προσπαθούμε να τον φανταστούμε. Την εικόνα που έχω συγκρατήσει από παιδί.

Πραγματικά ελπίζω στο μνημόσυνό μου, να με θυμούνται και να με αποκαλούν όλοι ως "τον άνθρωπο που υποδύθηκε τον Ιησού"», έχει δηλώσει ο πρωταγωνιστής.

«Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν ύδασι την γην κρεμάσας»

Σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, είναι η Ακολουθία των Παθών, κατά την οποία ψάλλονται τα 12 Ευαγγέλια. Το Θείο πάθος κορυφώνεται με την ανάγνωση των 12 αποσπασμάτων που περιγράφουν την πορεία του Ιησού προς τον Γολγοθά.

Τον Μυστικό Δείπνο, το δάκρυ και την ανθρώπινη αδυναμία στους κήπους της Γεσθημανής, την προδοσία του από τον Ιούδα, την σύλληψη, την δίκη, τα βασανιστήρια, την Σταύρωση.