Μιχάλης Λεβεντογιάννης: Στη Βενετία για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου - Οι φωτογραφίες που έγιναν viral

Snapshot Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης βρίσκεται στη Βενετία για το 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφίες από το φεστιβάλ με μήνυμα που αναφέρεται στον χαρακτήρα Mr. Nelson.

Η ανάρτησή του έγινε σε συνεργασία με την Armani Beauty και συγκέντρωσε πάνω από 41.600 likes.

Πολλοί συνάδελφοι και θαυμαστές σχολίασαν θετικά την εμφάνιση και την ανάρτησή του.

Ο Μιχάλης συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές από την παραμονή του στη Βενετία μέσω των social media. Snapshot powered by AI

Στη Βενετία βρίσκεται ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης, με αφορμή το 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και η εμφάνισή του εκεί δεν πέρασε απαρατήρητη.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους φωτογραφίες από την παρουσία του στη διοργάνωση και το μήνυμα: «VENEZIA83 – Mr. Nelson, Did you kill people?»

Η ανάρτηση έγινε στο πλαίσιο συνεργασίας με την Armani Beauty, όπως μαρτυρούν και τα σχετικά hashtags που χρησιμοποίησε ο ίδιος.

https://www.instagram.com/p/Dc50y2NAjMN/

Οι φωτογραφίες του συγκέντρωσαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα περισσότερα από 41.600 likes, ενώ κάτω από την ανάρτηση ακολούθησαν εκατοντάδες σχόλια.

Ανάμεσα σε εκείνους που έσπευσαν να σχολιάσουν την εμφάνισή του ήταν και συνάδελφοί του, αλλά και θαυμαστές του, οι οποίοι σχολίασαν πολύ θετικά την εμφάνισή του.

Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης συνεχίζει έτσι να μοιράζεται με το κοινό του στιγμές από την παρουσία του στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, μέσα από φωτογραφίες που ανέβασε από την παραμονή του στην πόλη.

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