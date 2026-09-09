Το MEGA «χτυπά» τον ανταγωνισμό με διπλή πρεμιέρα στη βραδινή ζώνη

Τι ανακοίνωσε το Μεγάλο κανάλι; 

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Το MEGA «χτυπά» τον ανταγωνισμό με διπλή πρεμιέρα στη βραδινή ζώνη
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  • Το MEGA ξεκινά δυναμικά τη βραδινή ζώνη με διπλή πρεμιέρα νέων σειρών στις 20 και 21 Σεπτεμβρίου.
  • Η δραματική σειρά «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» παρουσιάζει μια ιστορία φιλίας, προδοσίας και μυστικών βασισμένη σε βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου.
  • Η κωμική σειρά «Κάμπινγκ» συνδυάζει χιούμορ και μυστήριο, εστιάζοντας σε μια ομάδα εκκεντρικών χαρακτήρων που συναντώνται σε ένα κάμπινγκ.
  • Οι σειρές έχουν αναγνωρισμένο καστ και δημιουργική ομάδα, με στόχο να προσελκύσουν το τηλεοπτικό κοινό και να ανταγωνιστούν στην prime time ζώνη.
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Στη μάχη της βραδινής ζώνης πέφτει το MEGA με στόχο να κερδίσει το κοινό με τις νέες του σειρές.

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο η πολυσυζητημένη δραματική σειρά του MEGA, «Δύο Μαύρα Πουκάμισα». Δύο άνδρες που μεγάλωσαν σαν αδέρφια. Μία γυναίκα που μπαίνει ανάμεσά τους και αλλάζει οριστικά τις ισορροπίες. Ένα παρελθόν γεμάτο μυστικά που επιστρέφει για να δοκιμάσει σχέσεις, δεσμούς και συνειδήσεις.

Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης), ένας εκρηκτικός, αλλά βαθιά δοτικός άνδρας και ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός), ένας ήρεμος και εσωστρεφής άνθρωπος, συνδέονται με μια μακρά και ειλικρινή φιλία. Η άφιξη της γοητευτικής Μαρκέλλας (Μαριάννα Κιμούλη) θα ταράξει συθέμελα τον κόσμο τους και θα τους φέρει αντιμέτωπους με αποφάσεις που θα ανατρέψουν τη ζωή τους. Τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» πλαισιώνονται από ένα εξαιρετικό καστ αναγνωρισμένων και νέων ηθοποιών.

Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου - που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» - σε σενάριο της Εμμανουέλας Αλεξίου και σκηνοθεσία των Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη, η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA ξετυλίγει μια συγκλονιστική ιστορία για την πίστη, την προδοσία και τη δύναμη της αλήθειας, που πάντα βρίσκει τον τρόπο να βγαίνει στο φως.

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, τη σκυτάλη παίρνει η νέα κωμική σειρά «Κάμπινγκ», με ένα πολυπρόσωπο πρωταγωνιστικό σύνολο ηθοποιών. Ισορροπώντας με δεξιοτεχνία ανάμεσα στην κωμωδία και το μυστήριο, η νέα πρόταση του MEGA εξερευνά τις ανθρώπινες σχέσεις και τη μοναδική δυναμική που δημιουργείται, όταν μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων καλείται να συνυπάρξει κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες.

Ένας φιλήσυχος και φαινομενικά ασήμαντος λογιστής μετατρέπεται αίφνης σε απρόθυμο διαχειριστή της μαφίας. Αποφασισμένος να κάνει τη δική του επανάσταση, ο Ιορδάνης (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος) παίρνει τα παιδιά του και μια βαλίτσα με παράνομο χρήμα και καταφεύγει στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος». Εκεί θα συναντήσει μια «πολύχρωμη» συντροφιά εκκεντρικών χαρακτήρων, με επικεφαλής τον Σοφοκλή (Γιώργος Χρυσοστόμου), καθένας από τους οποίους κρατά φυλαγμένα τα δικά του μυστικά. Με όχημα το ευφάνταστο χιούμορ, η σειρά σε διασκευή σεναρίου από την Έλενα Σολωμού και τον Κωστή Παπαδόπουλο και σκηνοθεσία του Σέργιου Κωνσταντινίδη, ξεδιπλώνει μια ξεκαρδιστική και ταυτόχρονα συγκινητική ιστορία για την ανάγκη του ανήκειν, τη φιλία, την αλληλεγγύη και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

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