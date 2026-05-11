Δημήτρης Αλεξάνδρου: Τι έγραψε στην Ελληνίδου και του απάντησε «πες μου ημερομηνία να ραφτώ»

Η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μπορεί να κρατούν χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική τους ζωή, ωστόσο οι τελευταίες κινήσεις τους στα social media δείχνουν πως πλέον δεν αποφεύγουν τη δημόσια αλληλεπίδραση.

Οι δυο τους είχαν έναν χιουμοριστικό διάλογο κάτω από ανάρτηση της τραγουδίστριας, ο οποίος δεν πέρασε απαρατήρητος από τους διαδικτυακούς τους φίλους.

Το σχόλιο που προκάλεσε συζητήσεις

Αφορμή στάθηκαν φωτογραφίες που δημοσίευσε η Ρία Ελληνίδου από τον γάμο της αδελφής της. Κάτω από την ανάρτηση, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σχολίασε με νόημα: «Άντε, σιγά σιγά».

Στιγμιότυπο από τα σχόλια κάτω από τη δημοσίευση της Ρίας Ελληνίδου

Η τραγουδίστρια απάντησε με χιουμοριστική διάθεση: «Πες μου ημερομηνία μόνο να ραφτώ». Με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να συνεχίζει στο ίδιο ύφος γράφοντας: «Αφού την ξες και είναι σχεδόν όλα έτοιμα» και τη Ρία Ελληνίδου να ολοκληρώνει τον διάλογο λέγοντας: «Ετοιμάζομαι».

Η ατάκα της γιαγιάς της

Λίγο αργότερα, η τραγουδίστρια ανέβασε και βίντεο με τη γιαγιά της, η οποία της είπε πως περιμένει πλέον να τη δει ντυμένη νύφη.

Η Ρία Ελληνίδου απάντησε γελώντας πως «δεν παίζει» να γίνει σύντομα κάτι τέτοιο, με τη γιαγιά της να της λέει πως «με την τρέλα που έχεις μπορεί να μας έρθεις και παντρεμένη».

Δεν κρύβονται πλέον

Αν και μέχρι σήμερα αποφεύγουν να μιλούν ανοιχτά για τη σχέση τους σε συνεντεύξεις, οι κοινές εμφανίσεις, τα σχόλια και οι αναρτήσεις τους στα social media γίνονται όλο και πιο συχνές, με πολλούς να θεωρούν πως το ζευγάρι πλέον δεν προσπαθεί να κρατήσει τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

