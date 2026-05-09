Γιώργος Γρηγοριάδης: Στο νοσοκομείο για χειρουργείο ο δημοσιογράφος - Η κατάσταση της υγείας του

Χωρίς την παρουσία του Γιώργου Γρηγοριάδη ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου 9 Μαΐου η εκπομπή «Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ, με τον Γιάννη Πιτταρά να παρουσιάζει μόνος την ενημερωτική εκπομπή.

Ο δημοσιογράφος ενημέρωσε το κοινό για την απουσία του συνεργάτη του, αποκαλύπτοντας ότι ο Γρηγοριάδης υποβλήθηκε πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση στη μέση.

Κατά την έναρξη της εκπομπής, ο Γιάννης Πιτταράς καλωσόρισε τους τηλεθεατές και, με χιουμοριστική διάθεση, εξήγησε την προσωρινή απουσία του Γρηγοριάδη. Όπως ανέφερε, ο συνεργάτης του υποβλήθηκε την Τρίτη σε χειρουργική επέμβαση στη μέση, η οποία τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστημα.

Ο δημοσιογράφος διευκρίνισε πως ο Γρηγοριάδης θα παραμείνει για λίγες ημέρες σε διαδικασία αποκατάστασης, με την απαραίτητη φροντίδα από τη σύζυγό του.

«Σήμερα θα είμαι μόνος μου, γιατί ο συναγωνιστής μου στους Δεκατιανούς έχει κάνει ένα χειρουργείο στη μέση και χρειάζεται ξεκούραση. Θα μείνει για σήμερα και αύριο στο κρεβάτι με ηλεκτρική κουβέρτα και την κατάλληλη περιποίηση. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να επιστρέψει κανονικά στην εκπομπή» εξήγησε ο Πιτταράς.

Παρά την επέμβαση, ο Γιάννης Πιτταράς διαβεβαίωσε τους τηλεθεατές πως ο Γρηγοριάδης είναι σε καλή κατάσταση, περιγράφοντάς τον ως «γερό και σιδερένιο». Πρόσθεσε ότι αναμένουν γρήγορα την επιστροφή του στην ομάδα των «Δεκατιανών», ενώ για το σήμερα και αύριο οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν την εκπομπή με τον Πιτταρά μόνο.