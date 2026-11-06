Σιλβέστερ Σταλόνε: Η τρυφερή αφιέρωση στη σύζυγό του, Τζένιφερ Φλάβιν - «Είμαι τόσο ευγνώμων»

Snapshot Στην ανάρτηση, ο 79χρονος ηθοποιός μοιράστηκε τρεις φωτογραφίες μαζί της και έγραψε ότι είναι ευγνώμων που την έχει στο πλευρό του καθημερινά.

Ο Σταλόνε και η Φλάβιν είναι παντρεμένοι από τον Μάιο του 1997 και έχουν τρεις κόρες, τη Σοφία, τη Σιστίν και τη Σκάρλετ. Snapshot powered by AI

Την αγάπη και την εκτίμησή του για τη σύζυγό του, Τζένιφερ Φλάβιν, εξέφρασε δημόσια ο Σιλβέστερ Σταλόνε, μέσα από μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 79χρονος σταρ του Χόλιγουντ μοιράστηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου τρεις φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει μαζί με τη σύζυγό του, συνοδεύοντάς τις με ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη και ευγνωμοσύνη. «Είμαι τόσο ευγνώμων που έχω την Τζένιφερ στο πλευρό μου κάθε μέρα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Μάιο του 1997 και έκτοτε έχει δημιουργήσει μια πολυμελή οικογένεια, αποκτώντας τρεις κόρες: τη Σοφία, τη Σιστίν και τη Σκάρλετ.

https://www.instagram.com/p/DfYARwCko8r/

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