Βροχή από πρεμιέρες στη μυθοπλασία – Ποιες σειρές θα δούμε σύντομα

Snapshot Τα ελληνικά κανάλια ξεκινούν νωρίτερα τη μυθοπλασία με πολλές νέες σειρές από τις 14 έως τις 23 Σεπτεμβρίου.

Ο ALPHA προβάλλει σειρές όπως το «Σόι σου», το «Ριφιφί», το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» και τον δεύτερο κύκλο της σειράς «Φόνοι στο Καμπαναριό».

Το MEGA παρουσιάζει τις νέες σειρές «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» και «Κάμπινγκ», με θεματικές που αφορούν σχέσεις, μυστικά και ανθρώπινες δυναμικές.

Ο ΣΚΑΪ ξεκινά τη δραματική σειρά «Μπλε Ώρες», που εξερευνά πολύπλοκες ερωτικές σχέσεις και οικογενειακές εντάσεις στο Πήλιο και τη Σκιάθο.

Οι νέες παραγωγές περιλαμβάνουν διαφορετικά είδη μυθοπλασίας, όπως κωμωδίες, αστυνομικές σειρές και δραματικές ιστορίες με έντονα συναισθηματικά και κοινωνικά θέματα. Snapshot powered by AI

Η μυθοπλασία θα είναι ξανά η μεγάλη πρωταγωνίστρια της βραδινής ζώνης. Αν και τις προηγούμενες χρονιές οι περισσότερες πρεμιέρες ξεκινούσαν από τον Οκτώβριο, φέτος τα κανάλια φορτσάρουν και ρίχνουν στην αρένα πολύ νωρίτερα τα δυνατά τους χαρτιά.

Στον ALPHA, ποδαρικό κάνει το «Σόι σου» τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 20.00. Η νέα σεζόν φέρνει τους ήρωες της σειράς αντιμέτωπους με απρόβλεπτες καταστάσεις, νέες ισορροπίες και φυσικά τις οικογενειακές εντάσεις που έχουν κάνει το «Σόι σου» μία από τις πιο αγαπημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης. Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι είναι και πάλι εδώ για να χαρίσουν στιγμές γέλιου και να αποδείξουν πως, όσο κι αν αλλάζουν οι ζωές τους, το «σόι» παραμένει πάντα… σόι! Την ίδια ημέρα, στις 22.00, θα βγει στον αέρα το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια.

Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, στις 20.00, το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» επιστρέφει στον ALPHA με διπλό επεισόδιο. Ο Νίκος, ο Δημήτρης και ο Ηρακλής έρχονται πιο δυναμικοί από ποτέ, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν νέες δοκιμασίες στην καθημερινότητα που φέρνει μαζί της η πατρότητα. Στο πλευρό τους παραμένουν οι αγαπημένες τους «πριγκίπισσες», όμως αυτή τη φορά εμφανίζονται νέοι «Κακοί Λύκοι» και… δράκοι που απειλούν να ανατρέψουν την οικογενειακή τους ισορροπία.

Πρεμιέρα την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, κάνει ο δεύτερος κύκλος της αστυνομικής κωμωδίας του ALPHA «Φόνοι στο Καμπαναριό» και οι αγαπημένες μοναχές της Αγίας Θεοδούλης επιστρέφουν! Αλλά αυτή τη φορά δεν ψάχνουν τον δολοφόνο…Ο δολοφόνος ψάχνει εκείνες! Οι περιπέτειες για τις μοναχές της Αγίας Θεοδούλης έχουν πλέον τελειώσει και, με μεγάλη χαρά, ετοιμάζονται να πάρουν τον δρόμο για τη νέα τους μονή. Δε λογάριασαν όμως τον ελεύθερο σκοπευτή, που παραμονεύει κάπου κοντά τους, καταφέρνοντας να πετύχει τον στόχο του και να τις αφήσει κατά μία λιγότερες. Ο θρήνος δίνει τη θέση του στον φόβο για τις άτυχες μοναχές, που πανικόβλητες βλέπουν το πρόσωπο του δολοφόνου και συνειδητοποιούν πως αυτομάτως γίνονται κι εκείνες στόχος.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο η πολυσυζητημένη δραματική σειρά του MEGA, «Δύο Μαύρα Πουκάμισα». Δύο άνδρες που μεγάλωσαν σαν αδέρφια. Μία γυναίκα που μπαίνει ανάμεσά τους και αλλάζει οριστικά τις ισορροπίες. Ένα παρελθόν γεμάτο μυστικά που επιστρέφει για να δοκιμάσει σχέσεις, δεσμούς και συνειδήσεις. Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης), ένας εκρηκτικός, αλλά βαθιά δοτικός άνδρας και ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός), ένας ήρεμος και εσωστρεφής άνθρωπος, συνδέονται με μια μακρά και ειλικρινή φιλία. Η άφιξη της γοητευτικής Μαρκέλλας (Μαριάννα Κιμούλη) θα ταράξει συθέμελα τον κόσμο τους και θα τους φέρει αντιμέτωπους με αποφάσεις που θα ανατρέψουν τη ζωή τους. Τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» πλαισιώνονται από ένα εξαιρετικό καστ αναγνωρισμένων και νέων ηθοποιών. Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου - που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» - σε σενάριο της Εμμανουέλας Αλεξίου και σκηνοθεσία των Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη, η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA ξετυλίγει μια συγκλονιστική ιστορία για την πίστη, την προδοσία και τη δύναμη της αλήθειας, που πάντα βρίσκει τον τρόπο να βγαίνει στο φως.

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, τη σκυτάλη παίρνει η νέα κωμική σειρά «Κάμπινγκ», με ένα πολυπρόσωπο πρωταγωνιστικό σύνολο ηθοποιών. Ισορροπώντας με δεξιοτεχνία ανάμεσα στην κωμωδία και το μυστήριο, η νέα πρόταση του MEGA εξερευνά τις ανθρώπινες σχέσεις και τη μοναδική δυναμική που δημιουργείται, όταν μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων καλείται να συνυπάρξει κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες.

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, oι «Μπλε Ώρες», η νέα δραματική σειρά των Ανδρέα Γεωργίου, Κούλλη Νικολάου και Βάνας Δημητρίου, ξεκινούν το ταξίδι τους τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 21.00. Στο πρώτο επεισόδιο, ο Άγγελος είναι γιος μιας εύπορης οικογένειας στο Πήλιο που διατηρεί γαλακτοκομική μονάδα και η Εύα απλή εργάτρια στην επιχείρησή τους. Παντρεμένοι και οι δύο με άλλους συντρόφους συναντιούνται πάντα μόνο πριν το χάραμα… Ο Διονύσης, ο άντρας της Εύας, υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά με τον γάμο του ενώ η Λίζα, η γυναίκα του Άγγελου, υποπτεύεται ότι ο άντρας της έχει ερωμένη. Ο Άγγελος έχει ζητήσει διαζύγιο, αλλά η Λίζα αρνείται να του το δώσει, αν δεν ικανοποιηθούν οι υπερβολικές οικονομικές απαιτήσεις της. Το ερωτευμένο ζευγάρι αποφασίζει μια μικρή απόδραση στην Σκιάθο για να ζήσει λίγο ελεύθερα τον έρωτά του. Η ζήλεια του Διονύση τον οδηγεί να παρακολουθήσει την Εύα. Μια τυχαία συνάντησή της με τον φίλο του, Αλέκο, σε συνδυασμό με ένα σημείωμα που βρίσκει, τον οδηγεί σε μία θανατηφόρα λάθος εκτίμηση. Η Εύα πάει Σκιάθο αλλά ο Άγγελος δεν εμφανίζεται ποτέ... Τρελαίνεται από την αγωνία. Φοβάται πως κάτι του έχει συμβεί… Υποχρεώνεται να μιλήσει στη μητέρα του, τη Στέλλα...

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