Η γκρίνια για τον Σκέρτσο, το βαρύ κλίμα για Ανδρουλάκη, ερωτήσεις… Φραπέ, κάτι τρέχει με Generalli

Η γκρίνια για τον Σκέρτσο

Δεν σας κρύβουμε ότι στο γαλάζιο στρατόπεδο έχουν αρχίσει οι γκρίνιες για το timing της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη. Και δεν αναφερόμαστε μόνο στα «καρφιά» Δένδια. Αρκετά γαλάζια στελέχη έχουν βάλει στο στόχαστρο σκληρής κριτικής τον υπουργό που εισηγήθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη την επίμαχη τροπολογία και τον κατηγορούν ότι μπέρδεψε περισσότερο τα πράγματα μετά την απεργία του Πάνου Ρούτσι. Αρκετοί νεοδημοκράτες θεωρούν την συγκεκριμένη ενέργεια πασοκικής εμπνεύσεως και βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που βάζουν στο στόχαστρο τον συγκεκριμένο υπουργό για λάθος επιλογές που κόστισαν στην κυβέρνηση. Ο λόγος για τον Άκη Σκέρτσο. Στις κατ' ιδίαν συνομιλίες τους αναφέρουν ως τρανό παράδειγμα αποτυχίας του το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια... και τώρα του χρεώνουν ότι έσυρε το Μαξίμου σε έναν αχρείαστο πόλεμο με τις οικογένειές των θυμάτων στα Τέμπη αλλά και με τον Δένδια. Να ευχηθούμε καλά ξεμπερδέματα.

Η σύσκεψη για λειψυδρία

Δεν θέλουμε να σας τρομάξουμε αλλά αυτή η έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τη λειψυδρία μας... μυρίζει αυξήσεις στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ. Μάντεις δεν είμαστε αλλά όταν ακούμε για συσκέψεις συνήθως ψάχνω τις τσέπες μου να δω αν έχω χρήματα... Μακάρι να πέφτουμε έξω. Το ύψος των αυξήσεων θα το αποφασίσει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και όπως ακούγεται θα είναι περίπου στο 20%. Θα πούμε το νερό νεράκι δηλαδή.

Το βαρύ κλίμα για Ανδρουλάκη

Του πρόεδρου Νίκου τίποτα δεν του πάει καλά. Έναν ανασχηματισμό είπε να κάνει ο άνθρωπος και πήγε... κουβά. Έβαλε διευθυντή του πολιτικού του γραφείου τον Γιώργο Παπαβασιλείου και παραιτήθηκε σε 24 ώρες ως... φιλομητσοτακικός από «κατηγορίες» στα social media. Ταυτόχρονα ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε να μην πάει στην κηδεία του Σαββόπουλου εκθέτοντας συνολικά το ΠΑΣΟΚ και βάζοντάς το στην ίδια κατηγορία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα ο Δούκας κάνει μόνος του παιχνίδι ως αντιμητσοτακικός.

Αλλαγή γραμμής στη ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ

Επειδή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις, να γνωρίζετε ότι η ΝΔ δεν είναι διατεθειμένη να καλύψει κανέναν γαλάζιο! Είτε είναι πρώην, είτε νυν υπουργός. Θα υπάρξει αλλαγή γραμμής και θα κληθούν όλοι στην Εξεταστική. Από τον Μυλωνάκη μέχρι τον «Φραπέ» και όχι μόνο...

Εκτίθενται

Προς το παρόν πάντως οι εκπρόσωποι στην Εξεταστική με αυτά που κάνουν δεν δημιουργούν και τις καλύτερες εντυπώσεις. Γιατί το να φτάνεις να πιάνεσαι από λεγόμενα ανθρώπων που είναι πρώτο τραπέζι πίστα στους διαλόγους των επισυνδέσεων δεν αποτελεί και την καλύτερη τακτική. Αυτό έχει γίνει πλέον εμφανές και ήδη οι εκπρόσωποι της πλειοψηφίας στα τηλεοπτικά παράθυρα δεν περνούν καθόλου καλά. Και πέραν αυτού επειδή οι πολίτες δεν πληροφορούνται μόνο από τηλεοράσεις αλλά και από το διαδίκτυο το τι γίνεται μέσα στην Εξεταστική είναι πλέον εμφανές και μάλιστα πολύ. Για να δούμε αν η πρόθεση να μην καλυφθεί κανένας γαλάζιος έχει και προεκτάσεις στην αλλαγή τακτικής στην Εξεταστική.

Ερωτήσεις… Φραπέ

Μιας και ο λόγος για τακτική, μας έκαναν μεγάλη εντύπωση κάποιες ερωτήσεις του Μακάριου Λαζαρίδη προς την Τυχεροπούλου και συγκεκριμένα αν συναντήθηκε με τον Φραπέ και αν βρέθηκαν στο Σασμό στη Γλυφάδα. Η απάντηση που έλαβε ήταν αρνητική αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ποιος του τα είπε αυτά ώστε να κάνει τις ερωτήσεις που έκανε. Είναι απορίας άξιον να μην έχει ο εισηγητής της πλειοψηφίας σωστή πληροφόρηση και να κάνει ερωτήσεις τέτοιου είδους. Οι κακές γλώσσες πάντως λένε ότι τέτοια φημολογία διακινείται από το περιβάλλον του Φραπέ αλλά δεν θέλουμε να το πιστέψουμε. Γενικώς βέβαια δεν φανταζόμαστε να υπάρχει Έλληνας να πιστεύει το Φραπέ όταν έχει φτάσει να αρνείται και το περιεχόμενο των επισυνδέσεων.

Η επόμενη δικογραφία με Υπουργό

Κατά τα λοιπά έχουμε τη αίσθηση ότι θα φτάσει στη Βουλή νέα δικογραφία με τη διερεύνηση του αδικήματος της απιστίας και για άλλον Υπουργό του οποίου το όνομα έχει περάσει στα χαμηλά. Και θα φτάσει γιατί έχει κάνει μια super τροποποίηση στην απόφαση για τα βοσκοτόπια χωρίς και στο σύνολο της επικράτειας η οποία άνοιξε ακόμα περισσότερες τρύπες στο σύστημα.

Οι Επίτροποι του Ελεγκτικού απλά εξαφανίζονταν

Κλείνουμε για σήμερα με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνοντας κρατήσαμε από αυτά που είπε η Τυχεροπούλου επί λέξη τα εξής «ο προηγούμενος Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει αρχίσει να δείχνει ενδιαφέρον για τα δεσμευμένα ΑΦΜ. Όταν έγινε αυτό με κάλεσε για να συζητήσουμε γι’ αυτά. Μετά από δύο μέρες εξαφανίστηκε, αντικαταστάθηκε. Ένας ελεγκτής του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο οποίος μετά την αλληλογραφία αυτή ερχόταν στο γραφείο και άρχισε να με ρωτάει για τα δεσμευμένα ΑΦΜ μετά από λίγες μέρες με ενημερώνει ο Επίτροπος ότι δεν θα ξανασυνεργαστείτε με αυτόν, έφυγε.» Παραδόξως δεν φάνηκε να τα άκουσε κανένας όλα αυτά στην Εξεταστική. Αναρωτιόμαστε μήπως έστω και εκ των υστέρων τα ακούσει η ηγεσία της δικαιοσύνης και ασχοληθεί ώστε να μην μένουν σκιές για το ρόλο της στο σκάνδαλο μιας και έχουν πάει υποθέσεις από δικαστές στο αρχείο που αποδείχτηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι δεν έπρεπε να πάνε.

Τι συμβαίνει με Generalli-Ευρωκλινική;

Ως γνωστόν έχει ήδη ανακοινωθεί η εξαγορά της Ευρωκλινικής από την Generalli Ασφαλιστική. Μάλιστα ο τρόπος που ανακοινώθηκε μας κάνει να το θεωρούμε ως δεδομένο καθώς έχει υπάρξει και η σχετική γνωστοποίηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ωστόσο το τελευταίο διάστημα ακούγεται ότι υπάρχουν ζητήματα που έχουν κολλήσει τη διαδικασία και για όλο το ζήτημα υπάρχει σιγή ιχθύος ειδικά από τον αγοραστή. Βέβαια είναι τουλάχιστον παράδοξο να έχει κολλήσει η διαδικασία όταν υποτίθεται ότι έχει γίνει προετοιμασία με οικονομικούς και νομικούς συμβούλους οι οποίοι λογικά θα έπρεπε να έχουν δει ότι έπρεπε να δουν. Αναμένουμε αν και θα περίμενε κάποιος να γνωστοποιηθεί και το τίμημα (δεν είναι υποχρεωτικό) δεδομένου ότι αν κάποιος μελετήσει τις οικονομικές καταστάσεις της Ευρωκλινικής βλέπει ότι ήταν στα κόκκινα με αρνητικό κεφάλαιο κίνησης και λογιστικές τεχνικές βελτίωσης βασικών οικονομικών μεγεθών. Φυσικά τα προβλήματα είναι χρόνια από τότε που είχε περάσει στον έλεγχο της Global Finance που φαίνεται ότι ποτέ διαχειριστικά δεν κατόρθωσε να αξιοποιήσει την άνθιση που γνωρίζει η ιδιωτική υγεία τα τελευταία χρόνια όπου έγιναν και αγοραπωλησίες πολλών εκατομμυρίων ευρώ από τον ανταγωνισμό.

Η… επιστροφή

Μένουμε στις ασφαλιστικές όπου φαίνεται ότι σιγά σιγά γυρίζουμε στην πρότερη κατάσταση όπου οι τράπεζες έλεγχαν ασφαλιστικές εταιρίες μέσω των οποίων διέθεταν προϊόντα στο δίκτυό τους. Άλλωστε οι εποχές οι δύσκολες πέρασαν. Και φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Αρκεί να αποκτήσει ξανά αξιοπιστία παροχών ο ασφαλιστικός κλάδος η οποία έχει πληγεί ειδικά στο κομμάτι της υγείας με τις εξωφρενικές αυξήσεις των ασφαλίστρων. Eurobank και Πειραιώς σε αυτό το σκέλος βρίσκονται μπροστά αλλά δεν θα αργήσουν και οι επόμενοι.

Η γραμμή για ενιαίο χρηματιστήριο και η Ελλάδα

Τελικά έχει αρχίσει να γίνεται εμφανές. Όσο και αν οι Γερμανοί κάνουν τους δύσκολες η κατεύθυνση της δημιουργίας μιας ενιαίας χρηματιστηριακής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Euronext είναι σαφής και αργά ή γρήγορα όλα τα χρηματιστήρια θα μπουν κάτω από τη σκέπη του. Και αυτό γιατί ο στόχος είναι ένας . Να χάσει την πρωτοκαθεδρία το Λονδίνο που συνεχίζει να αποτελεί μαγνήτη. Οι Γερμανοί πάντως έχουν αρχίσει να πιέζονται καθώς το Euronext έχει διευρύνει την παρουσία του στη Γερμανία, κυρίως στην αγορά παραγώγων, λανσάροντας options με γερμανικές μετοχές και δείκτες.

Βέβαια το ερώτημα που τίθεται είναι αν αυτό θα είναι θετικό ή αρνητικό για τις μικρές αγορές όπως η Ελλάδα. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρη αν και με τις εταιρίες που έχει η Ελλάδα λίγες θα δουν προκοπή στο Euronext που ναι μεν έχει ορατότητα σε πολλά κεφάλαια αλλά την ίδια στιγμή τα μικρά μεγέθη δύσκολα μπορούν να προχωρήσουν. Βέβαια αυτοί που θα πρέπει να ετοιμάζονται να βάλουν λουκέτα είναι οι μικρές χρηματιστηριακές εταιρίες και για αυτό υπάρχει μεγάλη γκρίνια στο παρασκήνιο. Γιατί στο προσκήνιο δεν κουνιέται φύλλο. Αυτά όμως δεν δικαιολογούν ούτε νομοθετικές αλλαγές που μειώνουν την προστασία των επενδυτών ούτε γνωμοδοτήσεις του ποδαριού για να εξυπηρετηθούν οι στόχοι του Euronext.

ΥΓ: Επειδή οι μόνοι που μπορούσαν να έχουν ενδιαφέρον για την ΕΧΑΕ είναι οι … Λονδρέζοι μόνο από εκεί μπορεί να γίνει έκπληξη. Άλλωστε τα λιγότερο από 400 εκ ευρώ που αποτιμάται η εταιρία δεν είναι και κανένα εξωφρενικό ποσό αν έχεις τη θέληση.

Αντικατάσταση Σταμπουλίδη

Μαθαίνουμε ότι επίκειται παραίτηση αν δεν έχει υποβληθεί ήδη από το ΔΣ του ΟΛΘ του κ. Πάνου Σταμπουλίδη που είναι εκπρόσωπος του Υπερταμείου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η αντικατάστασή του θα είναι … γένους θηλυκού και αυτό αποτελεί απόφαση του επικεφαλής του Υπερταμείου. Οι λόγοι της αλλαγής δεν είναι γνωστοί αν και ο κ. Σταμπουλίδης στο παρελθόν δεν είχε και την καλύτερη αντιμετώπιση θεμάτων που ήταν προτεραιότητας για την εταιρία και κάποιοι φίλοι του παλιοί σήμερα μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με την δικαιοσύνη για τα «έργα» τους στην εταιρία.

Οι δουλειές των Ευρωσυμβούλων

Μιας και ο λόγος για Υπερταμείο έχω την αίσθηση ότι οι Ευρωσύμβουλοι έχουν αρχίσει να παίρνουν κάμποσες δουλειές. Και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Πάντως η εταιρία έχει αρχίσει να ανακάμπτει αισθητά ενώ βρισκόταν με το ένα πόδι στο γκρεμό και την επιτήρηση πριν από λίγα χρόνια. Αυτό βέβαια δεν δικαιολογεί την αποτίμηση που έχει στο Χρηματιστήριο εκτός και αν κάποιοι περιμένουν άλματα μεγεθών τα επόμενα χρόνια. Προς το παρόν πάντως η εταιρία συγκαλεί Γενική Συνέλευση για επιστροφή κεφαλαίου λόγω πώλησης ακινήτου.

Δεν έκαναν σωστό λογαριασμό

Έχουμε την αίσθηση ότι κάποιοι στο Χρηματιστήριο δεν ξέρουν να κάνουν λογαριασμό. Ως γνωστόν πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε ένα μεγάλο deal αυτό της εξαγοράς του 75% της Coca-Cola Beverages Africa από την Coca Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιαλώσεως. Το deal να προβλέπει την εξαγορά του 41,52% από την The Coca Cola Company έναντι 1,3 δισ. δολάρια και το 33,48% από την Gutsche Family Investments προς 308 εκατ. δολάρια σε μετρητά και μετοχές που θα αντιστοιχούν στο 5,47% του συνόλου, ήτοι συνολική αξία 1,3 δισ. δολάρια. Αν κάποιος κάνει λογαριασμό θα διαπιστώσει ότι η οικογένεια Gutsche αποκτά το 5,47% έναντι 46 ευρώ ανά μετοχή και η Coca Cola Company που φεύγει πληρώνεται με premium. Και όταν κάποιος όπως η οικογένεια Gutsche πληρώνει premium δείχνει και τι βλέπει μπροστά της. Κάποιοι έξυπνοι τα μπέρδεψαν και την πρώτη ημέρα οδήγησαν τη μετοχή χαμηλότερα. Φαίνεται ότι ο λογαριασμός είναι πολύ δύσκολη υπόθεση και οι αγορές λειτουργούν με μασημένη τροφή.

Δυσπιστία με αιτία

Δεν λέει να πάρει ανάσα η μετοχή της Premia και όχι άδικα. Η τελευταία αύξηση κεφαλαίου μπορεί να έγινε με υπερπροσπάθεια από τον ανάδοχο αλλά οι επενδυτές της μειοψηφίας βλέπουν ότι οι κινήσεις που γίνονται δεν έχουν ως αποτέλεσμα και το ανάλογο δικό τους όφελος. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε μια δυσπιστία η οποία ενισχύθηκε και με τους χειρισμούς που έγιναν με την ενοικίαση ακινήτων στη Seagull για την οποία η εταιρία ξέχασε να ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό. Έτσι αυτό το έμαθε αν το έμαθε από τις προβλέψεις που έγιναν στις οικονομικές καταστάσεις για τα απλήρωτα ενοίκια μια εταιρίας η οποία είχε προστασία από τους πιστωτές.

Η συγχώνευση φέρνει placement

H αντίστροφη συγχώνευση δηλαδή η απορρόφηση της μητρικής Eurobank Holdings από την 100% θυγατρική της Τράπεζα Eurobank έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση 54.228.394 ιδίων μετοχών της απορροφώμενης. Η ακύρωση των μετοχών όμως οδηγεί στην αύξηση του πoσοστού της Fairfax κατά περίπου 0,5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζα με αποτέλεσμα την υπέρβαση του 33% που αποτελεί το ανώτατο όριο που μπορεί να κατέχει ο μέτοχος. Τι σημαίνει αυτό; Πολύ απλά ότι θα πρέπει να αναμένουμε placement από την Fairfax ώστε να πέσει πάλι το ποσοστό στο 33%. Και δεν φαίνεται ότι θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να διατεθούν οι μετοχές.