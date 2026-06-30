Ναόμι Οσάκα: Τίμησε την Ιαπωνία στο Wimbledon - Η εντυπωσιακή εμφάνιση με λευκό κιμονό

Η Ναόμι Οσάκα από την Ιαπωνία πριν από τον αγώνα της εναντίον της Έλσα Ζακμό, στο Λονδίνο

Snapshot Η Ναόμι Οσάκα φόρεσε λευκό κιμονό πριν από την πρεμιέρα της στο Wimbledon, τιμώντας την ιαπωνική της κληρονομιά και τηρώντας τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα του τουρνουά.

Η εμφάνισή της συνδύαζε την παράδοση του Wimbledon με την ιαπωνική κουλτούρα και ήταν εμπνευσμένη από τον χαρακτήρα της Λούσι Λιου στην ταινία Kill Bill.

Η τενίστρια χρησιμοποιεί τις εμφανίσεις της στα Grand Slam ως μέσο έκφρασης μόδας, προσαρμοζόμενη όμως στους κανονισμούς κάθε τουρνουά. Snapshot powered by AI

Για ακόμη μία φορά τα βλέμματα απέσπασε η Ναόμι Οσάκα, όχι μόνο για την απόδοσή της στο κορτ, αλλά και για τη μοναδική της εμφάνιση πριν από την πρεμιέρα της στο Wimbledon. Η τέσσερις φορές πρωταθλήτρια Grand Slam εμφανίστηκε στο All England Club φορώντας ένα εντυπωσιακό λευκό κιμονό, αποτίοντας φόρο τιμής στην ιαπωνική της κληρονομιά, χωρίς να παραβιάζει τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα του τουρνουά.

Η 28χρονη τενίστρια συνδύασε την παράδοση με τη μόδα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις πριν ακόμη μπει στο γήπεδο, όπου επικράτησε της Γαλλίδας Έλσα Ζακμό με 6-1, 7-5.

Η έμπνευση πίσω από το λευκό κιμονό

Η Οσάκα εξήγησε πως όταν σκέφτεται το Wimbledon, το πρώτο πράγμα που της έρχεται στο μυαλό είναι η παράδοση του ολόλευκου ντυσίματος.

«Όταν σκέφτομαι το Wimbledon, σκέφτομαι αμέσως το λευκό χρώμα και την παράδοση του τουρνουά. Αυτό με έκανε να σκεφτώ τις δικές μου ρίζες, την ιαπωνική και την αϊτινή καταγωγή μου», δήλωσε μετά τη νίκη της.

Naomi Osaka at the 2026 Wimbledon ?? pic.twitter.com/TlksHG4B3A — Certifits.HQ (@certifits) June 29, 2026

Στη συνέχεια εξήγησε πως το κιμονό είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο της ιαπωνικής κουλτούρας. «Δεν χρειάζεται να δεις το χρώμα για να καταλάβεις ότι πρόκειται για κιμονό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

The fashion queen of Wimbledon has arrived! ?



Naomi Osaka in yet another stunning outfit! ?



↳ Wimbledon. Every Match. Live & On Demand. Centre Court in 4K.#StanSportAU #Wimbledon pic.twitter.com/EsifAQglCQ — Stan Sport (@StanSportAU) June 29, 2026

Η αναφορά στο «Kill Bill» και τη Λούσι Λιου

Η έμπνευση, ωστόσο, δεν προήλθε μόνο από την παράδοση. Η Οσάκα αποκάλυψε ότι σκέφτηκε μία από τις αγαπημένες της ταινίες, το Kill Bill, θυμούμενη τον χαρακτήρα που υποδύθηκε η Λούσι Λιου.

«Θυμήθηκα πόσο είχα αγαπήσει τον χαρακτήρα της Λούσι Λιου. Φορούσε ένα ολόλευκο κιμονό και πάντα πίστευα ότι ήταν απίστευτα εντυπωσιακό. Από εκεί ξεκίνησε η ιδέα. Ήταν η δική μου εκδοχή, με πολύ σεβασμό και αγάπη προς την Ιαπωνία», είπε.

Η Λούσι Λιου, αποτέλεσε έμπνευση για την Ναόμι Οσάκα

Οι φίλαθλοι δεν μπορούσαν να πάρουν τα μάτια τους από πάνω της

Επειδή ο αγώνας της διεξήχθη σε εξωτερικό γήπεδο, η Οσάκα χρειάστηκε να διασχίσει τους διαδρόμους του Wimbledon ανάμεσα στους φιλάθλους για να φτάσει στο κορτ.

Η εμφάνισή της προκάλεσε αμέσως αίσθηση, με πολλούς θεατές να σταματούν για να τη θαυμάσουν. «Δεν νομίζω ότι το περίμενε κανείς και αυτό ήταν πολύ διασκεδαστικό», είπε η ίδια.

«Φορούσα τα ακουστικά μου και προσπαθούσα να συγκεντρωθώ, αλλά ένιωθα τον κόσμο να γυρίζει ολόκληρος για να με κοιτάξει καθώς περνούσα. Ήταν πολύ όμορφο. Άκουσα αρκετούς να λένε "τι υπέροχο κιμονό" και αυτό με έκανε πραγματικά χαρούμενη».

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις έγιναν το σήμα κατατεθέν της

Η Οσάκα έχει μετατρέψει τις εμφανίσεις της στα Grand Slam σε μικρά fashion events.

Στο φετινό Australian Open είχε επιλέξει ένα εντυπωσιακό outfit εμπνευσμένο από μέδουσα, ενώ στο Roland Garros εμφανίστηκε με ένα χρυσό φόρεμα, το οποίο -όπως είχε περιγράψει- θύμιζε «τον Πύργο του Άιφελ τη νύχτα».

Η Ναόμι Οσάκα στο Australian Open Twitter

Για το Wimbledon, ωστόσο, έπρεπε να προσαρμοστεί στους αυστηρούς κανονισμούς περί λευκής ενδυμασίας, επιλέγοντας μια δημιουργία που συνδύαζε τη μόδα με την ιαπωνική παράδοση.

Η εμφάνιση της Ναόμι Οσάκα στο Roland Garros

Η ίδια αποκάλυψε πως δεν σκοπεύει να εμφανιστεί ξανά με το ίδιο κιμονό στους επόμενους αγώνες της, καθώς προτιμά να παρουσιάζει κάτι διαφορετικό κάθε φορά.

«Θέλω να κερδίζω για να συνεχίσω να φοράω αυτά τα ρούχα»

Η Οσάκα παραδέχθηκε πως οι ιδιαίτερες εμφανίσεις της συνοδεύονται και από μια επιπλέον πίεση.

«Δεν θα έλεγα ότι αυτά τα outfits με κάνουν λιγότερο αγχωμένη. Αντίθετα, ένα μέρος του μυαλού μου σκέφτεται ότι πρέπει να πάω καλά για να μπορώ να συνεχίσω να τα φοράω», ανέφερε.

Χαρακτηριστικά είπε πως στο Roland Garros δεν θα ήθελε να εμφανιστεί με ένα τόσο εντυπωσιακό φόρεμα και να αποκλειστεί από τον πρώτο γύρο. «Αυτή η σκέψη περνάει από το μυαλό μου», εξομολογήθηκε.

Η σχέση της με τη μόδα

Η 28χρονη τενίστρια, η οποία έχει επιστρέψει δυναμικά στο Top-20 της παγκόσμιας κατάταξης μετά τη γέννηση της κόρης της το 2023 και έφτασε στα ημιτελικά του περσινού US Open, δήλωσε πως απολαμβάνει να εκφράζεται μέσα από τη μόδα.

«Έχω συνηθίσει να φοράω εντυπωσιακά ρούχα. Ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο να δείχνει ότι αγαπά τη μόδα. Πάντα χαίρομαι όταν μπαίνω στα αποδυτήρια και όλοι με ρωτούν γι' αυτά. Φαίνεται πως το διασκεδάζουν όλοι. Απλώς δεν το περιμένεις», κατέληξε.

Παρά τη λαμπρή καριέρα της, η καλύτερη επίδοση της Ναόμι Οσάκα στο Wimbledon παραμένει μέχρι σήμερα η πρόκριση στον τρίτο γύρο, επίδοση που έχει πετύχει δύο φορές, το 2017 και το 2025.

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