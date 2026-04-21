Σύγκρουση: Στα γυρίσματα της νέας σειράς του MEGA

Έρχεται η νέα σειρά του MEGA με τίτλο «Σύγκρουση»

Snapshot Η σειρά «Σύγκρουση» του MEGA αποτελείται από 8 επεισόδια και ανήκει στο είδος του ερωτικού δικαστικού θρίλερ.

Η ιστορία επικεντρώνεται στον Φίλιππο Ράπτη, έναν νεαρό μουσικό που κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του σε αδιευκρίνιστο τροχαίο.

Η δικηγόρος Άννα Καλογήρου αναλαμβάνει την υπεράσπιση του Φίλιππου και αντιμετωπίζει ηθικά διλήμματα καθώς η δίκη εξελίσσεται.

Η σειρά αναδεικνύει τις εύθραυστες ανθρώπινες σχέσεις και τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην αντικειμενική πραγματικότητα και την υποκειμενική αντίληψη των ηρώων.

Η σκηνοθεσία είναι του Αλέκου Κυράνη και το σενάριο των Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη. Snapshot powered by AI

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας σειράς του MEGA,

«Σύγκρουση». Στα 8 επεισόδια του ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA, σε

σενάριο Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία Αλέκου

Κυράνη, αποκαλύπτεται ένας κόσμος, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Η «Σύγκρουση» αφορά στις εύθραυστες ισορροπίες των ανθρώπινων σχέσεων

και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην πραγματικότητα και την υποκειμενική

εκδοχή των ηρώων. Είναι μία ιστορία γεμάτη αντιφάσεις και ηθικά

διλήμματα.

Ο Δημήτρης Καπουράνης

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης

Καπουράνης), ο οποίος κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του, σε

ένα τροχαίο, που συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και γεννά αμφιβολίες

και ερωτήματα. Η Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη) είναι η νεαρή δικηγόρος

που αναλαμβάνει την υπεράσπισή του και παρασύρεται σε μια διαδρομή, όπου

τα όρια ανάμεσα στο καθήκον και το συναίσθημα αρχίζουν να θολώνουν

επικίνδυνα. Κι όσο η δίκη προχωρά, τόσο η υπόθεση μετατρέπεται σε μια

βαθιά προσωπική δοκιμασία.

Η Ελίζα Σκολίδη και ο Δημήτρης Καπουράνης στα γυρίσμτα της νέας σειράς του MEGA «Σύγκρουση»

Βλέμματα γεμάτα ένταση και χαρακτήρες που κινούνται ανάμεσα στο φως και

το σκοτάδι, αποτυπώνονται στον φωτογραφικό φακό και κάθε εικόνα αποτελεί

ένα μικρό κομμάτι του παζλ, μιας ιστορίας που εξελίσσεται διαρκώς και

απρόβλεπτα.

