Μητσοτάκης σε Μακρόν: Να αναληφθούν ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για το ενεργειακό κόστος

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Μέγαρο των Ηλυσίων και συζήτησαν θέματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας.

Συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή, καθώς και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με τη συμμετοχή της εταιρείας Great Sea Interconnector.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν πρωτοβουλίες για την απαγόρευση πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ στο ενεργειακό κόστος. Snapshot powered by AI

Συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είχε στο Μέγαρο των Ηλυσίων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας.

Επίσης αντήλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Μακρόν για τη χθεσινή επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Abdel Fattah El-Sisi και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη.

Συζητήθηκαν ακόμη τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, μετά τη συμφωνία για την είσοδο του επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI), η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου.

Μητσοτάκης - Μακρόν © Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved

Ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Γαλλίας μίλησαν ακόμη για τις πρωτοβουλίες Ελλάδας και Γαλλίας για την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την πρόσφατη επιστολή του Προέδρου της Γαλλίας προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή της σχετικής απαγόρευσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ακόμα το ζήτημα των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στα Στενά του Ορμούζ στο ενεργειακό κόστος και την ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ.

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