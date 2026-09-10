Ούτε Σαμαράς ούτε «παζάρια» – Το σχέδιο Μητσοτάκη για την επόμενη μέρα

Snapshot Η ΝΔ αποκλείει κατηγορηματικά συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά λόγω διαφορετικών πολιτικών επιλογών, παρά την αναγνώριση της προσφοράς του.

Η κυβέρνηση επιδιώκει αυτοδύναμη διακυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και απορρίπτει συζητήσεις για κυβερνήσεις συνεργασίας.

Στα ελληνοτουρκικά, η κυβέρνηση επιδιώκει διάλογο χωρίς να υποχωρεί στις ελληνικές θέσεις περί ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, τονίζοντας ότι τα «ήρεμα νερά» δεν είναι αυτοσκοπός.

Η ΝΔ συνδέει την πολιτική σταθερότητα με την εθνική ασφάλεια, υποστηρίζοντας ότι σε κρίσιμες στιγμές απαιτείται κυβέρνηση με καθαρές αποφάσεις.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποκλείει το ενδεχόμενο συνεργασίας ΝΔ με ΣΥΡΙΖΑ, επιτίθεται σε Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ και μεταφέρει την απάντηση στην Ακροδεξιά από το νομικό στο πολιτικό επίπεδο. Snapshot powered by AI

Με μια συνέντευξη που άγγιξε σχεδόν όλα τα μεγάλα ανοιχτά μέτωπα της πολιτικής επικαιρότητας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έστειλε πολλαπλά μηνύματα: Από το μέλλον των σχέσεων της ΝΔ με τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο κυβερνητικών συνεργασιών, μέχρι τα ελληνοτουρκικά, την επόμενη ημέρα των εκλογών και την άνοδο της Ακροδεξιάς.

Το πολιτικό στίγμα ήταν σαφές: Η κυβέρνηση θέλει να εμφανιστεί ως η δύναμη της σταθερότητας, της αυτοδυναμίας και της αποτελεσματικής διαχείρισης των εθνικών θεμάτων, ενώ ταυτόχρονα κλείνει κάθε συζήτηση περί συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά.

«Καμία απολύτως» συνεργασία με τον Σαμαρά

Η πιο καθαρή απάντηση του Παύλου Μαρινάκη αφορούσε τον πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της ΝΔ.

«Καμία απολύτως», απάντησε όταν ρωτήθηκε εάν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν άφησε περιθώριο για διαφορετική ερμηνεία. Έθεσε το ζήτημα σε καθαρά πολιτική βάση, υποστηρίζοντας ότι η αντιπαράθεση δεν αφορά προσωπικές διαφορές αλλά διαφορετικές πολιτικές επιλογές.

Στο επίκεντρο της κριτικής του βρέθηκε η στάση του κ. Σαμαρά απέναντι στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, ένας πολιτικός που χαρακτηρίζει «μειοδοτική» την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης δεν μπορεί στη συνέχεια να βρεθεί στο ίδιο κυβερνητικό τραπέζι μαζί της.

«Δεν είναι προσωπικό το “όχι”, είναι πολιτικό», ήταν ουσιαστικά το μήνυμα.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε παράλληλα ότι η κυβέρνηση δεν ακυρώνει την προσφορά του Αντώνη Σαμαρά, ούτε τα χρόνια της πρωθυπουργίας του. Υπενθύμισε μάλιστα ότι ο πρώην πρωθυπουργός ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία το 2023 και, κατά την εκτίμησή του, συνέβαλε σημαντικά στο εκλογικό αποτέλεσμα.

Όμως, όπως είπε, από τη στιγμή που ο κ. Σαμαράς επιλέγει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να μένει με «σταυρωμένα χέρια».

Το μήνυμα προς όσους βλέπουν κυβερνήσεις συνεργασίας

Το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο αφορά την επόμενη ημέρα των εκλογών.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι ο στόχος είναι η αυτοδυναμία. Ο Μαρινάκης υποστήριξε ότι η ΝΔ έχει «τη μόνη καθαρή πρόταση διακυβέρνησης» και εξέφρασε την εκτίμηση ότι, εφόσον συνεχιστεί η προσπάθεια, το κόμμα μπορεί να κινηθεί καλύτερα από τις σημερινές δημοσκοπικές επιδόσεις.

Παράλληλα, έβαλε στο τραπέζι το ζήτημα της πρώτης διερευνητικής εντολής.

Η θέση του είναι ότι, εφόσον η ΝΔ αναδειχθεί πρώτο κόμμα, θα πρέπει να σχηματίσει κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον πρόεδρο του πρώτου κόμματος.

Και εδώ βρίσκεται ένα από τα πολιτικά μηνύματα της συνέντευξης: η ΝΔ δεν θέλει να ανοίξει τώρα συζήτηση για το ποιος θα μπορούσε να είναι πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης συνεργασίας.

Ο Μαρινάκης επικαλέστηκε μάλιστα το καταστατικό της ΝΔ και τη δημοκρατική αρχή ότι τον πρωθυπουργό τον επιλέγουν οι πολίτες και όχι «κλειστά γραφεία».

«Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο;»

Η επιχειρηματολογία της κυβέρνησης συνδέεται άμεσα με τα εθνικά θέματα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έφερε ξανά στο προσκήνιο το ερώτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο;»

Το ερώτημα αφορά το ενδεχόμενο μιας μεγάλης εθνικής κρίσης και τη δυνατότητα μιας κυβέρνησης συνεργασίας να αντιδράσει γρήγορα και αποτελεσματικά.

Ο Μαρινάκης υποστήριξε ότι σε μια ενδεχόμενη κρίση στον Έβρο ή στο Αιγαίο η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση και καθαρές αποφάσεις.

Παράλληλα, επιτέθηκε εμμέσως σε πολιτικούς χώρους που, όπως είπε, δηλώνουν ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν σχεδόν με οποιονδήποτε πολιτικό σχηματισμό, αλλά αποκλείουν τη συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το κυβερνητικό επιχείρημα είναι ότι η ΝΔ θέλει να μετατρέψει το ζήτημα της σταθερότητας σε κεντρικό εκλογικό δίλημμα.

Ελληνοτουρκικά: «Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός»

Ιδιαίτερο βάρος είχε η αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου στα ελληνοτουρκικά.

Ο Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα επιδιώκει διάλογο και καλό κλίμα με την Τουρκία, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να συζητήσει ζητήματα που θεωρεί ότι βρίσκονται εκτός της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς.

Όπως επανέλαβε, η ελληνική θέση αφορά τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

Η φράση που ξεχωρίζει είναι ότι «τα ήρεμα νερά δεν είναι ο αυτοσκοπός μας».

Το μήνυμα είναι ότι η αποκλιμάκωση δεν σημαίνει υποχώρηση και ότι ο διάλογος δεν συνεπάγεται αλλαγή των ελληνικών θέσεων.

Η «ισχυρότερη Ελλάδα» και το οπλοστάσιο της κυβέρνησης

Για να τεκμηριώσει τη θέση ότι η Ελλάδα είναι σήμερα ισχυρότερη, ο Μαρινάκης παρέθεσε μια σειρά από κινήσεις της κυβέρνησης.

Αναφέρθηκε στις συμφωνίες για ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο και στα εξοπλιστικά προγράμματα.

Στην ίδια λίστα έβαλε τα Rafale, τα F-16, τα F-35, τις φρεγάτες Belharra και την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Παράλληλα, έκανε λόγο για ενίσχυση των διμερών σχέσεων και των στρατηγικών συνεργασιών της Ελλάδας.

Η κεντρική κυβερνητική αφήγηση είναι ότι η χώρα δεν αντιμετωπίζει την Τουρκία μόνο με όρους διπλωματικής έντασης, αλλά επιχειρεί να ενισχύσει συνολικά τη γεωπολιτική και αμυντική της θέση.

«Δεν υπάρχει ένδειξη για θερμό επεισόδιο»

Στο ερώτημα εάν υπάρχει φόβος για διπλωματικό ή θερμό επεισόδιο, ο Παύλος Μαρινάκης ήταν καθησυχαστικός.

Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κάποια ένδειξη που να οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα, χωρίς όμως να σημαίνει ότι η κυβέρνηση εφησυχάζει.

Το μήνυμα προς την κοινωνία ήταν να μην δημιουργείται κλίμα πανικού.

Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει δύο γραμμές ταυτόχρονα: ούτε εφησυχασμός ούτε κινδυνολογία.

Η επίθεση στον Τσίπρα και το «απίθανο» σενάριο συνεργασίας

Σκληρή ήταν η τοποθέτηση του Μαρινάκη και για τον Αλέξη Τσίπρα.

Αναφερόμενος σε δήλωση συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού, υποστήριξε ότι το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης της ΝΔ με τον κ. Τσίπρα είναι τόσο μακρινό ώστε «δεν μπορεί να προκύψει ούτε από το πιο ευφάνταστο ανέκδοτο».

Παράλληλα, κατηγόρησε τον πρώην πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως φορέας ενός πολιτικού χώρου που έχει το «μονοπώλιο» της ηθικής.

Η επίθεση δεν περιορίστηκε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μαρινάκης έστρεψε τα πυρά του και προς το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η Χαριλάου Τρικούπη έχει επιλέξει τη σύγκρουση με τη ΝΔ και, ως εκ τούτου, το ερώτημα για πιθανούς μελλοντικούς κυβερνητικούς συνδυασμούς θα πρέπει να απευθύνεται στον Νίκο Ανδρουλάκη.

Η Ακροδεξιά και το «τεστ» του Αρείου Πάγου

Στο τραπέζι μπήκε και το ζήτημα της πιθανής πολιτικής παρουσίας του Ηλία Κασιδιάρη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να προκαταλάβει την απόφαση της Δικαιοσύνης, υπογραμμίζοντας ότι η τελική κρίση ανήκει στον Άρειο Πάγο.

Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι το σημερινό νομικό πλαίσιο προβλέπει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις εκλογές κομμάτων όταν συνδέονται με πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα.

Ταυτόχρονα, επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση από το νομικό στο πολιτικό επίπεδο.

Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι η καλύτερη απάντηση στην Ακροδεξιά δεν είναι μόνο οι θεσμικές απαγορεύσεις, αλλά κυρίως οι πολιτικές που εφαρμόζονται στην πράξη.

Το μεγάλο εκλογικό στοίχημα

Πίσω από όλες τις παραπάνω τοποθετήσεις υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής: η ΝΔ επιχειρεί να μετατρέψει τις επόμενες εκλογές σε αναμέτρηση ανάμεσα στη σταθερότητα και την αβεβαιότητα.

Ο Μαρινάκης αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει λάθη και ότι οι πολίτες αντιμετωπίζουν πραγματικές δυσκολίες. Παραδέχθηκε μάλιστα ότι η αύξηση των μισθών δεν ακυρώνει την αύξηση του κόστους ζωής.

Αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο πολιτικό στοίχημα της κυβέρνησης: να πείσει ότι οι οικονομικές δυσκολίες δεν ακυρώνουν τη συνολική κυβερνητική εικόνα.

Η ΝΔ θέλει να εμφανιστεί ως η παράταξη που μπορεί να κυβερνήσει χωρίς πειράματα και χωρίς ασταθείς συμμαχίες.

Και την ίδια στιγμή επιχειρεί να συνδέσει την πολιτική σταθερότητα με την εθνική ασφάλεια.

Σαμαράς, συνεργασίες, ελληνοτουρκικά, αυτοδυναμία και Ακροδεξιά συνθέτουν έτσι ένα ενιαίο κυβερνητικό αφήγημα: η Ελλάδα, σύμφωνα με τη ΝΔ, πρέπει να έχει ισχυρή κυβέρνηση, καθαρή εντολή και πρωθυπουργό που να μπορεί να παίρνει αποφάσεις στις κρίσιμες στιγμές.

Το εάν αυτή η επιχειρηματολογία θα πείσει τελικά τους πολίτες, θα κριθεί στην κάλπη.

Διαβάστε επίσης