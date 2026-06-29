Γαλλία: Έρευνα για πιθανή διακίνηση παιδιών μέσω αγγελιών στο Vinted - Τι απαντά η πλατφόρμα

Σάλος στα social media με ύποπτες αγγελίες παιχνιδιών - Viral και στην Ελλάδα τα σχετικά βίντεο

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Γαλλία: Έρευνα για πιθανή διακίνηση παιδιών μέσω αγγελιών στο Vinted - Τι απαντά η πλατφόρμα

Στιγμιότυπο οθόνης από την εφαρμογή Vinted με ύποπτη αγγελία που παραπέμπει σε διακίνηση ανήλικων παιδιών 

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Παράξενες αγγελίες με παιχνίδια, υπέρογκες τιμές και περιγραφές που προκάλεσαν ανησυχία έγιναν viral στα social media, οδηγώντας τις γαλλικές Αρχές σε επίσημη έρευνα.

Οι γαλλικές Αρχές διερευνούν καταγγελίες για πιθανή διακίνηση παιδιών μέσω της πλατφόρμας μεταπώλησης ειδών Vinted, έπειτα από δεκάδες αναφορές χρηστών για ύποπτες αγγελίες που αφορούσαν παιχνίδια με εξαιρετικά υψηλές τιμές και περιγραφές οι οποίες, σύμφωνα με πολλούς, περιείχαν γλώσσα με σεξουαλικά υπονοούμενηα και χαρακτηριστικά που παρέπεμπαν σε παιδιά.

Η υπόθεση πήρε μεγάλες διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με βίντεο δημιουργών περιεχομένου που συγκέντρωσαν στιγμιότυπα από τις επίμαχες αγγελίες να γίνονται viral. Μετά τις αντιδράσεις, η Ύπατη Αρμοστής της Γαλλίας για τα Παιδιά, Sarah El Haïry, διαβίβασε το ζήτημα στις αρμόδιες Αρχές, ζητώντας να διερευνηθεί άμεσα.

vinted - αγγελία - παιδιά

Στιγμιότυπο από μία από τις επίμαχες αγγελίες στο Vinted που πυροδότησαν έντονες αντιδράσεις και οδήγησαν σε έρευνα των γαλλικών Αρχών

Οι αγγελίες που προκάλεσαν συναγερμό

Ανάμεσα στις αγγελίες που προκάλεσαν τις περισσότερες αντιδράσεις ήταν ένα λούτρινο λαγουδάκι που πωλούνταν έναντι 1.000 ευρώ. Η περιγραφή του ανέφερε ότι πρόκειται για «θηλυκό τριών ετών», με βάρος περίπου 13 κιλά και ύψος 91 εκατοστά, ενώ περιλάμβανε χαρακτηρισμούς όπως «ξανθό», «γαλανομάτικο», «μικρόσωμο» και «υπάκουο».

Σε άλλη περίπτωση, ένα παιχνίδι Etch A Sketch εμφανιζόταν προς πώληση έναντι 6.000 ευρώ, με την αγγελία να περιγράφει το αντικείμενο ως «13 ετών», «ντροπαλό», «αγχώδες» και «θορυβώδες», χρησιμοποιώντας διατυπώσεις που αρκετοί χρήστες θεώρησαν ιδιαίτερα ανησυχητικές.

Παρόμοιες αγγελίες αφορούσαν επίσης κούκλες, λούτρινα παιχνίδια και φιγούρες της Disney, με τιμές που έφταναν ακόμη και τις 9.000 ευρώ, προκαλώντας νέο κύμα ανησυχίας.

Παρέμβαση της Ύπατης Αρμοστή για τα Παιδιά

Η Sarah El Haïry ζήτησε να διερευνηθεί κάθε ενδεχόμενο, τονίζοντας ότι η προστασία των ανηλίκων πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα.

«Δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε υπερβολικά προσεκτικοί. Προτιμώ να εφαρμοστεί η αρχή της μέγιστης προφύλαξης, παρά να αφεθεί έστω και ένα παιδί στο έλεος των κακοποιητών του», ανέφερε σε ανάρτησή της.

Υπογράμμισε ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες έχουν ευθύνη να διασφαλίζουν πως δεν μετατρέπονται σε πεδίο δράσης για πιθανούς θύτες.

Την έρευνα έχει αναλάβει η ειδική αστυνομική υπηρεσία της Γαλλίας που ασχολείται με υποθέσεις ανηλίκων.

Η απάντηση του Vinted

Η Vinted, με έδρα τη Λιθουανία, ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπίσει κανένα αξιόπιστο στοιχείο που να συνδέει τις συγκεκριμένες αγγελίες με κύκλωμα διακίνησης παιδιών.

Όπως υποστηρίζει, πολλές από τις αγγελίες δημιουργήθηκαν σκόπιμα από χρήστες προκειμένου να ενισχυθεί η σχετική συζήτηση στα social media και ήδη αφαιρούνται από την πλατφόρμα.

Σε ανακοίνωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η εταιρεία εξήγησε ότι οι αναφορές στην ηλικία αφορούν την προτεινόμενη ηλικιακή ομάδα για την οποία προορίζεται κάθε παιχνίδι, ενώ οι ιδιαίτερα υψηλές τιμές μπορεί να αντανακλούν είτε πραγματική συλλεκτική αξία είτε προκλητική συμπεριφορά των πωλητών ή ακόμη και τακτικές διαπραγμάτευσης.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Δεν είναι η πρώτη φορά που η πλατφόρμα βρίσκεται στο επίκεντρο αντίστοιχων καταγγελιών.

Το 2023, παρόμοιες φήμες είχαν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις οποίες υπήρχε οργανωμένο δίκτυο διακίνησης παιδιών μέσω υπερκοστολογημένων αγγελιών παιδικών ρούχων. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ.

Έναν χρόνο αργότερα, οι γαλλικές Αρχές ξεκίνησαν νέα έρευνα έπειτα από αναφορές ότι ορισμένοι χρήστες χρησιμοποιούσαν τη Vinted για να διαφημίζουν λογαριασμούς στο OnlyFans ή να διαθέτουν σεξουαλικά προκλητικό περιεχόμενο μέσα από αγγελίες με μαγιό και εσώρουχα.

Επειδή η πλατφόρμα δεν απαιτεί επαλήθευση ηλικίας για την πρόσβαση στο περιεχόμενο, οι συγκεκριμένες δημοσιεύσεις μπορούσαν να προβληθούν και από ανηλίκους, γεγονός που είχε επίσης επισημάνει η Sarah El Haïry.

Ανάλογες έρευνες και σε άλλες πλατφόρμες

Οι γαλλικές Αρχές έχουν εξετάσει και άλλες μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως οι Shein, Temu, AliExpress και Wish, μετά την αποκάλυψη ότι στη Shein διατίθενταν προς πώληση κούκλες σεξουαλικού περιεχομένου με χαρακτηριστικά που παρέπεμπαν σε ανήλικα παιδιά.

Παράλληλα, το 2020, η αμερικανική εταιρεία επίπλων Wayfair βρέθηκε στο στόχαστρο θεωριών συνωμοσίας που διακινούσαν υποστηρικτές του κινήματος QAnon, σύμφωνα με τις οποίες πανάκριβες ντουλάπες χρησιμοποιούνταν δήθεν ως «βιτρίνα» για την πώληση εξαφανισμένων παιδιών. Οι ισχυρισμοί εκείνοι διαψεύστηκαν πλήρως και ουδέποτε προέκυψαν αποδείξεις που να τους στηρίζουν.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη

Οι γαλλικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι επίμαχες αγγελίες συνδέονται με κάποια εγκληματική δραστηριότητα ή αν πρόκειται για ψευδείς καταχωρίσεις που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για να προκαλέσουν πανικό και να ενισχύσουν τη σχετική φημολογία στο διαδίκτυο. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί η ύπαρξη αποδεικτικών στοιχείων που να τεκμηριώνουν κύκλωμα διακίνησης παιδιών μέσω της πλατφόρμας.

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