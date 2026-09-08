Φεστιβάλ Βενετίας: Κοινή εμφάνιση για τις «Θέλμα και Λουίζ» 35 χρόνια μετά την προβολή της ταινίας

Snapshot Οι Τζίνα Ντέιβις και Σούζαν Σαράντον συναντήθηκαν ξανά στο Φεστιβ Κινηματοου Βενετίας 35 χρόνια μετά την προβολή της ταινίας «Θέλμα και Λουίζ».

Η Σούζαν Σαράντον παρευρέθηκε για την ταινία «The Echo Chamber» και η Τζίνα Ντέιβις για την πρεμιέρα της ταινίας «The Basics of Philosophy».

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών αφιέρωσε την αφίσα του 2024 στην ταινία, αναγνωρίζοντας την επίδρασή της στην αμφισβήτηση των έμφυλων ρόλων και κινηματογραφικών συμβάσεων.

Η ταινία «Θέλμα και Λουίζ» απέσπασε έξι υποψηφιότητες Όσκαρ και κέρδισε το βραβείο Πρωτότυπου Σεναρίου, ενώ παραμένει σύμβολο γυναικείας χειραφέτησης και ελευθερίας.

Πρόσφατα μεταφέρθηκε σε μιούζικαλ, αναμένεται να έχει επιτυχία παρά τις αρχικές αντιρρήσεις της σεναριογράφου. Snapshot powered by AI

Μπορεί η ταινία «Θέλμα και Λουίζ» να κλείνει φέτος 35 χρόνια, όμως η παρουσία των Τζίνα Ντέιβις και Σούζαν Σαράντον ξανά μαζί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας προκαλεί ακόμη συγκίνηση και νοσταλγία.

Οι δύο πρωταγωνίστριες της ταινίας του 1991 βρίσκονται στη Βενετία για ξεχωριστούς λόγους, όμως διέσχισαν μαζίστο κόκκινο χαλί και έκαναν μία βόλτα με σκάφος στα κανάλια της πόλης, ξυπνώντας αναμνήσεις και ξεσηκώνοντας τους θαυμαστές τους.

Η Σούζαν Σαράντον βρίσκεται στη Βενετία για την παρουσίαση της ταινίας «The Echo Chamber», του Αντρέα Παλαόρο, που διαγωνίζεται για τον Χρυσό Λέοντα. Η Τζίνα Ντέιβις παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της ταινίας «The Basics of Philosophy», την περασμένη Παρασκευή. Οι δύο γυναίκες φωτογραφήθηκαν μαζί στη Βενετία, θυμίζοντας σε όλους την εμβληματική ταινία που έγινε σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης και άλλαξε για πάντα τον χολιγουντιανό κινηματογράφο.

https://www.instagram.com/elle_spain/reel/DdBOM5-uza7/

Η αφίσα στο Φεστιβάλ των Καννών

Η φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες τον περασμένο Μάιο αφιέρωσε στην ταινία την αφίσα με τις δύο πρωταγωνίστριες.

Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών εξήραν την ταινία επειδή ανέτρεψε τους έμφυλους ρόλους και αμφισβήτησε τις κινηματογραφικές συμβάσεις, σημειώνοντας ότι παραμένει επίκαιρη μέχρι σήμερα.

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε το φεστιβάλ ανέφερε ότι «αυτές οι δύο αξέχαστες μαχήτριες ανέτρεψαν τα δεδομένα και διέλυσαν ορισμένα έμφυλα στερεότυπα, τόσο κοινωνικά όσο και κινηματογραφικά. Ενσάρκωσαν την απόλυτη ελευθερία και μια αδιαπραγμάτευτη φιλία. Έδειξαν τον δρόμο προς την απελευθέρωση, όταν αυτή γίνεται ζωτικής σημασίας».

Η ταινία που έγινε σύμβολο

Με σενάριο της Κάλι Κούρι και σκηνοθεσία Ρίντλεϊ Σκοτ, η ταινία προτάθηκε για έξι Όσκαρ και κατέκτησε το βραβείο Πρωτότυπου Σεναρίου. Διαπραγματεύεται τη φυγή δύο γυναικών από το καταπιεστικό τους περιβάλλον και το διήμερο ταξίδι τους γεμάτο με περιπέτειες, προβλήματα, φιλία και τελικά ένα τραγικό τέλος που εξυψώνει την έννοια της ελευθερίας.

35 χρόνια μετά, η ταινία παραμένει πιο επίκαιρη από ποτέ και οι δύο γυναίκες συνεχίζουν να εμπνέουν με τη δυναμικότητά τους. Η ταινία πρόσφατα γυρίστηκε και σε μορφή μιούζικαλ, παρά τις αρχικές ενστάσεις της σεναριογράφου και αναμένεται να λάβει μεγάλη επιτυχία.

Διαβάστε επίσης