Δέσποινα Βανδή: Η καλοκαιρινή απόδραση με τον Βασίλη Μπισμπίκη -Οι φωτογραφίες από τις διακοπές τους

Snapshot Η Δέσποινα Βανδή απολαμβάνει καλοκαιρινές διακοπές με τον Βασίλη Μπισμπίκη και φίλους, μοιράζοντας στιγμιότυπα από τη θαλάσσια εξόρμησή τους.

Φωτογραφίες στο Instagram δείχνουν το ζευγάρι χαμογελαστό και ευδιάθετο κατά τη διάρκεια της βόλτας με σκάφος.

Η τραγουδίστρια χρησιμοποιεί τον ελεύθερο χρόνο της για ξεκούραση πριν την επιστροφή στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η νέα τηλεοπτική και μουσική σεζόν θα είναι απαιτητική, με τη Δέσποινα Βανδή να ετοιμάζεται για συνεργασία με τη Νατάσα Θεοδωρίδου σε νυχτερινό σχήμα. Snapshot powered by AI

Στιγμιότυπα από τη θαλάσσινή εξόρμηση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη και την παρέα τους μοιράστηκε η Δέσποινα Βανδή, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης πριν την επιστροφή στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια περνά μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη και καλούς φίλους, μοιράζοντας όμορφα στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Οι φωτογραφίες από τη θαλασσινή εξόρμηση

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δέσποινα Βανδή δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βόλτα τους με σκάφος, ποζάροντας χαμογελαστή με φόντο τα γαλαζοπράσινα νερά και το καλοκαιρινό τοπίο.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε και μία κοινή φωτογραφία με τον Βασίλη Μπισμπίκη, με το ζευγάρι να απολαμβάνει τη βόλτα του στη θάλασσα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δυνατή σχέση που τους ενώνει.

Γεμίζει μπαταρίες πριν τη νέα σεζόν

Η τραγουδίστρια φαίνεται να εκμεταλλεύεται τον ελεύθερο χρόνο της για στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης, λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

https://www.instagram.com/p/DaYfSY2l0sS/

Η νέα τηλεοπτική και μουσική σεζόν αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς η Δέσποινα Βανδή ετοιμάζεται να εμφανιστεί σε νέο νυχτερινό σχήμα μαζί με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, σε μία συνεργασία που ήδη συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον.

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