Οι Φινλανδοί ξετρελάθηκαν με βίντεο της κόρης της Κιμ Καρντάσιαν

Snapshot Η 13χρονη Νορθ Γουέστ δημοσίευσε βίντεο στο TikTok όπου χορεύει με μουσική του φινλανδικού συγκροτήματος HIM, προκαλώντας ενθουσιασμό στη Φινλανδία.

Οι Φινλανδοί χρήστες σχολίασαν θετικά και πανηγυρικά τη φινλανδική μουσική επιλογή στο βίντεο της Νορθ.

Η Νορθ Γουέστ ξεκινά τη μουσική της καριέρα και κυκλοφόρησε το πρώτο της EP τον Μάιο.

Η Νορθ έχει εκφράσει την ανάγκη να διαμορφώσει τη δική της ταυτότητα ως νέα καλλιτέχνιδα.

Το στιλ της Νορθ, συμπεριλαμβανομένων των πίρσινγκ, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ η Κιμ Καρντάσιαν αναγνωρίζει το ξεχωριστό της ύφος. Snapshot powered by AI

Ένα νέο βίντεο της Νορθ Γουέστ, της 13χρονης πρωτότοκης κόρης της σταρ των ριάλιτι Κιμ Καρντάσιαν και του ράπερ Κάνιε Γουέστ, έχει ξεσηκώσει τους Φινλανδούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Την προσοχή τους τράβηξε η μουσική επιλογή στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok: η Νορθ χορεύει στους ρυθμούς του Join Me, του φινλανδικού συγκροτήματος HIM.

Στο βίντεο ακούγεται μια εκδοχή του τραγουδιού σε πιο αργό τέμπο.

Ανάμεσα σε όσους έσπευσαν να σχολιάσουν ήταν και ο Φινλανδός ράπερ Sliki.

«Suomi Finland», έγραψε, αναφέροντας το όνομα της Φινλανδίας στα φινλανδικά και στα αγγλικά.

Πολλοί ακόμη σχολιαστές ενθουσιάστηκαν με τη φινλανδική σύνδεση του βίντεο.

«Στην πλατεία!», αναφέρουν πολλά σχόλια, χρησιμοποιώντας τη χαρακτηριστική φινλανδική έκφραση για πανηγυρισμούς. «Αναφέρθηκε η Φινλανδία», σχολίασε κάποιος. «Φινλανδία, γαμώτο!», έγραψε ένας άλλος. «Τι ωραία που έχει μαζευτεί εδώ η μισή Φινλανδία», σχολίασε χαριτολογώντας ένας χρήστης. «Ήρθα εδώ μόνο και μόνο επειδή είναι εδώ όλοι οι άλλοι Φινλανδοί». «Καλύτερα να μην αναφέρετε τη Φινλανδία, αλλιώς συμβαίνει αυτό».

Η Νορθ είναι το μεγαλύτερο παιδί της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ. Η κόρη του διάσημου ράπερ χτίζει αυτή την περίοδο τη δική της μουσική καριέρα. Τον Μάιο κυκλοφόρησε το πρώτο της EP.

«Ο κόσμος έχει πολλά να πει για το τι κάνω και πώς το κάνω. Ως νεαρή καλλιτέχνιδα, πρέπει να ανακαλύψεις ποια είσαι προτού προσπαθήσει ο υπόλοιπος κόσμος να το καθορίσει για σένα», έχει δηλώσει η Νορθ Γουέστ στο Billboard για την πορεία της.

Το εντυπωσιακό στιλ της 13χρονης έχει προκαλέσει πολλά σχόλια. Ορισμένοι χρήστες των κοινωνικών δικτύων έχουν, για παράδειγμα, εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για τα πίρσινγκ που έχουν εμφανιστεί στο πρόσωπο και στα χέρια της.

Η Κιμ Καρντάσιαν έχει επίσης αναγνωρίσει το ξεχωριστό στιλ της κόρης της: για το Halloween μεταμφιέστηκε σε Νορθ Γουέστ.