Σαββατοκύριακο αποχαιρετισμών και ανταγωνισμού - Το μέλλον Καραβάτου και Χρηστίδου, η τηλεθέαση

Snapshot Η Κατερίνα Καραβάτου ολοκλήρωσε τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1 και θα μετακινηθεί στη μεσημεριανή ζώνη της ΕΡΤ.

Η Σίσσυ Χρηστίδου έριξε αυλαία στο «Χαμογέλα και πάλι!» στο MEGA και εξετάζει πρόταση για καθημερινή εκπομπή στο ίδιο κανάλι.

Η εκπομπή της Καραβάτου σημείωσε τηλεθέαση 5,1% στο σύνολο και 6,7% στο δυναμικό κοινό.

Το «Χαμογέλα και πάλι!» του MEGA κατέγραψε 12,9% στο σύνολο και 12,8% στο δυναμικό κοινό.

Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» είχε την υψηλότερη τηλεθέαση με 18,4% στο σύνολο και 13,4% στο δυναμικό κοινό. Snapshot powered by AI

Την Κυριακή 28 Ιουνίου, Κατερίνα Καραβάτου και Σίσσυ Χρηστίδου αποχαιρέτησαν το κοινό τους και έγιναν πρωταγωνίστριες για το μέλλον τους. Χαρακτηριστικά, η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 ολοκλήρωσε μία δύσκολη σεζόν με την εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα».

«Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που δούλεψαν σε αυτή την εκπομπή με ψυχή. Εύχομαι να μπόρεσα να εκπροσωπήσω τη δουλειά σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ελπίζω να τα κατάφερα. Να ευχηθώ ένα πολύ καλό καλοκαίρι σε όλους σας. Να γίνει αυτό που φαντάζεστε, αυτό που θα ευχόσασταν. Εγώ εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να είστε όσο καλύτερα γίνεται. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλα όσα μου έχετε δώσει μέχρι τώρα...», είπε η Κατερίνα Καραβάτου. Η παρουσιάστρια ολοκληρώνει και τη συνεργασία της με τον ΑΝΤ1, αφού αναμένεται να βρεθεί στη μεσημεριανή ζώνη της ΕΡΤ.

Αυλαία έριξε με το «Χαμογέλα και πάλι!» στο MEGA και η Σίσσυ Χρηστίδου, η οποία απασχολεί έντονα με το τηλεοπτικό της μέλλον. Η παρουσιάστρια φαίνεται ότι έχει δεχτεί πρόταση να μετακομίσει στην καθημερινή αρένα του Μεγάλου καναλιού, μετά το τέλος του «Buongiorno». Στο φινάλε της φετινής σεζόν, η παρουσιάστρια αρκέστηκε να πει: «Πάνω από όλα θέλω να ευχαριστήσω εσάς, τους τηλεθεατές, που έχετε κρατήσει αυτή την εκπομπή οκτώ χρόνια ζωντανή. Εσείς είστε το οξυγόνο μας, εσείς μας δίνετε την πορεία και τη δύναμη να είμαστε εδώ σε χρόνια τόσο δύσκολα για την τηλεόραση. Σας το χρωστάμε πραγματικά».

Όσον αφορά στην τηλεθέαση; H εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου σημείωσε 5,1% στο σύνολο και 6,7% στο δυναμικό κοινό. Το μαγκαζίνο «Χαμογέλα και πάλι!» του MEGA κράτησε παρέα στο 12,9% του συνόλου και στο 12,8% του δυναμικού κοινού. Πρωταγωνιστής ήταν ο Νίκος Μάνεσης, καθώς η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» συγκέντρωσε 18,4% και 13,4% αντίστοιχα. Το «Ραντεβού το ΣΚ», στο OPEN, περιορίστηκε στο 5% του συνόλου και στο 4% του δυναμικού κοινού.

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