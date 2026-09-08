Η Μίνα Καραμήτρου αποκάλυψε γιατί αποχώρησε από το OPEN: «Το θέμα δεν ήταν επαγγελματικό»

Snapshot Η Μίνα Καραμήτρου αποχώρησε από το OPEN λόγω προσωπικού ζητήματος και όχι εξαιτίας επαγγελματικών ή οικονομικών λόγων.

Η δημοσιογράφος δήλωσε πως δεν είχε παράπονα από τη συνεργασία της με το OPEN και η αλλαγή ήταν αποτέλεσμα ανάγκης για προσωπική αλλαγή.

Η Μίνα Καραμήτρου δεν αντέχει τους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις, κάτι που επηρέασε την απόφασή της να αναζητήσει νέα επαγγελματική πορεία.

Αναφέρεται σε στενή και σημαντική σχέση με τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο, τον οποίο αποκαλεί «δημοσιογραφικό της μπαμπά».

Δήλωσε πως έχει θέσει προσωπικά όρια και είναι έτοιμη να απαντήσει αν κρίνει απαραίτητο, χωρίς όμως να αποκαλύπτει ποιες είναι αυτές οι «κόκκινες γραμμές». Snapshot powered by AI

Για την απόφασή της να αποχωρήσει από το OPEN και να μετακινηθεί στον ΣΚΑΪ μίλησε η Μίνα Καραμήτρου, εξηγώντας πως πίσω από την αλλαγή δεν υπήρχε κάποια οικονομική ή επαγγελματική πρόταση, αλλά ένα προσωπικό ζήτημα που δεν μπορούσε να προσπεράσει.

Η δημοσιογράφος που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Studio στις 3», ξεκαθάρισε πως η αποχώρησή της από το OPEN δεν προέκυψε από κάποιο παράπονο για τη συνεργασία της με τον σταθμό.

«Το θέμα δεν ήταν επαγγελματικό, δεν είχα απολύτως κανένα παράπονο από το OPEN. Ήταν ένα τελείως προσωπικό θέμα που προέκυψε, για το οποίο δεν θέλω να μιλήσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δημοσιογράφος εξήγησε ότι, από τη στιγμή που προέκυψε το συγκεκριμένο ζήτημα, επέλεξε να γυρίσει σελίδα και να αναζητήσει μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση.

«Είπα πως δεν μπορώ να το προσπεράσω, οπότε είπα να κάνω κάτι άλλο, να ανοίξω μια νέα πόρτα και επειδή μου αρέσει να κοιτάω μόνο μπροστά.. είναι η φιλοσοφία της ζωή μου αυτή», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Εγώ δεν φεύγω για τις προτάσεις και τα λεφτά. Δεν κοιτάζω τις σιγουριές, δεν μπορώ εγώ, αν νιώσω ότι με στριμώξεις δεν αισθάνομαι καλά.. επίσης κάτι που είχα από πολύ μικρή.. θέλω να μου αιτιολογείς, δεν θέλω να μου απαγορεύσεις κάτι. Δεν μπορώ τις απαγορεύσεις», είπε.

Η σχέση της με τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο

Στη συζήτηση αναφέρθηκε και στον Χρήστο Παναγιωτόπουλο, με τον οποίο συνδέεται εδώ και χρόνια μέσα από τη δημοσιογραφική της πορεία.

«Από όλη αυτή την ιστορία θα αφήσω απ΄ έξω τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο γιατί ο Χρήστος για εμένα είναι ο “δημοσιογραφικός μου μπαμπάς”. Όχι, “μπαμπάς” μου έλεγε συχνά, αλλά θα λες “είσαι η μικρή μου αδελφή”. Όλοι γνωρίζετε ποια είναι η σχέση μου με τον Χρήστο; Τι να πω για τον Χρήστο…»

«Δεν μπορώ τις απαγορεύσεις»

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε ακόμη σε μια στάση που, όπως είπε, τη χαρακτηρίζει από μικρή ηλικία. Όπως εξήγησε, δεν αισθάνεται καλά όταν νιώθει ότι περιορίζεται ή ότι της επιβάλλονται απαγορεύσεις.

«Αν εμένα με στριμώξεις δεν αισθάνομαι καλά. Δεν μπορώ τις απαγορεύσεις», ανέφερε.

Η δημοσιογράφος ξεκαθάρισε, πάντως, ότι εάν κάποια στιγμή αισθανθεί πως χρειάζεται να απαντήσει, δεν θα διστάσει να το κάνει, ενώ σημείωσε ότι έχει θέσει τα δικά της όρια.

«Αν αισθανθώ ότι θέλω να τοποθετηθώ και να πω κάτι για μένα, ναι, θα βγω και θα το πω. Καταλαβαίνω και τους υπόλοιπους οι οποίοι θέλουν να πουν κάτι. Απλώς έχω κι εγώ μέσα μου τις κόκκινες γραμμές μου, δεν θα σας πω ποιες είναι αυτές γιατί δεν έχει χρειαστεί μέχρι στιγμής κανείς να τις παραβιάσει».

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