Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον CEO του Ομίλου Telekom, Tim Höttges

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του Ομίλου Telekom, ύψους 600 εκατ. ευρώ ανά έτος, κυρίως για την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον CEO του Ομίλου Telekom, Tim Höttges
ΕΛΛΑΔΑ
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Telekom, Tim Höttges, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού επενδυτικού πλάνου του Ομίλου, ύψους 600 εκατ. ευρώ ανά έτος, κυρίως για την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών και 5G.

Ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στον οικονομικό σχεδιασμό της κυβέρνησης, επισήμανε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη κατάκτηση για τη χώρα, προσθέτοντας πως η πολιτική σταθερότητα συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός φιλόξενου επενδυτικού περιβάλλοντος και έχει συμβάλει στη μεγάλη αύξηση των επενδύσεων στη χώρα μας την τελευταία επταετία.

Κυριάκος Μητσοτάκης - Tim Höttges

Κυριάκος Μητσοτάκης - Tim Höttges
Κυριάκος Μητσοτάκης - Tim Höttges

Ο πρωθυπουργός και ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Telekom συζήτησαν, επίσης, τη σημασία της ορθής αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης και την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει ισχυρή θέση στο παγκόσμιο τεχνολογικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας την κυριαρχία της στον χώρο των νέων τεχνολογιών.

Στη συνάντηση έλαβαν μέρος, από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού σε θέματα επενδύσεων Δημήτρης Πολίτης.

Συμμετείχαν επίσης η επικεφαλής της Telekom για την Ευρώπη, Dominique Leroy, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής και η νομική σύμβουλος - Chief Officer Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων, Public Affairs & Εταιρικής Διακυβέρνησης ομίλου ΟΤΕ, Ειρήνη Νικολαΐδη.

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