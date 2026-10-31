Τσουβέλας: «Δεν θεωρώ επιτυχία τον αριθμό των εισιτηρίων, αλλά το αν γέλασε όλος ο κόσμος»

Snapshot Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας θεωρεί επιτυχία όχι τον αριθμό των εισιτηρίων, αλλά το αν γέλασε όλος ο κόσμος στις παραστάσεις του.

Στη σειρά «Τότε και Τώρα» απολαμβάνει τη συνεργασία με καταξιωμένους ηθοποιούς και εκτιμά το δημιουργικό περιβάλλον της παραγωγής.

Επιλέγει προσεκτικά τα πρότζεκτ στα οποία συμμετέχει, αποφεύγοντας καταστάσεις που δεν του προσφέρουν έλεγχο ή δεν τον εκφράζουν.

Διατηρεί επαγγελματική στάση στις συνεργασίες του, προτιμώντας να δουλεύει σε ευχάριστο κλίμα και να μην μεταφέρει προσωπικά άγχη στη δουλειά.

Αντί για όνειρα, θέτει στόχους και εκτιμά την αποδοχή του κοινού ως μέτρο της πορείας και της επιτυχίας του. Snapshot powered by AI

Ευφυής, ασταμάτητος, με αστείρευτο χιούμορ και ατάκες που χαρίζουν γέλιο και αποσπούν το θερμό χειροκρότημα χιλιάδων ανθρώπων, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αποτελεί μια ξεχωριστή παρουσία στον χώρο της ψυχαγωγίας και του stand-up comedy. Με μια πορεία που έχει χτιστεί βήμα βήμα, μέσα από σκληρή δουλειά, επιμονή και αληθινή αγάπη για αυτό που κάνει, έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση με το κοινό του, το οποίο του δείχνει έμπρακτα την εκτίμηση και την αγάπη του σε κάθε του εμφάνιση. Από τις sold-out παραστάσεις και τις μεγάλες σκηνές μέχρι την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, ο ίδιος συνεχίζει να εξελίσσεται, να δοκιμάζει νέα πράγματα και να αντιμετωπίζει κάθε επόμενο εγχείρημα με τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια δημιουργική διάθεση, χωρίς να επαναπαύεται.

Πώς βιώνεις το τηλεοπτικό ταξίδι με τη σειρά «Τότε και Τώρα» στον ΣΚΑΪ;

Είναι ένα ταξίδι πολύ δημιουργικό, πηγαίνω για δουλειά με χαρά και ανυπομονησία. Συναντάω ανθρώπους δημιουργικούς, επαγγελματίες υψηλού επιπέδου σε κάθε πόστο, από εκείνους που είναι πίσω από τις κάμερες μέχρι την Έλενα Χαραλαμπούδη και τους γκεστ ηθοποιούς, μαθαίνω από όλη αυτή τη διαδικασία. Φέτος, αισθάνομαι ότι τα πηγαίνω αρκετά καλύτερα και πετυχαίνω μία πιο φυσική σύνδεση.

Φέτος είδαμε και θα δούμε εξαιρετικά δημοφιλή πρόσωπα να περνούν από το σετ. Πόσο σημαντική είναι η συνύπαρξη μαζί τους;

Είναι ένα στοιχείο που έχουμε βάλει στη σειρά και είμαι πολύ χαρούμενος. Όταν βλέπεις ηθοποιούς, όπως τον Γιάννη Στάνκογλου, τον Ηλία Βαλάση, την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, τον Αντώνη Καφετζόπουλο, τον Δημήτρη Μακαλιά με την Αντιγόνη Ψυχράμη, που έχουν αρκετά χιλιόμετρα στο θέατρο και την τηλεόραση, είναι μεγάλη τιμή.

https://www.instagram.com/p/De3gx9Gs-TC/

Συμμετέχεις, όμως, και στην εκπομπή «All In» του ΣΚΑΪ. Υποθέτω ότι κάθε χρόνο δέχεσαι αρκετές προτάσεις για πρότζεκτ. Είσαι επιφυλακτικός;

Δεν θέλω να συμμετέχω σε πράγματα που δεν έχω τον έλεγχο! Για να εξηγήσω τι εννοώ. Στο ραδιόφωνο είμαι με τη Μαρία Ζαφειράτου, τα πράγματα είναι συγκροτημένα, ξεκάθαρα. Στο «Τότε και τώρα» οι ρόλοι επίσης είναι ξεκάθαροι. Στο stand up έχω όλη την ευθύνη. Επειδή, λοιπόν, τα έχω χτίσει όλα βήμα βήμα εδώ και χρόνια, δεν κάνω πράγματα που νομίζω ότι δεν είναι για εμένα. Είμαι της άποψης ότι δεν είναι όλοι για όλα, οπότε δοκιμάζω πράγματα που νομίζω ότι μπορώ να ανταπεξέλθω. Βασικό μου μέλημα είναι να γυρίζω σπίτι μου χαρούμενος και με ηρεμία. Έτσι, παίρνω τις αποφάσεις μου σε όλα τα επίπεδα!

Σε προβληματίζει η έκθεση ή το ενδεχόμενο να βρεθείς σε ένα τηλεοπτικό περιβάλλον που δεν σε εκφράζει; Πώς αντιμετωπίζεις την αυτοαναφορικότητα και τις αντιπαραθέσεις που συχνά χαρακτηρίζουν τις εκπομπές;

Δεν θέλω να μπω σε κάτι «κίτρινο» και να τσακώνομαι σε εκπομπές. Δεν βάζω στον εαυτό μου, όμως, απαγορευτικά. Φέτος, ενώ μου έγιναν αρκετές προτάσεις, αποφάσισα να προστατεύσω το «Τότε και Τώρα». Είμαι της πεποίθησης ότι δεν είναι ωραίο να σε βλέπουν σε πολλά και διαφορετικά πρότζεκτ. Θέλω να έχω μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, προστατεύω την κωμική μου ιδιότητα.

Παρακολουθείς τηλεόραση; Υπάρχουν εκπομπές που επιλέγεις να βλέπεις;

Μου αρέσει το «Voice», «τσιμπολογάω» πρωινά Σαββατοκύριακου. Είμαι πολλές ώρες στη δουλειά, όταν προλαβαίνω όμως πάντα θα δω κάτι.

Πώς είναι ο Αλέξανδρος ως συνεργάτης; Πολλοί άνθρωποι που έχουν δουλέψει μαζί σου μιλούν με τα καλύτερα λόγια για εσένα.

Δεν είναι pr όλο αυτό. Προσπαθώ να είμαι βοηθητικός. Δεν μεταφέρω ποτέ στη δουλειά τα νεύρα μου και τις ανασφάλειές μου. Νιώθω ότι όλοι κάνουμε μία δουλειά και επιστρέφουμε σπίτι μας για να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας. Εγώ έτσι το σκέφτομαι… Κάνουμε τη δουλειά μας, θέλω μία ωραία ατμόσφαιρα γιατί με κάποιους ανθρώπους είμαστε μαζί 30 ώρες την εβδομάδα. Έχω κάνει στη ζωή μου πολλά κομπαρσιλίκια, έχω κλείσει πολλές τρύπες και έχω καλή μνήμη. Ξέρω πολύ καλά πώς είναι η δουλειά.

Έχεις διανύσει μια μεγάλη διαδρομή στον χώρο, με πολλή δουλειά και σταθερά βήματα. Αυτή η πορεία έχει διαμορφώσει και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις σήμερα την επιτυχία;

Νομίζω ότι όλο αυτό που έχω διανύσει είναι μία διαδρομή. Αν πούμε ότι η επιτυχία έχει να κάνει με τις οικονομικές απολαβές, ναι, πάω πολύ καλύτερα στη ζωή μου. Η επιτυχία, όμως, για εμένα είναι θεμελιωμένη, «βασίζεται» στον κόσμο, μαζί έχουμε διανύσει αυτή τη διαδρομή βήμα-βήμα. Οι χιλιάδες άνθρωποι που έρχονται στις παραστάσεις με τιμούν και το εννοώ. Αν κάποιος σκεφτεί ότι είχα 34.000 εισιτήρια σε 13 ημέρες και ότι κάναμε τη μεγαλύτερη stand up παράσταση στην Ευρώπη, θα έλεγε ότι θα μπορούσα να είχα ύφος, μάνατζερ. Εμένα δεν με αφορούν αυτά. Τελείωσε η παράσταση στο Telecom Center Athens και εγώ σκεφτόμουν τι θα μπορούσε να πάει καλύτερα. Δεν σκέφτηκα στιγμή το τι καταφέραμε. Πρέπει διαρκώς να είσαι συνεπής.

Πώς αισθάνεσαι όταν αντικρίζεις χιλιάδες θεατές στις παραστάσεις σου; Τι σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή;

Δεν θεωρώ επιτυχία τον αριθμό των εισιτηρίων, θεωρώ επιτυχία το αν γέλασε όλος ο κόσμος. Πρέπει να πατάω στα πόδια μου για να μπορέσω να μεταφέρω την προσωπική μου ενέργεια σε 20.000 άτομα. Για να συμβεί αυτό πρέπει να είμαι έτοιμος 100%, κουρδισμένος… Αν ξεφύγω λίγο, με «ρούφηξαν». Είναι 20.000 άνθρωποι που έχουν πληρώσει να έρθουν να με δουν. Εγώ είμαι πάντα έτοιμος να βγω στη σκηνή, είμαι κωμικός 7 ημέρες την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ώρο.

Αν γυρίσεις τον χρόνο πίσω, φανταζόσουν ότι θα έφτανες σε αυτό το σημείο σήμερα; Ήταν κάτι που είχες οραματιστεί;

Ναι, οι δικοί μου άνθρωποι το ξέρουν ότι πολλές φορές βλέπω πράγματα μπροστά μου να σχηματοποιούνται πριν ακόμα γίνουν. Αυτό που έζησα στο Telecom για παράδειγμα… Ξύπνησα μια μέρα και είπα στον συνεργάτη μου θα κάνουμε αυτό. Μου λέει είναι πολύ μεγάλο το εγχείρημα, πώς θα γίνει. Και του λέω με αποφασιστικότητα θα γίνει. Το ίδιο και με τους απινιδωτές, όπου δίναμε από έναν σε κάθε παράσταση ανά την Ελλάδα. Ήθελα να επιστρέψουμε την αγάπη του κόσμου και το έκανα. Δεν γίνεται να μετράμε μόνο εισιτήρια και λεφτά.

Ποιο είναι το πιο συγκινητικό μήνυμα που έχεις λάβει;

Κάθε μέρα έχω ένα μήνυμα από έναν άνθρωπο. Και αυτό για εμένα είναι σπουδαίο. Έρχεται ο κόσμος και μου μιλά, με αγκαλιάζει, μου λέει το πρόβλημά του. Όταν επίσης επισκέπτομαι το Ίδρυμα Γεωργίου & Αικατερίνης Χατζηκώνστα και με αγκαλιάζουν όλα αυτά τα παιδιά, δεν μπορώ να σου περιγράψω το συναίσθημα.

Τι όνειρα κάνεις;

Δεν κάνω όνειρα γιατί εμπεριέχουν την έννοια του άπιαστου, του ανεκπλήρωτου, βάζω στόχους. Όλα αυτά τα χρόνια ζω από αυτό που αγαπώ, έχω την αποδοχή από τον κόσμο, δεν κυνηγάω κάτι. Ζω όλο αυτό που συμβαίνει.

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