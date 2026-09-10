Ρέντης: 34χρονος Ολλανδός έκλεψε ταξί και παρέσυρε τον οδηγό – Τον συνέλαβε η ΔΙΑΣ
Ο 34χρονος εντοπίστηκε από στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ στην οδό Θεμιστοκλέους και συνελήφθη
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- Ένας 34χρονος Ολλανδός έκλεψε ταξί στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη και παρέσυρε τον 57χρονο οδηγό του.
- Ο οδηγός του ταξί δεν τραυματίστηκε σοβαρά και ειδοποίησε τις αρχές.
- Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από την ομάδα ΔΙΑΣ στην οδό Θεμιστοκλέους.
- Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης, 8 Σεπτεμβρίου.
Στελέχη της oμάδας ΔΙΑΣ στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη προχώρησαν στην σύλληψη ενός 34χρονου Ολλανδού ο οποίος έκλεψε ένα ταξί και παρέσυρε τον οδηγό του.
Το περιστατικό πραγματοποίηθηκε περίπου στις 15.30 το μεσημέρι της Τρίτης (8/9). Ο συλληφθείς προσέγγισε το όχημα, μπήκε στη θέση του οδηγού και, στην προσπάθεια του να διαφύγει, παρέσυρε τον 57χρονο οδηγό χωρίς να τον τραυματίσει σοβαρά.
Ο 57χρονος οδηγός επικοινώνησε με τις αρχές και, μετά από αναζητήσεις, ο 34χρονος εντοπίστηκε από στελέχη της ομάδας ΔΙΑΣ στην οδό Θεμιστοκλέους και συνελήφθη.
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