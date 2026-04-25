Απόστολος Γκλέτσος στο πλευρό του Τζώρτζογλου: «Είναι ένα παιδί πονεμένο»

Καταδίκασε τον αυτοεξευτελισμό που προκαλεί η τηλεόραση σε τέτοιες προσωπικές καταστάσεις.

Για την προσωπική ζωή του αλλά και τον τρόπο που αντιμετώπισαν τον Στράτο Τζώρτζογλου στην τηλεόραση μετά τον χωρισμό του μίλησε ο Απόστολος Γκλέτσος.

Ο Απόστολος Γκλέτσος είπε στο Open ότι «η επανασύνδεση μπορεί να γίνει, βεβαίως, αλλά θέλει κόπο. Θέλει και από τους δυο ανθρώπους σοβαρότητα και θέλει να το παλέψεις. Είμαι 60 χρονών, κανείς δεν χαίρεται να γερνάει. Όμως υπάρχουν κάποια “αντίδοτα” τα οποία απαλύνουν αυτή τη στεναχώρια».

Και συνέχισε: «Βλέπεις τη σχέση σου με τον εαυτό σου, κυρίως, να γίνεται καλύτερη. Και όταν η σχέση σου με τον εαυτό σου γίνεται καλύτερη, αυτομάτως γίνεται καλύτερη και η σχέση σου με τον περίγυρο σου. Είτε τον στενό είτε τον μεγαλύτερο».

Για το γεγονός ότι ο Στράτος Τζώρτζογλου ενημερώθηκε για τη νέα σχέση της πρώην συζύγου του την ώρα που βρισκόταν στον τηλεοπτικό «αέρα» ο ηθοποιός ανέφερε: «Δεν είναι ωραία πράγματα, αυτό είναι ο αυτοεξευτελισμός της τηλεόρασης. Αύριο, που θα κάνουν σ’ αυτόν που το έκανε το ίδιο, δεν θα ‘χει μούτρα να πει “γιατί μου το κάνατε;”. Γιατί θα του το κάνουν, αφού το έκανε, θα του την έχουν σίγουρα στημένη. Κι επειδή ξέρω την περίπτωση, ο Στράτος είναι ένα παιδί πονεμένο. Είναι σε μια κατάσταση που πονάει και πας και του κάνεις αυτό;».