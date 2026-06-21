Η Ελένη Σαραγούδα επιστρέφει με μεγάλη επιτυχία του Δημήτρη Γιώτη!

Με ανανεωμένη διάθεση και μια ερμηνεία που ξεχωρίζει, η Ελένη Σαραγούδα παρουσιάζει τη δική της εκδοχή στο τραγούδι «Αν θα φύγεις», δίνοντας νέα ταυτότητα σε μια αγαπημένη δημιουργία του Δημήτρη Γιώτη.

Το τραγούδι, σε στίχους και μουσική του Δημήτρη Γιώτη και με ενορχήστρωση του μαέστρου Άρη Σελμάνη, αποτελεί ένα άκρως ρυθμικό και ανεβαστικό λαϊκό άκουσμα, έτοιμο να κερδίσει το κοινό και να συνοδεύσει το φετινό καλοκαίρι.

Την κυκλοφορία συνοδεύει ένα καλαίσθητο, καλοκαιρινής αισθητικής music video, σε παραγωγή της ARSEL, το οποίο αναδεικνύει τη φρεσκάδα της ανανεωμένης Ελένης Σαραγούδα και συμπληρώνει ιδανικά το δυναμικό ύφος του τραγουδιού.

Το «Αν θα φύγεις» κυκλοφορεί από την Orion Music, την εταιρεία που στηρίζει διαχρονικά τους καλλιτέχνες της, επενδύοντας σε ποιοτικές μουσικές παραγωγές.

Η Ελένη Σαραγούδα κάνει περιοδεία αυτό το διάστημα σε όλη την Ελλάδα, ενώ παράλληλα βρίσκεται ήδη στο στούντιο, προετοιμάζοντας τα επόμενα δισκογραφικά της βήματα, με νέα τραγούδια που θα παρουσιαστούν το προσεχές διάστημα.