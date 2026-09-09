Μια ολόκληρη πόλη σε ένα κτίριο: Τεράστιο συγκρότημα 5.000 διαμερισμάτων με 20.000 κατοίκους
Μοιάζει περισσότερο με σκηνικό επιστημονικής φαντασίας παρά με πολυκατοικία. Το Regent International στην Κίνα φιλοξενεί περίπου 20.000 ανθρώπους και 5.000 διαμερίσματα
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Το Regent International στην Qianjiang της Κίνας είναι ένα εντυπωσιακό συγκρότημα που μοιάζει να έχει βγει από ταινία επιστημονικής φαντασίας, το οποίο αρχικά σχεδιάστηκε ως ένα πολυτελές ξενοδοχείο πέντε αστέρων, όμως στην συνέχεια μετατράπηκε σε ένα τεράστιο οικιστικό συγκρότημα.
Σήμερα φιλοξενεί περίπου 20.000 κατοίκους, αριθμός που θυμίζει περισσότερο πληθυσμό μικρής πόλης παρά ένα μεμονωμένο κτίριο. Το συγκρότημα διαθέτει περίπου 5.000 διαμερίσματα και σχεδιάστηκε από την Alicia Loo.
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