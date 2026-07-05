Δέσποινα Βανδή: Η καλοκαιρινή απόδραση με τον Βασίλη Μπισμπίκη -Οι φωτογραφίες από τις διακοπές τους

Το ζευγάρι απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές στη θάλασσα

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Δέσποινα Βανδή: Η καλοκαιρινή απόδραση με τον Βασίλη Μπισμπίκη -Οι φωτογραφίες από τις διακοπές τους
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Δέσποινα Βανδή απολαμβάνει καλοκαιρινές διακοπές με τον Βασίλη Μπισμπίκη και φίλους, μοιράζοντας στιγμιότυπα από τη θαλάσσια εξόρμησή τους.
  • Φωτογραφίες στο Instagram δείχνουν το ζευγάρι χαμογελαστό και ευδιάθετο κατά τη διάρκεια της βόλτας με σκάφος.
  • Η τραγουδίστρια χρησιμοποιεί τον ελεύθερο χρόνο της για ξεκούραση πριν την επιστροφή στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
  • Η νέα τηλεοπτική και μουσική σεζόν θα είναι απαιτητική, με τη Δέσποινα Βανδή να ετοιμάζεται για συνεργασία με τη Νατάσα Θεοδωρίδου σε νυχτερινό σχήμα.
Snapshot powered by AI

Στιγμιότυπα από τη θαλάσσινή εξόρμηση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη και την παρέα τους μοιράστηκε η Δέσποινα Βανδή, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης πριν την επιστροφή στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια περνά μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη και καλούς φίλους, μοιράζοντας όμορφα στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Οι φωτογραφίες από τη θαλασσινή εξόρμηση

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δέσποινα Βανδή δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βόλτα τους με σκάφος, ποζάροντας χαμογελαστή με φόντο τα γαλαζοπράσινα νερά και το καλοκαιρινό τοπίο.

Δέσποινα Βανδή

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε και μία κοινή φωτογραφία με τον Βασίλη Μπισμπίκη, με το ζευγάρι να απολαμβάνει τη βόλτα του στη θάλασσα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυνατή σχέση που τους ενώνει.

Δέσποινα Βανδή

Γεμίζει μπαταρίες πριν τη νέα σεζόν

Η τραγουδίστρια φαίνεται να εκμεταλλεύεται τον ελεύθερο χρόνο της για στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης, λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

https://www.instagram.com/p/DaYfSY2l0sS/

Η νέα τηλεοπτική και μουσική σεζόν αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς η Δέσποινα Βανδή ετοιμάζεται να εμφανιστεί σε νέο νυχτερινό σχήμα μαζί με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, σε μία συνεργασία που ήδη συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:22ΕΛΛΑΔΑ

Ωραιόκαστρο: Από ένα αυτοκίνητο ξεκίνησε η φωτιά - Συνελήφθη ο 76χρονος ιδιοκτήτης

12:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία για τα 11 χρόνια από το δημοψήφισμα: «Κάποιοι έπαιξαν με την τύχη της πατρίδας μας»

12:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρέη στην Εφορία: Όλες οι πληρωμές και οι προθεσμίες του Ιουλίου

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στη Νέα Υόρκη: Τουλάχιστον 8 τραυματίες, ανάμεσά τους 4 παιδιά

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκανε ελιγμούς με το ΙΧ, έπεσε σε τέσσερα παρκαρισμένα οχήματα και τραυμάτισε πεζούς

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 7χρονη βρέθηκε να περιπλανιέται μόνη στο κέντρο - Συνελήφθη ο 25χρονος πατέρας

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πυροβόλησε το σπίτι γειτόνων γιατί είχαν οικονομικές διαφορές

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Καρπάθου

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Ο ρόλος της σκούπας-ρομπότ στη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Αυστραλία: Ξεβράστηκαν μεταλλικές σφαίρες σε παραλία - «Είναι εξωγήινες»

11:14LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Η καλοκαιρινή απόδραση με τον Βασίλη Μπισμπίκη -Οι φωτογραφίες από τις διακοπές τους

10:55LIFESTYLE

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Μαρίας Κίτσου: «Με κακοποιούσαν και οι δύο γονείς μου»

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές λόγω κινδύνου πυρκαγιών

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στην Κρήτη: Σκύλος έφαγε λαγοκέφαλο και πέθανε!

10:28WHAT THE FACT

Δορυφόροι εντόπισαν υποθαλάσσιο ηφαίστειο που ίσως δημιουργήσει το νεότερο νησί της Γης

10:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς και μέχρι πότε πρέπει να γίνει η υποβολή τους

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο - Κάηκε ολοσχερώς λεωφορείο (Βίντεο)

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Οι Καλόγεροι στην Άνδρο: Τα «μοναχικά νησιά» του Αιγαίου, με την τεράστια εθνική σημασία 

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ ανοιχτά της Καρπάθου

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Βιάννος: Αυτή είναι η 74χρονη που αγνοείται - Βίντεο ντοκουμέντο πριν την εξαφάνισή της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά και πόσο θα διαρκέσει

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Ο ρόλος της σκούπας-ρομπότ στη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στην Αυστραλία: Ξεβράστηκαν μεταλλικές σφαίρες σε παραλία - «Είναι εξωγήινες»

10:55LIFESTYLE

Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Μαρίας Κίτσου: «Με κακοποιούσαν και οι δύο γονείς μου»

09:25ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: Οργή για την Παραγουάη - Το απίστευτο... ξύλο στους Γάλλους που δεν τιμωρήθηκε ποτέ

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Δεν «δείχνουν» τον Ιταλό τα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία - Στα κινητά ψάχνουν τον δράστη

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Ωραιόκαστρο: Μάχη με τις φλόγες και το τοξικό νέφος - Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν στο μέτωπο

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στην Κρήτη: Σκύλος έφαγε λαγοκέφαλο και πέθανε!

10:28WHAT THE FACT

Δορυφόροι εντόπισαν υποθαλάσσιο ηφαίστειο που ίσως δημιουργήσει το νεότερο νησί της Γης

08:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου: Νωρίτερα οι πληρωμές – Αναλυτικά οι ημερομηνίες

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ ανοιχτά της Καρπάθου

14:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ακραίοι καύσωνες - Οι 7 περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Οι Καλόγεροι στην Άνδρο: Τα «μοναχικά νησιά» του Αιγαίου, με την τεράστια εθνική σημασία 

07:45WHAT THE FACT

Το μοναδικό ηφαίστειο στη Γη που εκτοξεύει μικροσκοπικούς κρυστάλλους χρυσού - 80 gr κάθε μέρα

08:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θύμα απάτης γνωστή εφοπλίστρια - Της πήραν κοσμήματα 1.000.000 ευρώ

07:19LIFESTYLE

Φινάλε και για τις εκπομπές του ΣΚ - Ποιες θα συνεχιστούν

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 7χρονη βρέθηκε να περιπλανιέται μόνη στο κέντρο - Συνελήφθη ο 25χρονος πατέρας

10:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται και νέα επιδείνωση του καιρού για 48 ώρες - Προειδοποίηση Αρναούτογλου

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Σε κέντρο κράτησης ο πρώην αρχηγός της Rosaviatsiya - Φέρεται να πούλησε 50 αεροσκάφη σε ξένες χώρες

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Πότε «πέφτει» η Πανσέληνος Ιουλίου: Αντίστροφη μέτρηση για το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ