«Νόμιζα ότι ήμασταν φίλοι»: Μεθυσμένη οδηγός παραπονέθηκε σε αστυνομικούς, αφού σκόρπισε τον όλεθρο

Snapshot Η 24χρονη Ελίζαμπεθ Μπουσέρ συνελήφθη στο Ντέιτονα Μπιτς της Φλόριντα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ μετά από σύγκρουση με σταθμευμένο αυτοκίνητο και σωματική επίθεση στον ιδιοκτήτη του.

Κατά τη σύλληψη, η Μπουσέρ παρουσίαζε σημάδια μέθης, δεν μπορούσε να σταθεί όρθια και αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοτέστ.

Η Μπουσέρ κατηγορείται για αντίσταση κατά της σύλληψης, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, πρόκληση υλικών ζημιών και σωματική βλάβη, μεταξύ άλλων.

Το περιστατικό κατέληξε σε σωματική συμπλοκή μεταξύ της Μπουσέρ και της ιδιοκτήτριας του χτυπημένου αυτοκινήτου πριν την άφιξη των αστυνομικών.

Η Μπουσέρ αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 21 Οκτωβρίου. Snapshot powered by AI

«Σας παρακαλώ, μην με πάτε στη φυλακή γι’ αυτό», φώναζε η Ελίζαμπεθ Μπουσέρ στους αστυνομικούς, όταν συνελήφθη μεθυσμένη έχοντας προκαλέσει ένα τρομακτικό ατύχημα.

Η 24χρονη από τη Φλόριντα, η οποία φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, άρχισε να κλαίει μπροστά στους αστυνομικούς όταν συνελήφθη επειδή συγκρούστηκε με ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και χτύπησε τον ιδιοκτήτη του, ενώ στη συνέχεια διαμαρτυρήθηκε για τη μεταχείριση που δέχτηκε, καθώς πίστευε ότι «ήταν όλοι φίλοι».

Η Ελίζαμπεθ Μπουσέρ είναι ύποπτη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η οποία προκάλεσε τροχαίο ατύχημα στο Ντέιτονα Μπιτς της Φλόριντα, στις 30 Αυγούστου.

Η μεθυσμένη 24χρονη καταγράφηκε να οδηγεί το Ford Bronco της μέσα από έναν κυκλικό κόμβο, προτού συγκρουστεί με το σταθμευμένο Honda του θύματος έξω από το σπίτι της, σύμφωνα με βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δημοσιοποίησε η αστυνομία.

Η δύναμη της σύγκρουσης εκτόξευσε θραύσματα γυαλιού στον αέρα, καθώς το πλήρως εξοπλισμένο Bronco της Μπουσέρ έσπρωξε το μικρότερο σεντάν κατά μήκος του μπροστινού γκαζόν. Η Μπουσέρ κράτησε το πόδι της στο γκάζι, κάνοντας τα πίσω λάστιχά της να γλιστρούν και εκτοξεύοντας χώμα στον αέρα — παρά το γεγονός ότι το κατεστραμμένο αυτοκίνητο εμπόδιζε την πορεία του αυτοκινήτου της.

ALERT: Florida woman tells the cops, “I thought we were friends” after being arrested for drunkenly smashing into a parked car and punching the woman whose car she hit.



Elizabeth Boucher, 24, was allegedly driving drunk in Daytona Beach when she slammed into a car parked in a… pic.twitter.com/e6Gn1UG70y — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) September 9, 2026

Η οδηγός του άλλου οχήματος, που δεν βρισκόταν στο αυτοκίνητο τη στιγμή του ατυχήματος, ενημερώθηκε από έναν γείτονα και έτρεξε μπροστά για να δει τι συνέβη, οπότε οι δύο μπλέχτηκαν σε σωματική συμπλοκή.

«Ήρθε προς το μέρος μου και ήταν σχεδόν πάνω μου. Με χτύπησε ακριβώς εδώ», είπε η ανώνυμη γυναίκα, δείχνοντας στους αστυνομικούς το σημείο όπου χτυπήθηκε. Η γυναίκα φέρεται να ανταπέδωσε το χτύπημα στη Μπουσέρ, με αποτέλεσμα η οδηγός να πέσει στο έδαφος, σύμφωνα με μια ένορκη κατάθεση σύλληψης που εξασφάλισε το Law&Crime.

Η Μπουσέρ κατηγορείται ότι ακολούθησε τη γυναίκα μέχρι την είσοδο του σπιτιού της, όπου την έσπρωξε ξανά πριν φτάσει η αστυνομία. Η Μπουσέρ, η οποία φορούσε μαύρο σουτιέν και κολάν, παρουσίαζε σημάδια μέθης από τη στιγμή που έφτασαν οι αστυνομικοί. Είχε «δυσκολία να σταθεί όρθια» και έδωσε σε έναν αστυνομικό το διαβατήριό της αντί για το ζητούμενο δίπλωμα οδήγησης.

Όταν της ζητήθηκε ξανά η άδεια οδήγησης, η Μπουσέρ φέρεται να παρέδωσε την τσάντα της πριν πει «έχει ζέστη», καθώς προσπαθούσε να μπει σε περιπολικό, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης.

Η 24χρονη ισχυρίστηκε επίσης στους αστυνομικούς ότι «δεν θα την σταματούσαν ποτέ ξανά», αλλά «φάνηκε έκπληκτη» όταν της είπαν ότι είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και όχι σε έλεγχο τροχαίας. Επίσης, δεν φαινόταν να γνωρίζει πού βρισκόταν και, όταν ρωτήθηκε, έδωσε μια ασαφή περιγραφή του ατυχήματος.

«Μάλλον χτύπησα το μπροστινό δεξί μέρος του αυτοκινήτου τους», παραπονέθηκε η Μπουσέρ στον αστυνομικό. «Αλλά δεν ξέρω τι συνέβη πραγματικά».

Οι αστυνομικοί δεν πίστεψαν την εξήγηση της Μπουσέρ, λέγοντας ότι η ιστορία της ήταν τελείως λάθος. «Δεν χτύπησες απλώς το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, το έβγαλες εντελώς από το δρόμο», είπε ο αστυνομικός στη Μπουσέρ.

Οι αστυνομικοί που διερεύνησαν το ατύχημα μετέφεραν στη Μπουσέρ την καταστροφική είδηση ότι υποψιάζονταν ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και δεν ήταν σε θέση να οδηγήσει αυτοκίνητο και ότι πιθανότατα θα την συλλάμβαναν. Σταμάτησε να συνεργάζεται με τους αστυνομικούς όταν τη ρώτησαν αν θα «υποβληθεί σε έλεγχο νηφαλιότητας», απαντώντας «όχι» πριν προσπαθήσει να απομακρυνθεί. Οι αστυνομικοί άρπαξαν τη Μπουσέρ και της πέρασαν χειροπέδες, κρατώντας την κοντά τους καθώς συνέχιζε να αρνείται οποιαδήποτε εξέταση, συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας αναπνοής.

Η Μπουσέρ ισχυρίστηκε ότι ήταν μητέρα και έπρεπε να πάρει κάτι για το παιδί της πριν από το ατύχημα. «Δεν αντιστέκομαι στη σύλληψη· απλώς θέλω να βεβαιωθώ ότι η κόρη μου θα πάρει ό,τι χρειάζεται», είπε η Μπουσέρ, ενώ φορούσε χειροπέδες, σύμφωνα με το βίντεο.

Daytona Beach PD pulled through with the Bodycam of Elizabeth Boucher nailing a parked vehicle! 🤣



She got hit with 6 charges including battery after smacking a woman at the scene. https://t.co/MpwhBO4Ebv pic.twitter.com/Yu5vk2YBuk — The Facts Dude 🤙🏽 (@Thefactsdude) September 3, 2026

Η Μπουσέρ κατηγορήθηκε για αντίσταση κατά της σύλληψης χωρίς βία, κατοχή ελεγχόμενης ουσίας χωρίς ιατρική συνταγή, σωματική επαφή ή χτύπημα, άρνηση υποβολής σε έλεγχο αλκοτέστ, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και πρόκληση υλικών ζημιών λόγω οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Καταγράφηκε και αφέθηκε ελεύθερη στις 31 Αυγούστου. Αναμένεται να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 21 Οκτωβρίου.