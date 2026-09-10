Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Σεπτεμβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: "Τελειώσαμε εδώ"

Ελεύθερος Τύπος: Αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το Δώρο των 500 ευρώ

Η Καθημερινή: Τα μυστικά της εξόδου από το Σίτι στην Αθήνα

Τα Νέα: "Πράσινο φως" από το Παρίσι

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου