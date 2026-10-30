Mε επώνυμες παρουσίες η λαμπερή πρεμιέρα της «Under The Greek Sun»

Η Carly Gianakas παρουσίασε το όραμα της Under The Greek Sun και ανακοίνωσε τη δημιουργία της Thalpori Under The Greek Sun, σε μια ξεχωριστή βραδιά με προσωπικότητες από την τηλεόραση, τη μόδα και την ελληνική showbiz.

Με μια λαμπερή εκδήλωση στο Anassa City Events, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της Under The Greek Sun, συγκεντρώνοντας πλήθος προσκεκλημένων από τον επιχειρηματικό, καλλιτεχνικό και τηλεοπτικό χώρο.

Η ιδρύτρια και CEO της εταιρείας, Carly Gianakas, παρουσίασε το όραμα της Under The Greek Sun, μιας εταιρείας realestate που συνδέει διεθνείς αγοραστές και επενδυτές με επιλεγμένα ακίνητα και επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα.

Με βασικές αξίες τη διαφάνεια, την εμπιστοσύνη και την προσωπική εξυπηρέτηση, η εταιρεία φιλοδοξεί να προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία στην ελληνική αγορά ακινήτων, αναδεικνύοντας παράλληλα την ομορφιά, τον πολιτισμό και τις δυνατότητες της χώρας.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η ανακοίνωση της Thalpori Under The Greek Sun, της νέας μη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας που δημιουργήθηκε με στόχο την υποστήριξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες.

Η Thalpori εστιάζει στη δημιουργία ασφαλών συνθηκών στέγασης, στην ενδυνάμωση και στην κοινωνική επανένταξη ευάλωτων ανθρώπων, προσφέροντας την προοπτική μιας νέας αρχής.

Με κεντρικό μήνυμα «Δεν είναι απλώς ένα καταφύγιο. Είναι η αρχή μιας νέας ζωής», η πρωτοβουλία εκφράζει την πεποίθηση ότι κάθε άνθρωπος αξίζει ασφάλεια, αξιοπρέπεια και μια δεύτερη ευκαιρία.

Λαμπερές παρουσίες από την ελληνική showbiz

Το «παρών» στη βραδιά έδωσαν γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης, της μόδας και της ψυχαγωγίας, προσδίδοντας ιδιαίτερη λάμψη στην εκδήλωση.

Ανάμεσά τους βρέθηκαν η Ιωάννα Μαλέσκου, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος, η Κατερίνα Ζαρίφη, ο Γρηγόρης Γκουντάρας με τη Ναταλί Κάκκαβα, ο Λάκης Γαβαλάς, η Νόνη Δούνια, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, ο Δημήτρης Παπανώτας, ο Κώστας Φραγκολιάς, η Μαρία Αντωνά, η Βίκυ Κάβουρα, η Ελένη Τσολάκη, ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Γιάννης Σπαλιάρας, η Εύη Δρούτσα, ο Πάρης Βαλταδώρος, ο Νίκος Μίχας και πολλοί ακόμα.

Οι καλεσμένοι απόλαυσαν μια βραδιά γεμάτη μουσική, εντυπωσιακές εμφανίσεις και ξεχωριστές στιγμές, σε ένα σκηνικό όπου κυριάρχησε το λευκό, σύμφωνα με το dresscode της εκδήλωσης.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την Ελένη Φουρέιρα, που ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια της μουσικής διαδρομής της.

Μια νέα αρχή κάτω από τον ελληνικό ήλιο

Περισσότερο από μια εταιρική παρουσίαση, η πρεμιέρα της Under The Greek Sun αποτέλεσε την αφετηρία ενός ευρύτερου οράματος που συνδυάζει την επιχειρηματικότητα με την κοινωνική υπευθυνότητα.

Μέσα από την Under The Greek Sun και τη Thalpori Under The Greek Sun, η Carly Gianakas επιδιώκει να δημιουργήσει ουσιαστικές ευκαιρίες, να συνδέσει ανθρώπους και να συμβάλει σε ένα μέλλον με περισσότερη ασφάλεια, προοπτική και ελπίδα.