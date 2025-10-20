Η σιωπή του Δένδια, ο ανασχηματισμός που αργεί, ο ρόλος του Βενιζέλου στο ΠΑΣΟΚ, τα σκονάκια

Ο ανασχηματισμός που αργεί

Αν πιστεύετε ότι ο Μητσοτάκης είναι ικανοποιημένος από την απόδοση των υπουργών του επειδή προς το παρόν τους καλύπτει όλους, πλανάστε πλάνη οικτρά. Απλά δεν θέλει να τους δείξει την πόρτα της εξόδου υπό το βάρος των πιέσεων της αντιπολίτευσης. Όταν έρθει η κρίσιμη ώρα του ανασχηματισμού θα πάνε σπίτια τους όσοι τα έχουν κάνει μούσκεμα κι αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν και οι ίδιοι. Τώρα πάντως δεν πρόκειται να γίνει ανασχηματισμός. Δεν έχει κανένα νόημα διότι θα ξεχαστεί γρήγορα...

Η σιωπή του Δένδια

Για το θέμα του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη ο μόνος που δεν έχει μιλήσει καθόλου είναι ο καθ' ύλην αρμόδιος υπουργός, Νίκος Δένδιας. Άφαντος. Καμία αντίδραση. Το καταθέτω κι αυτό να υπάρχει διότι θα το βρούμε μπροστά μας... Επίσης να προσθέσω πως όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επιλέγει την Ευρυπίδεια τακτική του «φησίν σιωπών».

Ο ρόλος του Βενιζέλου στο ΠΑΣΟΚ

Δυο ξένοι στο ίδιο κόμμα. Αυτό ακούγεται πλέον για τις σχέσεις Ανδρουλάκη και Δούκα. Ο πρόεδρος Νίκος είναι μου λένε έξαλλος μετά την τελευταία συνέντευξη του δημάρχου Αθηναίων ο οποίος τάχθηκε υπέρ του διαλόγου ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ κι ένα πιθανό κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Για να λέμε την αλήθεια όλοι τον περιμένουν στη γωνία τον Ανδρουλάκη το βράδυ των εκλογών γι’ αυτό και ο ίδιος κάνει ανοίγματα στους παλιούς του κόμματος. Ευελπιστεί στη στήριξη Βενιζέλου για να τα λέμε όλα... Εγώ περιμένω τη νέα παρέμβαση του Μπένι την ερχόμενη Πέμπτη στον Κύκλο Ιδεών όπου θα μιλήσει με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις».

Τα «σκονάκια»

Μένουμε στο πολιτικό σκηνικό όπου βλέποντας τις ερωτήσεις που κάνουν ορισμένοι εκ των συμμετεχόντων στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναρωτιέμαι να έχουν μπει στον κόπο να διαβάσουν τα βασικά. Γιατί ωραία είναι τα σκονάκια αλλά όταν η απάντηση που δίνεται είναι μη αναμενόμενη τότε αρχίζει να χάνεται ο λογαριασμός και αρχίζουν τα εντελώς άσχετα follow ups. Λέμε δε αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση να μπούμε και σε λεπτομερή σχολιασμό του τι ακριβώς συμβαίνει. Για να μην σας πούμε ότι μπορεί κάποιος που ξέρει την υπόθεση μπορεί να καταλάβει και ποιος είναι ο αποστολέας των «σκονακίων».

Γιατί επιτίθενται σε Χατζηδάκη

Μένουμε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου έχουμε την εντύπωση ότι στο παρασκήνιο υπάρχει ένας εκνευρισμός με τον Κωστή Χατζηδάκη από εκείνους που έχουν εμπλακεί και έχουν βάλει το δάχτυλο στο μέλι. Και αυτό γιατί ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης έχει πάρει πάνω του το παιγνίδι προσπαθώντας να σώσει ότι σώζεται και έχοντας αναλάβει να μιλά με τους Ευρωπαίους. Και δεν μιλά μόνο αλλά προσπαθεί να κάνει πράξη και όσα του ζητούν. Ένα από τα ζητούμενα είναι και οι διασταυρωτικοί έλεγχοι που έχουν να γίνουν από το 2016 στους οποίους αναφέρθηκε στην εξεταστική ο νυν Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργος Ζαλίδης. Μόνο που αν τρέξουν αυτοί οι έλεγχοι, που αν δεν τρέξουν θα αρθεί η πιστοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσοι γνωρίζουν λένε ότι θα φυτρώσουν τέρατα. Για παράδειγμα θα χτυπήσει μια πληρωμή που κόντεψε να φτάσει στα 20 εκ ευρώ στο Νομό Ηλείας. Και αν χτυπήσει αυτή η πληρωμή θα χτυπήσουν και άλλες καμπάνες. Και αυτοί που φοβούνται τις καμπάνες μπροστά στον πανικό τους σπρώχνουν διάφορα κακά σχόλια σε βάρος Χατζηδάκη ενώ τα σκάγια παίρνουν και τον Τσιάρα που θεωρούσαν δεδομένο ότι θα είναι … υπάκουος.

Διπλό χτύπημα

Κλείνουμε για σήμερα με ΟΠΕΚΕΠΕ όπου έχουμε την αίσθηση ότι είναι θέμα χρόνου να γίνει η πρώτη κίνηση για ψευδή κατάθεση ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής ενώ ταυτόχρονα αναζητούνται 13 ΑΦΜ που σχετίζονται με άλλο κορυφαίο σήμερα στέλεχος του Οργανισμού. Για την τεκμηρίωση της ψευδούς κατάθεσης έχει γίνει ήδη η συλλογή στοιχείων. Για το άλλο κορυφαίο στέλεχος φαίνεται να προκύπτει ότι τα συγγενικά 13 ΑΦΜ γυρίζουν ζώα πέρα δώθε για να φαίνονται πολύ περισσότερα από όσα και να πέφτει το παραδάκι των επιδοτήσεων.

Φωτογραφία για Euronext

Σήμερα το Euronext έχει καλέσει τους δημοσιογράφους σε συνέντευξη τύπου προφανώς για το θέμα της υποβολής της δημόσιας πρότασης. Μόνο που αντί για τη δημόσια πρόταση η αγορά συζητά την νομοθετική μεταβολή που έγινε και μάλιστα με αναδρομική ισχύ η οποία διευκολύνει φωτογραφικά το Euronext χωρίς να πληρώσει τίποτα και λειτουργώντας καταχρηστικά σε βάρος των μετόχων μειοψηφίας να αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρίας. Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα να αναθεωρήσει τους όρους της δημόσιας πρότασης αντί να βελτιώσει, δηλαδή μπορεί και να τους χειροτερέψει αλλά και να αλλάξει το ελάχιστο αποδεκτό όριο. Δηλαδή το Euronext αποκτά δικαίωμα και μάλιστα αναδρομικά να χειροτερέψει τη σχέση ανταλλαγής αλλά και μειώσει σε χαμηλότερα επίπεδα το ελάχιστο όριο αποδοχής από το 67% που είναι σήμερα και να το πάει για παράδειγμα στο 30%. Αυτό όμως έχει και συνέχεια καθώς το χειροτερέψει μπορεί πάλι λόγω νομοθετικής μεταβολής καταργείται η υποχρέωση απόφασης του 95% των μετόχων για τη διαγραφή μιας εταιρίας από το Χρηματιστήριο εάν, συνεπεία εταιρικών μετασχηματισμών, οι μέτοχοι της απορροφώμενης, διασπώμενης, ή μετατρεπόμενης εταιρείας λαμβάνουν μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα ή σε οργανωμένη αγορά άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοινώς με απλή πλειοψηφία όπου στην ΕΧΑΕ μπορεί να είναι και το 30% μπορεί το Euronext να τη διαγράψει. Μετά από αυτά δεν απορεί κάποιος για τις ισχυρές αναταράξεις του ΧΑ τις τελευταίες ημέρες.

Πολιτική κατεύθυνση

Πάντως έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχει μια γενικότερη πολιτική κατεύθυνση που έχει συμφωνηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενοποίηση των Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων. Και αυτό έχει μια λογική. Αλλά θεωρούμε ότι είναι μια βιαστική κίνηση όταν δεν υπάρχει για παράδειγμα ουσιαστική τραπεζική ενοποίηση και όταν μέχρι στιγμής οι μικρές αγορές που εντάχθηκαν στο Euronext δεν έχουν δει κάποια μετρήσιμα οφέλη αν δεν διαπιστώνουν επιδείνωση.

Ποσοστά με νόημα

Μένουμε στην υπόθεση της δημόσιας πρότασης του Euronext όπου έχουμε την αίσθηση ότι ακόμα και με νομοθετικές παρεμβάσεις δεν θα φτάσουμε χωρίς εκπλήξεις στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Επισημαίνουμε προς το παρόν ότι ξένοι θεσμικοί έχουν το 44,3% της εταιρίας και οι έλληνες ιδιώτες το 24%. Πρόκειται για μεγέθη διόλου ευκαταφρόνητα. Επισημαίνουμε επίσης ότι η Morgan Stanley έχει αυξήσει το ποσοστό της σε 2,65% από 1,17% στις 17 του μήνα με αγορές σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Ο οίκος Jefferies κατέχει μετά από αγορές μετοχών το 1,45%. Η Praude Asset Management ελέγχει το 6,04%. Τέλος χαρτοφυλάκια από ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο ελέγχουν πάνω από 22% του μετοχικού κεφαλαίου.

Τα θέλγητρα της Βουλγαρίας

Η πιο δύσκολη αγορά για να μπει κάποιος αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή της Βουλγαρίας. Ειδικά μάλιστα στον τραπεζικό κλάδο όπου για παράδειγμα η Eurobank αναζητεί να αγοράσει τράπεζα αλλά δεν υπάρχει κανένας πρόθυμος να πουλήσει. Γιατί συμβαίνει αυτό; Πολύ απλά γιατί η Βουλγαρία εντάσσεται στη ζώνη του Ευρώ από τις αρχές του 2026. Βέβαια η Eurobank είναι η μόνη ελληνική τράπεζα η οποία θα ωφεληθεί από την παρουσία που έχει ήδη στη Βουλγαρία και είναι μάλιστα σημαντική. Υπολογίζεται ότι η ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευζώνη θα απελευθερώσει 1 δισ. ευρώ ρευστότητας της Βολυγάρικης θυγατρικής της Eurobank , καθώς από το 12% του ισολογισμού της που έπρεπε σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας να καταθέτει άτοκα στην κεντρική τράπεζα ως απόθεμα ασφαλείας, το ποσοστό θα περιοριστεί στο 1% όταν η χώρα ενταχθεί στο Ευρωσύστημα. Και δεν είναι μόνο αυτό καθώς θα προκύψουν ακόμα μεγαλύτερα οφέλη από την αυξημένη δραστηριότητα και τις περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα.

Το θαύμα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ο αρχιτέκτονας

Τρελό ράλι με κέρδη κοντά στο 14% έκανε την περασμένη Παρασκευή η μετοχή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Και πως να μην το κάνει όταν η εταιρία ανακοίνωσε ότι θα διανείμει προσωρινό μέρισμα πριν από τα τέλη του έτους 0.5 ευρώ ανά μετοχή. Ουσιαστικά δηλαδή την ημέρα της ανακοίνωσης που η μετοχή είχε τιμή 1,31 ευρώ ανακοινώθηκε ότι οι κάτοχοι μετοχών θα εισπράξουν περί το 39% της χρηματιστηριακής αξίας. Πρόκειται για αστρονομική απόδοση η οποία δεν συναντάται εύκολα στο Χρηματιστήριο. Βέβαια όσοι παρακολουθούν την ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα έπρεπε να περιμένουν μια γενναία διανομή η οποία προστεθεί στις προηγούμενες μετά τις κινήσεις ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων που έχουν προηγηθεί. Σημειώνεται ότι η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει μοιράσει τον τελευταίο χρόνο μερίσματα στους μετόχους μαζί με αυτά που θα δώσει τώρα ύψους 1,85 ευρώ ανά μετοχή και όσοι μπήκαν στο άρμα με την είσοδο της Μότορ Όιλ στο μετοχικό κεφάλαιο έχουν πετύχει απίστευτα κέρδη. Αρχιτέκτονας των όσων έγιναν ο Πάνος Κυριακόπουλος ο οποίος όσοι τον ξέρουν βλέπουν ότι ετοιμάζεται και για την επόμενη ημέρα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και της συνεργασίας του ομίλου Μότορ Όιλ με την Reggeborgh. Πάντως εδώ το μαγικό ήταν ότι σε μια εταιρία που βρισκόταν σε τέλμα από τους Καλλιτσάντσηδες έγιναν τέτοιες κινήσεις που ανάδειξαν τις κρυμμένες αξίες που είχε και αυτοί δεν τις έβλεπαν αλλά προκαλούσαν με τις κινήσεις τους δυσλειτουργίες.

Τα πονταρίσματα στη ΔΕΗ

Με λίγες ημέρες καθυστέρηση σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό η ΔΕΗ θα ανακοινώσει τα οικονομικά της αποτελέσματα για το ενιάμηνο. Και αυτό είναι για καλό σκοπό καθώς την αμέσως επόμενη ημέρα δηλαδή στις 19 Νοεμβρίου ο κ. Γιώργος Στάσσης θα κάνει παρουσίαση πέραν των αποτελεσμάτων του εννιαμήνου και του επικαιροποιημένου στρατηγικού σχεδίου για τη διετία 2026-2028. Έχουμε την αίσθηση ότι εκεί βρίσκεται και το κλειδί και τα πονταρίσματα που γίνονται αφορούν στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών όπου η ΔΕΗ δεν μπήκε απλά για να δηλώσει παρουσία αλλά για να γίνει κυρίαρχη.

Το κατεστημένο που έσπασε και ο νόμος που δεν εφαρμόζεται

Ανανεώθηκε η θητεία της κας Αναστασίας Στάμου στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο για τα επόμενα τρία χρόνια. Η κα Στάμου έσπασε την κατεστημένη λογική να ορίζεται ως Πρόεδρος του Συνεγγυητικού ο εκάστοτε Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Βέβαια η κα Στάμου Β Αντιπρόεδρος καθώς και τα άλλα δύο μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής ( Πρόεδρος Βασιλική Λαζαράκου και Α Αντιπρόεδρος Μιχαήλ Φέκκας συνεχίζουν να βρίσκονται στη θέση του μετά από συνεχείς παρατάσεις θητείας (έληξε αρχές Σεπτεμβρίου του 2024) και ο νόμος για επιλογή διοικήσεων μέσω ΑΣΕΠ απλά έχει στα σκουπίδια στην πράξη. Άλλωστε γενικά στην πράξη είναι ένας ανεφάρμοστος νόμος που σε πολλές περιπτώσεις δεν βοηθά και στην επιλογή προσώπων.

Οι σορτάκηδες, τα συγκοινωνούντα δοχεία και η Goldman

Έχουμε την αίσθηση ότι η πτώση της μετοχής της Metlen που ξεπέρασε και τα όρια της υπερβολής έχει περίεργα χαρακτηριστικά. Και είναι περίεργο να σορτάρουν συγκεκριμένα funds και να συμπίπτει η χρονική στιγμή του short selling με την αποχώρηση άλλων funds αναδυόμενων αγορών που δεν μπορούν να μένουν στη Metlen μετά την εισαγωγή της τελευταίας στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Γιατί τέτοιες συμπτώσεις μπορεί να υποκρύπτουν και συγκοινωνούντα δοχεία και αυτό ίσως θα πρέπει να επισύρει και έλεγχο στους σορτάκηδες.

Άσχετο αλλά εκεί στη Goldman Sachs πολύ μεγάλες μαντικές ικανότητες έχουν. Ή δεν είναι μόνο μαντικές ικανότητες. Ήρεμα ρωτάμε.