Βασίλης Κούκουρας: Το μεγαλύτερο κοπλιμέντο που έχει δεχθεί για τον ρόλο του «Μάνθου Φουστάνου»

Ο «Μάνθος Φουστάνος» είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τηλεοπτικούς χαρακτήρες και η φήμη του ακολουθεί μέχρι σήμερα τον Βασίλη Κούκουρα, ο οποίος τον ενσάρκωσε στην κωμική σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης».

Ο γνωστός ηθοποιός δήλωσε σε συνέντευξή του στο Mega ότι είναι ευχάριστο για τον ίδιο να τον θυμούνται με έναν ρόλο που έχει καταγραφεί στη συνείδηση του κοινού, ενώ πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο κοπλιμέντο που έχει δεχθεί είναι όταν του λένε πως δεν έχει καμία σχέση με τον χαρακτήρα του «Μάνθου Φουστάνου».

«Ακόμα δεν έχει τελειώσει το να με φωνάζουν “Μάνθο Φουστάνο” στον δρόμο. Είναι ευχάριστο να σε θυμούνται με έναν ρόλο ο οποίος έχει καταγραφεί στη συνείδηση τους. Από τον Μάνθο Φουστάνο έχω φύγει εδώ και πολλά χρόνια. Και τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, έχω κάνει πολύ ωραία πράγματα. Η έκπληξη των θεατών είναι όταν μου λένε “δεν είσαι εσύ αυτό που ξέραμε” και αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο κομπλιμέντο», δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Βασίλης Κούκουρας δήλωσε ότι προσπαθεί να είναι επιλεκτικός με τους ρόλους που επιλέγει να ενσαρκώνει, αν και αυτό δεν είναι εύκολο πάντα: «Προσπαθώ να είμαι επιλεκτικός στις προτάσεις που μου έρχονται ανά τα χρόνια. Δεν είναι εύκολο στον χώρο τον δικό μας να κάνεις επιλογή, γιατί υπάρχει και το θέμα της επιβίωσης».

Κλείνοντας, ο ηθοποιός ανέφερε ότι η υποκριτική δεν ήταν παιδικό όνειρο, παρ'όλο που είχε επαφή με το θέατρο από μικρή ηλικία: «Δεν ονειρευόμουν από μικρός να γίνω ηθοποιός. Δεν ήταν αυτό το όνειρό μου, αν και ο πατέρας μου με πήγε θέατρο νωρίς, ήθελα να γίνω πιλότος ή καθηγητής φιλοσοφικής», εξήγησε ο Βασίλης Κούκουρας.

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