Σιλβέστερ Σταλόνε: Η τρυφερή αφιέρωση στη σύζυγό του, Τζένιφερ Φλάβιν - «Είμαι τόσο ευγνώμων»
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε εξέφρασε δημόσια την αγάπη και την εκτίμησή του για τη σύζυγό του, Τζένιφερ Φλάβιν, μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα
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- Στην ανάρτηση, ο 79χρονος ηθοποιός μοιράστηκε τρεις φωτογραφίες μαζί της και έγραψε ότι είναι ευγνώμων που την έχει στο πλευρό του καθημερινά.
- Ο Σταλόνε και η Φλάβιν είναι παντρεμένοι από τον Μάιο του 1997 και έχουν τρεις κόρες, τη Σοφία, τη Σιστίν και τη Σκάρλετ.
Την αγάπη και την εκτίμησή του για τη σύζυγό του, Τζένιφερ Φλάβιν, εξέφρασε δημόσια ο Σιλβέστερ Σταλόνε, μέσα από μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο 79χρονος σταρ του Χόλιγουντ μοιράστηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου τρεις φωτογραφίες στις οποίες ποζάρει μαζί με τη σύζυγό του, συνοδεύοντάς τις με ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη και ευγνωμοσύνη. «Είμαι τόσο ευγνώμων που έχω την Τζένιφερ στο πλευρό μου κάθε μέρα», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της δημοσίευσής του.
Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Μάιο του 1997 και έκτοτε έχει δημιουργήσει μια πολυμελή οικογένεια, αποκτώντας τρεις κόρες: τη Σοφία, τη Σιστίν και τη Σκάρλετ.