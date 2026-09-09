Οι πολυσυζητημένες πρεμιέρες της TV - Ο ανταγωνισμός «φουντώνει»

Snapshot Η τηλεοπτική σεζόν ξεκινά επίσημα στις 21 Σεπτεμβρίου με έντονο ανταγωνισμό στην πρωινή και βραδινή ζώνη.

Το «Happy Day» επιστρέφει στον ALPHA για την 14η σεζόν με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή στην παρουσίαση.

Η Σίσσυ Χρηστίδου μεταφέρει το «Χαμογέλα και πάλι!» στο καθημερινό πρόγραμμα του MEGA από τις 21 Σεπτεμβρίου.

Το STAR παρουσιάζει το νέο μαγκαζίνο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα» με τη Ζήνα Κουτσελίνη και την ομάδα της.

Το «GNTM» επιστρέφει στο STAR με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου ως παρουσιάστρια και κριτή, ενώ ο ALPHA εστιάζει σε νέες σειρές όπως το «Σόι σου» και το «Ριφιφί». Snapshot powered by AI

Οι τηλεαστέρες του ενημερωτικού τομέα βρίσκονται στον αέρα, ενώ εκείνοι της ψυχαγωγίας και του αποκαλούμενου infotainment μπαίνουν στην τελική ευθεία. Εδώ και λίγες ώρες, τα στελέχη των καναλιών προχωρούν σε ανακοινώσεις γνωστοποιώντας ότι η μάχη της πρεμιέρας ξεκινά!

Όταν το ημερολόγιο δείξει 21 Σεπτεμβρίου, τα λαμπερά φώτα ανάβουν και ο «πόλεμος» της τηλεθέασης και των εντυπώσεων αρχίζει. Κι επειδή η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, η πρωινή ζώνη θα έχει την τιμητική της. Το «Happy Day» επιστρέφει στον ALPHΑ για την 14η σεζόν, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να λέει την πρώτη «καλημέρα». Η εκπομπή υπόσχεται να προσφέρει και πάλι θετική ενέργεια, χαμόγελα, αποκλειστικές συνεντεύξεις και ζωντανές συνδέσεις στους τηλεθεατές.

Στις 10.00, τη σκυτάλη θα πάρει η «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου.

Όσα συμβαίνουν γύρω μας, όσα συζητάμε και όσα θέλουμε να γνωρίζουμε, δίνουν καθημερινά ραντεβού στην εκπομπή. Με live συνδέσεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ, αποκαλύψεις, κοινωνικά θέματα που μας αγγίζουν, τηλεοπτικό και καλλιτεχνικό παρασκήνιο, η δημοσιογραφική ομάδα βρίσκεται στην καρδιά της επικαιρότητας! Στο πλευρό της Κατερίνας Καινούργιου θα βρίσκεται ο Στέφανος Κωνσταντινίδης με την πολύχρονη δημοσιογραφική του εμπειρία, πάντα ενημερωμένος και πάντα έτοιμος να καυτηριάσει τα κακώς κείμενα. Η Φρόσω Κυριαζή με τη δική της ξεχωριστή θέση σε ευαίσθητα κοινωνικά ζητήματα και ο Χάρης Χρονόπουλος με όλα τα νέα του εξωτερικού, τα πρόσωπα της μυθοπλασίας του ALPHA και τη θετική του ενέργεια, θα βρεθούν ξανά στο πάνελ. Από την παρέα δεν θα λείπει η Δάφνη Μπόκοτα με την εμπειρία, τον αυθορμητισμό και τη δική της ξεχωριστή ματιά.

Την ίδια ημέρα, στο μέτωπο του MEGA, πρώτη επίσημη θα κάνει η Σίσσυ Χρηστίδου. Τo μαγκαζίνο που επαναπροσδιόρισε την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, συνδυάζοντας με επιτυχία την έγκυρη ενημέρωση με την ποιοτική ψυχαγωγία, ανεβάζει ρυθμό. Το «Χαμογέλα και πάλι!» από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09.40 μετακινείται στο καθημερινό πρόγραμμα του MEGA, επιβεβαιώνοντας την αποδοχή που έχει κατακτήσει στη διάρκεια των χρόνων. Η δεμένη ομάδα της Σίσσυς Χρηστίδου με την ισχυρή χημεία, παραμένει σταθερός πυρήνας. Ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου είναι η αγαπημένη παρέα που έχει μάθει να ακούει, να συζητά με επιχειρήματα, να μοιράζεται τις ανησυχίες αλλά και να μεταφέρει την πιο θετική και αυθόρμητη πλευρά της καθημερινότητας.

Σημαντική θα είναι η 21η Σεπτεμβρίου και για το STAR. Η Ζήνα Κουτσελίνη και η ομάδα της θα κάνουν πρεμιέρα με το μαγκαζίνο «Πρώτος καφές με τη Ζήνα», στις 09.30. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, μαζί με τον Γρηγόρη Γκουντάρα, τον Αλέξανδρο Καλαφάτη, τη Λιλή Πυράκη, δίνουν ραντεβού με το τηλεοπτικό κοινό σε μία ολοκαίνουργια εκπομπή που διατηρεί τον κοινωνικό και ενημερωτικό πυρήνα που το κοινό εμπιστεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας καθημερινά τη σκυτάλη από την ενημέρωση στην ψυχαγωγία, τη χρηστική πληροφορία και το χιούμορ.

«GNTM» απέναντι από σειρές

Η βραδινή ζώνη αποκτά ξανά νόημα και το «GNTM» επιστρέφει στο STAR, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21.00, για να κερδίσει το κοινό. Κεντρικό πρόσωπο του φετινού κύκλου η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία αναλαμβάνει και την παρουσίαση και μία θέση στην κριτική επιτροπή. Άγγελος Μπράτης, Λάκης Γαβαλάς και Μπέττυ Μαγγίρα, θα δώσουν τη δική τους πινελιά όπως και η μοναδική Ζενεβιέβ Μαζαρί από τη θέση της Creative Director.

Στο μέτωπο του ALPHA, πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχουν οι σειρές. Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι έρχονται θριαμβευτικά με έναν νέο κύκλο επεισοδίων στο «Σόι σου». Η κωμωδία κάνει πρεμιέρα, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 20.00, με διπλό χορταστικό επεισόδιο! Στις 22.00, πρεμιέρα κάνει το «Ριφιφί». Δεκέμβριος 1992. Επτά άνθρωποι με διαφορετικές ζωές συναντιούνται σε μια ιστορία που θα αλλάξει τα πάντα. Ο καθένας τους έχει χάσει κάτι πολύτιμο: οικογένεια, δουλειά, περιουσία, αξιοπρέπεια ή ακόμη και την ελευθερία του. Είναι άνθρωποι που βρέθηκαν στο περιθώριο, που το σύστημα άφησε πίσω και που, παρά τις δυσκολίες, αρνήθηκαν να αποδεχτούν τη μοίρα τους. Κανείς τους δεν γεννήθηκε εγκληματίας. Όλοι τους, όμως, έχουν πλέον έναν προσωπικό λόγο για να ρισκάρουν τα πάντα.

Διαβάστε επίσης