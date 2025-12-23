Η επιστροφή του γαλάζιου Κοκκινούλη, το… ημι- άνοιγμα των δρόμων και ο ξεκάθαρος Μαρινάκης

Η επιστροφή του γαλάζιου Κοκκινούλη

Εκτός από τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή το Χρήστο Σιδερόπουλο ο οποίος επιμένει ότι οι αγρότες έπρεπε να έχουν συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μαθαίνω ότι ένας ακόμα από την παλιά φρουρά των στρατηγών του κάμπου, ο Θανάσης ο Κοκκινούλης έχει ενεργοποιηθεί το τελευταίο διάστημα... Για όσους ενδεχομένως δεν θυμούνται ο Θανάσης ήταν φωνή της Νέας Δημοκρατίας στα μπλόκα στο παρελθόν και μετά από ένα σκάνδαλο στο οποίο είχε εμπλακεί με ένα εμπορικό κέντρο στη Λάρισα απόσύρθηκε από την δημοσιότητα για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα τελευταία ο Θανάσης έχει πάρει σβάρνα τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς της επαρχίας και ζητά να συναντηθούν οι αγρότες με τον πρωθυπουργό.

Το… ημι- άνοιγμα των δρόμων και ο ξεκάθαρος Μαρινάκης

Δεν ξέρουμε πως το έχουν σκεφτεί ακριβώς οι αγροτοσυνδικαλιστές αυτό με το… ημι- άνοιγμα των δρόμων. Δηλαδή ότι με τα τρακτέρ παρατεταγμένα θα επιτρέπουν τη διέλευση οχημάτων λόγων… εορτών. Διότι σε ημέρες εξόδου, με το να υπάρχει αυτή η κατάσταση στις εθνικές οδούς κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια οδηγών και επιβαινόντων ειδικά αν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές. Το τόνισε και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης:. «Δεν είναι ασφαλής ένας δρόμος που στη μία του άκρη ή στο ένα του τρίτο είναι παρκαρισμένα τρακτέρ» είπε και δεν ξέρουμε αν υπάρχει κάποιος να διαφωνεί. Άλλωστε και η ΕΛΑΣ ήταν ξεκάθαρη ως προς το θέμα. Τώρα αν δεν θέλουν να το καταλάβουν ορισμένοι είναι ένα άλλο θέμα…

Καρυστιανού εναντίον Πιτσιλή

Η κυρία Καρυστιανού έχει ανοίξει «πόλεμο» με την κυβέρνηση μετά την έφοδο της ΑΑΔΕ στα γραφεία του συλλόγου θυμάτων των Τεμπών. Με καθημερινές αναρτήσεις της εναντίον της κυβέρνησης και του Γιώργου Πιτσιλή κάνει λόγο για «απόπειρα τρομοκράτησης και φίμωσης». Οι υποστηρικτές της στο διαδίκτυο στοχοποιούν τον κ. Πλακιά και δημοσιογράφους ως υπεύθυνους για τον έλεγχο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων...

Όμως δεν γίνεται από τη μια να επικαλείσαι τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και να ισχυρίζεσαι ότι πολεμάς το «σύστημα» και τα «συμφέροντα» και από την άλλη όταν ο έλεγχος φτάνει στην πόρτα σου να μιλάς για φίμωση. Να καταδικάζεις την ασυλία των άλλων και ταυτόχρονα να ζητάς ασυλία είναι κομματάκι περίεργο. Επίσης τι σχέση έχει με την έφοδο της ΑΑΔΕ το ακαταδίωκτο για τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών το οποίο επικαλείται η κυρία Καρυστιανού αδυνατώ να το καταλάβω; Λογικά μιλώντας θα έπρεπε να επιδιώκει τον έλεγχο για να κλείσει όλα τα στόματα και τις κακές γλώσσες. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι τώρα που αποφάσισε να εκτεθεί στην πολιτική αρένα, πολλοί από εκείνους που της συμπαραστάθηκαν και διεκδίκησαν λάμψη από το φωτοστέφανό της, τώρα θα της επιτεθούν με μανία και δεν εννοώ τους νεοδημοκράτες. Φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε...

Ο «προοδευτικός» Δούκας

Ο ευαίσθητος δήμαρχος Αθηναίων εξεμάνη από τις αντιδράσεις που προκάλεσε το rave party στα σκαλιά της εκκλησίας και επέλεξε να βαφτίσει αυτή την πρόκληση «πολιτισμό» και την ασέβεια «εξωστρέφεια». Το rave πάρτι-αίσχος στήθηκε στα σκαλιά του ιερού ορθοδόξου ναού του Άγιου Ανδρέα, στο κέντρο της Αθήνας και ο Χάρης Δούκας έσπευσε να το υπερασπιστεί. Πολύ «προχώ» ο Χαρίλαος. Στάζει από πολυπολιτισμικότητα.

Φανταστείτε να γινόταν το συγκεκριμένο πάρτι μέσα σε μουσουλμανικό τέμενος... Θα τον γλεντούσαν μέχρι το Πάσχα οι μουσουλμάνοι.

Το φαντασιακό του Φάμελλου

Ο Σωκράτης Φάμελλος διευκρίνισε όλο καμάρι ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να συνεργαστεί με την Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Γιάνη Βαρουφάκη. Θα σκάσω από τα γέλια. Ο ΣΥΡΙΖΑ που πέφτει στο 3% απευθύνει προσκλητήριο στη Ζωή που έχει τριπλάσια νούμερα και στον Βαρουφάκη που τον έφτασε! Τα ύστερα του κόσμου δηλαδή. «Απευθύνεστε και στο ΠΑΣΟΚ;» ρωτήθηκε και απάντησε «Βεβαίως και στο ΠΑΣΟΚ τα πράγματα δεν είναι κουτάκια περιχαρακωμένα». Σωκράτη έρχονται όλοι να στοιχηθούν ξοπίσω σου...

Πιερρακάκης, ο πιο δραστήριος υπουργός

Ένα από τα ερωτήματα που έθεσε η Interview στη δημοσκόπηση που είδε χθες το φως της δημοσιότητας είναι το ποιος υπουργός είναι πιο δραστήριος, με τους ερωτηθέντες να ονοματίζουν τον υπουργό Οικονομικών και επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη (20,5%). Και ακολουθούν στη δεύτερη θέση ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας (18%) και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης (13,2%). Ακολουθούν ο αναπληρωτής υπουργος Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης με 6,3%, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με 3,4%, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με 2,4% και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με 2,2%.

Τα πάνω κάτω στον κλάδο των ΑΧΕΠΕΥ

Η πιθανή συμφωνία μεταξύ της ιστορικής χρηματιστηριακής Παντελάκης και της Credia Bank θα έχει ευρύτερες επιπτώσεις στον κλάδο των ΑΧΕΠΕΥ. Η κίνηση αυτή αναδεικνύει με σαφή τρόπο ότι οι προκλήσεις συμμόρφωσης προς τα διεθνή πρότυπα και οι κεφαλαιακές απαιτήσεις που έρχονται με την είσοδο της ΕΧΑΕ κάτω από την ομπρέλα του Euronext δημιουργούν ένα νέο τοπίο όπου το μέγεθος και η χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα γίνονται κρίσιμοι παράγοντες επιβίωσης και επέκτασης. Στο παρασκήνιο, στελέχη του κλάδου σημειώνουν ότι αν η Παντελάκης αλλάξει χέρια, θα ωθήσει πολλές μικρομεσαίες χρηματιστηριακές να επαναξιολογήσουν τη στρατηγική τους είτε ως πιθανοί στόχοι εξαγοράς είτε ως ενεργητικοί αγοραστές που θα θελήσουν ισχυροποιηθούν.

Το Ελληνικό και τα 330 διαμερίσματα προς πώληση

Πάνω από 300 διαμερίσματα στο Ελληνικό ετοιμάζεται να βγάλει στην αγορά η Lamda Development με την έναρξη της νέας χρονιάς, αξιοποιώντας το ισχυρό ενδιαφέρον για κατοικίες υψηλότερης ποιότητας. Σε τηλεδιάσκεψη προς αναλυτές για τα αποτελέσματα εννεαμήνου, η διοίκηση ανέφερε ότι «προγραμματίζουμε την προώθηση περίπου 330 ακόμη μονάδων, με εκκίνηση από το πρώτο τρίμηνο του 2026 και συνέχεια μέσα στη χρονιά». Οι νέες μονάδες προέρχονται από τα έξι έργα του συγκροτήματος Little Athens, που έχουν ήδη δείξει σημαντική εμπορική απορρόφηση, και το πλάνο στοχεύει στην ομαλή συνέχεια των πωλήσεων και της παράδοσης προϊόντων με ισχυρό περιεχόμενο τοποθεσίας και ποιότητας κατασκευής. Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει στρατηγική κλιμάκωσης του pipeline, διατήρηση τιμολογιακών προδιαγραφών και διαχείριση ρευστότητας ώστε να υποστηριχθούν οι επόμενες φάσεις ανάπτυξης.

Η Τεχνική Ολυμπιακή, η συμφωνία με την Pollen Street Capital και οι ευκαιρίες

Σε σύναψη Συμφωνίας Συγχρηματοδότησης με τον διεθνή διαχειριστή εναλλακτικών επενδύσεων Pollen Street Capital προχώρησε η Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε.Η συμφωνία προβλέπει συνολική χρηματοδοτική δυνατότητα έως €250 εκατ. σε ορίζοντα τριετίας και σκοπός της είναι ο εντοπισμός και η αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών και η απόκτηση χαρτοφυλακίων εμπορικών και οικιστικών ακινήτων στην Ελλάδα. Φαίνεται λοιπόν πως η Τεχνική Ολυμπιακή συμμαχεί με διεθνή παίκτη για να δραστηριοποιηθεί εντονότερα στην αγορά ακινήτων. Μάλλον βλέπει ευκαιρίες και μάλιστα σημαντικές…

