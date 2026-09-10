Γιώργος Μαζωνάκης: Τα διαφορετικά πρόσωπα ενός καλλιτέχνη που δεν φοβήθηκε τις αλλαγές

Οι μεταμορφώσεις του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα από 21 φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media

Μίλτος Τσεκούρας

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα διαφορετικά πρόσωπα ενός καλλιτέχνη που δεν φοβήθηκε τις αλλαγές
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ακολούθησε ποτέ τους κανόνες της εμφάνισης και έκανε συνεχείς και τολμηρές αλλαγές στην εικόνα του.
  • Οι διαφορετικές φάσεις της καριέρας του συνοδεύτηκαν από αλλαγές στα μαλλιά, ρούχα, γυαλιά και κοσμήματα.
  • Οι επιλογές του υποστηρίχθηκαν πάντα με προσωπικό τρόπο, χωρίς να μοιάζουν με μεταμφίεση.
  • Οι φωτογραφίες από τον προσωπικό του λογαριασμό καταγράφουν την πολυμορφία και τις αλλαγές στην εμφάνισή του σε διάστημα πάνω από τρεις δεκαετίες.
  • Η συνεχής ανανέωση της εικόνας του αποτέλεσε χαρακτηριστικό στοιχείο που τον ξεχώρισε στην ελληνική μουσική σκηνή.
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Ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος πέθανε χθες ξαφνικά σε ηλικία 54 ετών, δεν υπήρξε ποτέ ένας καλλιτέχνης που ακολούθησε τους κανόνες της εμφάνισης. Από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του μέχρι τις τελευταίες φωτογραφίες που δημοσίευσε, οι αλλαγές στην εικόνα του ήταν συνεχείς και συχνά τολμηρές.

Μαλλιά, ρούχα, γυαλιά, κοσμήματα, κοστούμια και ιδιαίτεροι συνδυασμοί έγιναν με τα χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι της δημόσιας παρουσίας του. Κάθε περίοδος είχε τη δική της εικόνα και ο ίδιος δεν δίσταζε να την αλλάξει όταν ένιωθε ότι είχε έρθει η ώρα για κάτι διαφορετικό.

Από τον νεαρό τραγουδιστή των πρώτων χρόνων μέχρι τον καλλιτέχνη που πειραματίστηκε περισσότερο με τη μόδα και τη σκηνική του παρουσία, ο Μαζωνάκης έδειχνε ότι δεν ήθελε να εμφανίζεται κάθε φορά με τον ίδιο τρόπο.

Από τα κοστούμια στις πιο τολμηρές επιλογές

Στην πορεία των δεκαετιών τον είδαμε με κλασικά κοστούμια, πιο αυστηρές εμφανίσεις, αλλά και με επιλογές που ξεχώρισαν για το χρώμα, τη γραμμή ή τον συνδυασμό τους.

Τα γυαλιά και τα κοσμήματα έγιναν συχνά μέρος της εμφάνισής του, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που επέλεξε ρούχα τα οποία ξέφευγαν από όσα συνηθίζαμε να βλέπουμε στους άνδρες τραγουδιστές της εποχής.

Το σημαντικό ήταν ότι τα υποστήριζε με τον δικό του τρόπο. Δεν έμοιαζαν με μεταμφίεση. Ήταν μέρος της εικόνας που επέλεγε να παρουσιάσει κάθε φορά.

Οι αλλαγές στα μαλλιά και στο στιλ

Και στα μαλλιά του οι αλλαγές ήταν χαρακτηριστικές. Διαφορετικά μήκη, χτενίσματα και στυλ συνόδευσαν τις διαφορετικές φάσεις της καριέρας του, ακολουθώντας άλλοτε τις τάσεις της εποχής και άλλοτε τις δικές του επιλογές.

Το ίδιο συνέβαινε και με τα ρούχα του. Από τις πιο κλασικές εμφανίσεις μέχρι τα πιο ιδιαίτερα σύνολα, ο Μαζωνάκης είχε πάντα διάθεση να δοκιμάζει κάτι καινούργιο.

Κάποιες επιλογές σχολιάστηκαν περισσότερο από άλλες. Αυτό, όμως, ήταν μέρος της παρουσίας του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν πέρασε ποτέ απαρατήρητος.

Τα πρόσωπα του σε 21 φωτογραφίες

Οι φωτογραφίες που είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook καταγράφουν ένα μεγάλο μέρος αυτής της διαδρομής.

Εικόνες από διαφορετικές εποχές, με διαφορετικά μαλλιά, ρούχα και στιλ, δείχνουν έναν άνθρωπο που δεν έμενε προσκολλημένος σε μία συγκεκριμένη εμφάνιση.

Άλλοτε πιο κομψός και κλασικός, άλλοτε πιο εκκεντρικός, άλλοτε με μια απλή καθημερινή εμφάνιση και άλλοτε με looks που τραβούσαν αμέσως την προσοχή, ο Μαζωνάκης άλλαζε χωρίς να χάνει το προσωπικό του στίγμα.

Οι 21 φωτογραφίες από το προσωπικό του αρχείο δεν καταγράφουν απλώς διαφορετικά ρούχα. Καταγράφουν τις αλλαγές ενός καλλιτέχνη που, σε περισσότερες από τρεις δεκαετίες παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι, επέλεξε να μην παρουσιάζει ποτέ ακριβώς την ίδια εικόνα.

Και αυτό ήταν ένα από τα στοιχεία που τον έκαναν ξεχωριστό.

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