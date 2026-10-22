Ήρωας δημοσιογράφος άφησε το μικρόφωνο και έσωσε οδηγό λίγο πριν το αυτοκίνητό του βυθιστεί

Ο Γουίλ Μάρεϊ κατέγραφε τις καταστροφικές πλημμύρες στο Κουίνσλαντ όταν είδε έναν οδηγό να εγκλωβίζεται στο αυτοκίνητό του

Ανθή Κουρεντζή

Ήρωας δημοσιογράφος άφησε το μικρόφωνο και έσωσε οδηγό λίγο πριν το αυτοκίνητό του βυθιστεί
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  • Ο δημοσιογράφος Γουίλ Μάρεϊ εγκατέλειψε το ρεπορτάζ του για να σώσει έναν εγκλωβισμένο οδηγό σε πλημμυρισμένο δρόμο στο Κουίνσλαντ.
  • Το αυτοκίνητο του οδηγού παρασύρθηκε από τα νερά και άρχισε να βυθίζεται σε ρέμα, ενώ ο οδηγός έμεινε παγιδευμένος μέσα.
  • Ο Μάρεϊ κάλεσε πρώτα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια βούτηξε ο ίδιος στο νερό για να βοηθήσει.
  • Μαζί με έναν δεύτερο άνδρα, κατάφεραν να ανοίξουν την πίσω πόρτα του αυτοκινήτου και απεγκλώβισαν τον οδηγό με ασφάλεια.
  • Η διάσωση πραγματοποιήθηκε παρά τις δυσκολίες, καθώς το αυτοκίνητο βυθιζόταν γρήγορα και η κατάσταση ήταν επικίνδυνη.
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Μια δραματική επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, όταν ένας ρεπόρτερ που κάλυπτε τις σφοδρές πλημμύρες εγκατέλειψε προσωρινά τον ρόλο του παρατηρητή και βούτηξε στα νερά για να σώσει έναν οδηγό που είχε εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (22/10) στην περιοχή Μόρεϊφιλντ, βόρεια του Μπρίσμπεϊν, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις είχαν προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες, καθιστώντας επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων από αρκετούς δρόμους.

Ο δημοσιογράφος του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού δικτύου ABC, Γουίλ Μάρεϊ βρισκόταν στο σημείο μαζί με την οπερατέρ Λιζ Πίκερινγκ, καταγράφοντας τις συνέπειες της κακοκαιρίας.

Την ώρα που ετοιμάζονταν να κάνουν γύρισμα σε έναν πλημμυρισμένο δρόμο, είδαν έναν οδηγό να επιχειρεί να διασχίσει με το τετρακίνητο όχημά του τα ορμητικά νερά.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε και άρχισε να επιπλέει, παρασυρόμενο από τα νερά προς ένα ρέμα.

Ο οδηγός παρέμεινε εγκλωβισμένος στο εσωτερικό του, ενώ η στάθμη του νερού ανέβαινε επικίνδυνα.

Ο δημοσιογράφος αντιλήφθηκε αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης και ειδοποίησε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ωστόσο, όταν διαπίστωσε ότι ο οδηγός είχε χαθεί από το οπτικό του πεδίο και ότι το όχημα βυθιζόταν, αποφάσισε να επέμβει.

«Τον είδα να μπαίνει στο νερό και σχεδόν αμέσως το αυτοκίνητό του άρχισε να παρασύρεται. Κάλεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Αρχικά μπορούσα να τον δω, αλλά μέσα σε δευτερόλεπτα εξαφανίστηκε από μπροστά μου και αποφάσισα να βουτήξω», περιέγραψε ο Μάρεϊ.

Ο δημοσιογράφος παρέδωσε το τηλέφωνό του στη συνάδελφό του και μπήκε στο νερό, ενώ σχεδόν αμέσως ένας ακόμη άνδρας έσπευσε να τον βοηθήσει.

https://www.instagram.com/aljazeeraenglish/reel/DeyGYy6jg1P/

Οι δύο άνδρες κολύμπησαν μέχρι το όχημα και επιχείρησαν να ανοίξουν την πόρτα από την πλευρά που είχαν προσεγγίσει, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Καθώς ο χρόνος περνούσε και το αυτοκίνητο συνέχιζε να βυθίζεται, προσπάθησαν να βρουν έναν διαφορετικό τρόπο για να απεγκλωβίσουν τον οδηγό.

Ο Μάρεϊ ανέβηκε στο πίσω μέρος του οχήματος, εξετάζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο να σπάσει το πίσω τζάμι.

Τελικά, κατάφερε να ανοίξει μία από τις πίσω πόρτες από την πλευρά του συνοδηγού, χρησιμοποιώντας τα πόδια του ως στήριγμα και τραβώντας με όλη του τη δύναμη.

Ο εγκλωβισμένος οδηγός κατάφερε να κινηθεί προς το άνοιγμα και οι δύο άνδρες τον τράβηξαν έξω από το αυτοκίνητο, οδηγώντας τον σε ασφαλές σημείο.

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