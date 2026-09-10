Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: "Τελειώσαμε εδώ"
Ελεύθερος Τύπος: Αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το Δώρο των 500 ευρώ
Η Καθημερινή: Τα μυστικά της εξόδου από το Σίτι στην Αθήνα
Τα Νέα: "Πράσινο φως" από το Παρίσι
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου
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