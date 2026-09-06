Αναστασία: Νονά έγινε η τραγουδίστρια - Βάφτισε την κόρη της αδελφής της

Snapshot Η Αναστασία παντρεύτηκε την αδελφή της σε μια οικογενειακή τελετή που μοιράστηκε στα social media.

Η τραγουδίστρια εκφράζει την αγάπη της προς την αδελφή της μετά τον γάμο της.

Η Αναστασία ανέλαβε τον ρόλο της νονάς στην βάφτιση της κόρης της αδελφής της.

Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες από το μυστήριο και τη γιορτή που ακολούθησε, συνοδευόμενες από προσωπικά σχόλια. Snapshot powered by AI

Σε μια ιδιαίτερα ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή βρέθηκε η Αναστασία, καθώς πάντρεψε την αδελφή της και λίγο αργότερα ανέλαβε και τον ρόλο της νονάς για την κόρη της.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από την ημέρα στα social media, αποκαλύπτοντας φωτογραφίες από το μυστήριο και τη γιορτή που ακολούθησε. Στις εικόνες ποζάρει μαζί με την αδελφή της, η οποία εμφανίζεται ντυμένη νύφη δίπλα στον σύζυγό της.

«Σήμερα παντρέψαμε τη βασίλισσά μας... την αδερφή μου. Σας αγαπώ για πάντα», έγραψε η Αναστασία σε μία από τις αναρτήσεις της, εκφράζοντας τη χαρά της για τον γάμο της αδελφής της.

Η ίδια είχε έναν ακόμη σημαντικό ρόλο στη μεγάλη οικογενειακή ημέρα, καθώς βάφτισε την κόρη της αδελφής της. Σε φωτογραφία που δημοσίευσε από τη γιορτή, η Αναστασία ποζάρει μαζί με το ζευγάρι και το παιδί, το οποίο κρατά στην αγκαλιά της η μητέρα του.

Η τραγουδίστρια θέλησε, μάλιστα, να μοιραστεί και αυτή τη στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Με εμπιστεύτηκαν να βαφτίσω το παιδί... Νονά. Ιωάννης».

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