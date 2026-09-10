Μελίνα Ασλανίδου για Μαζωνάκη: «Ο Γιώργος ήταν star – Δεν το πιστεύω ότι έχει φύγει»

Ο αγαπημένος τραγουδιστής πέθανε από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών

Δημήτρης Δρίζος

Μελίνα Ασλανίδου για Μαζωνάκη: «Ο Γιώργος ήταν star – Δεν το πιστεύω ότι έχει φύγει»
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  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή, αφήνοντας μεγάλο κενό στον καλλιτεχνικό χώρο.
  • Η Μελίνα Ασλανίδου τον χαρακτήρισε ως σπουδαίο καλλιτέχνη και σταρ με ήθος και ευγένεια τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.
  • Τόνισε την αγάπη του Μαζωνάκη για τη μουσική και ειδικά για το λαϊκό μπουζούκι, καθώς και την καλλιτεχνική του προσφορά.
  • Μοιράστηκε μια προσωπική ιστορία υποστήριξης που έλαβε από τον Μαζωνάκη σε δύσκολη στιγμή της καριέρας της.
  • Ευχήθηκε η ψυχή του να βρει την ηρεμία που αναζητούσε και εξέφρασε θερμά συλλυπητήρια σε όλους τους δικούς του ανθρώπους.
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Φίλοι και συνεργάτες του αγαπημένου τραγουδιστή, που «έφυγε» από τη ζωή από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών, αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως λένε, το κενό που θα αφήσει στον καλλιτεχνικό χώρο είναι δυσαναπλήρωτο, καθώς η παρουσία και τα τραγούδια που ερμήνευσε άφησαν το στίγμα τους στην ελληνική δισκογραφία.

Με φανερή συγκίνηση για τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, η Μελίνα Ασλανίδου μίλησε με τρυφερά λόγια για τον τραγουδιστή, δηλώνοντας πως ήταν σταρ και ξεχώριζε για το ήθος του, τόσο επαγγελματικά όσο και στην προσωπική του ζωή.

«Ο Γιώργος ήταν ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης, ήταν star και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Δεν το πιστεύω ότι έχει φύγει κατ’ αρχάς ακόμα. Δεν είναι εύκολο να δεχτείς κάτι τέτοιο γιατί ήταν ένας νέος άνθρωπος. Η καλλιτεχνική του υπόσταση ήταν τεράστια. Δεν το πιστεύω ότι έχει φύγει ο Γιώργος. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό το πράγμα».

«(Ξεχώριζα) το χιούμορ του, τη γλύκα του. Ήταν τόσο γλυκός. Δηλαδή εγώ τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή που έχουμε βρεθεί σε ένα stage πριν χρόνια, μωρά ήμασταν και είχε τόσο χιούμορ, ήταν τόσο γλυκός, τόσο ευγενικός. Είχα πολύ καλή σχέση μαζί του. Ήταν δηλαδή ευγενέστατο πλάσμα, υπέροχο πλάσμα, σοβαρό. Αγαπούσε τόσο πολύ τη μουσική, αγαπούσε τόσο πολύ το-το λαϊκό μπουζούκι, το λαϊκό όργανο ως μπουζούκι και έκανε τόσα πράγματα όμορφα, ωραία, καλλιτεχνικά».

Η ίδια μοιράστηκε μία ιστορία από το παρελθόν, αναφερόμενη στην υποστήριξη που δέχτηκε από τον Γιώργο Μαζωνάκη σε μία δύσκολη επαγγελματική στιγμή.

«Η καλύτερη βραδιά που έχουμε ζήσει θα μου μείνει αξέχαστη. Ξέρει αυτός κι εγώ. Μια βραδιά που είχαμε βρεθεί πριν πολλά χρόνια, όταν είχε σταματήσει ο Μητροπάνος από το μαγαζί που δουλεύαμε τότε και σταμάτησα κι εγώ μαζί του και βρεθήκαμε με τον Γιώργο εκείνη τη βραδιά οκλαδόν σε ένα μαγαζί. Με κρατούσε από το χέρι και μου έλεγε «Μη φύγεις από εδώ γιατί είσαι το μόνο μου άλλοθι». Και του έλεγα «Εγώ που δεν έχω;». «Έχεις εμένα», μου έλεγε».

«Εύχομαι η ψυχή του να βρει την ηρεμία που έψαχνε πάντα και θερμά συλλυπητήρια σε όλους όσους τον αγαπούν», κατέληξε η Μελίνα Ασλανίδου.

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