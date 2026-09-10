Πότε η αύξηση βάρους προκαλείται από ορμονικό θέμα και τι μπορείτε να κάνετε γι' αυτό

Η αύξηση βάρους συχνά αποδίδεται στις ορμόνες, αλλά οι πραγματικές ενδοκρινικές διαταραχές είναι μόνο μία πιθανή αιτία. Η ένδειξη ότι οι ορμόνες μπορεί να εμπλέκονται συνήθως δεν είναι μόνο η αύξηση βάρους, αλλά η αύξηση βάρους, που συνοδεύεται από άλλα χαρακτηριστικά συμπτώματα.

Ποια σημάδια υποδηλώνουν ορμονική αύξηση βάρους;

Ο υποθυρεοειδισμός είναι μια από τις πιο γνωστές ορμονικές αιτίες. Όταν ο θυρεοειδής παράγει πολύ λίγες ορμόνες, ο μεταβολισμός επιβραδύνεται. Η αύξηση βάρους μπορεί να εμφανιστεί μαζί με κόπωση, ασυνήθιστο αίσθημα κρύου, δυσκοιλιότητα, ξηροδερμία, αλλαγές σε μαλλιά και έντονη έμμηνο ρύση.

Κάποια αύξηση βάρους λόγω υποθυρεοειδισμού αντανακλά την κατακράτηση αλατιού και νερού και η θεραπεία δεν προκαλεί απαραίτητα μεγάλη απώλεια βάρους. Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο η σημαντική αύξηση βάρους δεν πρέπει να αποδίδεται αυτόματα σε έναν υπολειτουργικό θυρεοειδή.

Το σύνδρομο Cushing είναι πολύ πιο σπάνιο, αλλά μπορεί να προκαλέσει ένα χαρακτηριστικό μοτίβο: αύξηση βάρους γύρω από την κοιλιά και το πρόσωπο, σχετικά λεπτά χέρια και πόδια, εύκολους μώλωπες, μυϊκή αδυναμία και φαρδιές ροζ ή μοβ ραγάδες.

Και το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS) μπορεί να δυσκολέψει τη διαχείριση του βάρους. Ακανόνιστη περίοδος, ακμή, υπερβολική τριχοφυΐα στο πρόσωπο ή το σώμα και σημάδια αντίστασης στην ινσουλίνη παράλληλα με την αύξηση βάρους καθιστούν την πάθηση πιο πιθανή. Δεν είναι όλες οι πάσχουσες από Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών γυναίκες, υπέρβαρες.

Τι γίνεται με την εμμηνόπαυση;

Η εμμηνόπαυση είναι πιο περίπλοκη από την απλοϊκή εξήγηση ότι «τα χαμηλά οιστρογόνα προκαλούν αύξηση βάρους». Οι ορμονικές αλλαγές μπορούν να μετατοπίσουν το λίπος προς την κοιλιά, ενώ η γήρανση μειώνει επίσης την μυϊκή μάζα και τις ενεργειακές απαιτήσεις.

Η μακροχρόνια έρευνα SWAN διαπίστωσε, ότι η αύξηση λίπους επιταχύνθηκε και η άλιπη μάζα μειώθηκε κατά την μετάβαση στην εμμηνόπαυση, αλλά ο συνολικός ρυθμός αύξησης βάρους δεν επιταχύνθηκε ξαφνικά, όταν ξεκίνησε η εμμηνόπαυση. Επομένως, οι ορμόνες επηρεάζουν τη σύνθεση του σώματος, ενώ η γήρανση και ο τρόπος ζωής παραμένουν σημαντικοί παράγοντες.

Πώς καθορίζουν οι γιατροί εάν ευθύνονται οι ορμόνες;

Δεν υπάρχει κάποια ενιαία «ορμονική εξέταση», που να εξηγεί την... ανεξήγητη αύξηση βάρους.

Οι ειδικοί συνιστούν την αξιολόγηση των συμπτωμάτων και του ιατρικού ιστορικού αντί για τον έλεγχο κάθε ορμόνης ξεχωριστά. Η λειτουργία του θυρεοειδούς ελέγχεται συνήθως με την τιμή της TSH, ακολουθούμενη από την ελεύθερη T4, όταν είναι απαραίτητο. Ο έλεγχος για υπερβολική κορτιζόλη, διαταραχές των σεξουαλικών ορμονών ή το PCOS καθοδηγείται γενικά από συγκεκριμένες μετρήσεις.

Συνεπώς, οι ορμονικές παθήσεις μπορούν να επηρεάσουν το βάρος, αλλά η διάγνωση εξαρτάται από το συνολικό πρότυπο συμπτωμάτων και τις κατάλληλες εξετάσεις.

Τι μπορείτε να κάνετε για την ορμονική αύξηση βάρους;

Αντιμετωπίστε πρώτα την υποκείμενη πάθηση:

ο υποθυρεοειδισμός αντιμετωπίζεται με υποκατάσταση θυρεοειδικών ορμονών

αντιμετωπίζεται με υποκατάσταση θυρεοειδικών ορμονών το σύνδρομο Cushing απαιτεί θεραπεία της πηγής της υπερβολικής κορτιζόλης

απαιτεί θεραπεία της πηγής της υπερβολικής κορτιζόλης η διαχείριση του PCOS μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα για τον τρόπο ζωής και φάρμακα ανάλογα με τα συμπτώματα και τον μεταβολικό κίνδυνο

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ενδοκρινολογίας σημειώνει ότι η απώλεια βάρους μετά τη θεραπεία πολλών ενδοκρινικών διαταραχών είναι συχνά μέτρια. Συνιστά επίσης συγκεκριμένα να μην χρησιμοποιείται θυρεοειδική ορμόνη για απώλεια βάρους, όταν η λειτουργία του θυρεοειδούς είναι φυσιολογική.

Η διατροφή, η τακτική σωματική δραστηριότητα, η άσκηση αντίστασης, ο επαρκής ύπνος και η διαχείριση του στρες παραμένουν σημαντικά ακόμη και όταν οι ορμόνες παίζουν ρόλο.

Συχνές Ερωτήσεις

Το λίπος στην κοιλιά σημαίνει αυτόματα ορμονικό πρόβλημα;

Όχι. Το κοιλιακό λίπος μπορεί να αυξηθεί με τη γήρανση, τη γενετική, την μειωμένη σωματική δραστηριότητα, την εμμηνόπαυση και τη συνολική αύξηση βάρους. Από μόνο του δεν συνιστά... διάγνωση ορμονικής διαταραχής.

Πρέπει να κάνω ορμονικές εξετάσεις εάν δεν μπορώ να χάσω βάρος;

Συζητήστε την επίμονη ή ανεξήγητη αύξηση βάρους με έναν επαγγελματία υγείας, ειδικά εάν υπάρχουν άλλα συμπτώματα. Γενικά δεν συνιστάται η ευρεία ορμονική εξέταση χωρίς κλινικές ενδείξεις.

Συμπέρασμα

Η αύξηση βάρους είναι πιο πιθανό να οφείλεται σε ορμονικές διαταραχές, όταν εμφανίζεται μαζί με άλλα αναγνωρίσιμα συμπτώματα ενδοκρινικής διαταραχής. Ο υποθυρεοειδισμός, το σύνδρομο Cushing, το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών και η μετάβαση στην εμμηνόπαυση μπορούν να επηρεάσουν το βάρος και την κατανομή του λίπους, αλλά καμία δεν πρέπει να διαγνωστεί μόνο από τη... ζυγαριά.

Το πιο χρήσιμο επόμενο βήμα είναι η ιατρική αξιολόγηση, όταν η αύξηση βάρους είναι ανεξήγητη, ταχεία ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, ακολουθούμενη από θεραπεία οποιασδήποτε υποκείμενης πάθησης και βιώσιμες στρατηγικές διαχείρισης βάρους.

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