Το World of Difference μετρά ήδη 10 χρόνια και οι αιτήσεις για τους 10 νέους νικητές συνεχίζονται

Το πρόγραμμα World of Difference συμπληρώνει 10 χρόνια και το Ίδρυμα Vodafone δίνει, και φέτος, την ευκαιρία σε 10 νέους με πάθος για την τεχνολογία, τη δυνατότητα να εργαστούν για 6 μήνες στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό της επιλογής τους, καλύπτοντας τον μισθό και τις εργοδοτικές τους εισφορές. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, που με συνέπεια, στηρίζει τη νεανική απασχόληση αλλά και το έργο των ΜΚΟ της χώρας, έχοντας ήδη ωφελήσει περισσότερους από 79 νέους και 73 Οργανισμούς.

Φέτος, το Ίδρυμα Vodafone ενίσχυσε ακόμα περισσότερο το πρόγραμμα και εγκαινίασε μια νέα συνεργασία με το HIGGS - Higher Incubator Giving Growth & Sustainability. Η ομάδα του HIGGS, του 1ου Incubator & Accelerator για ΜΚΟ στην Ελλάδα, θα προσφέρει, μέσα από σειρά σεμιναρίων και υπηρεσιών συμβουλευτικής, τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στους νέους νικητές και τις αντίστοιχες ΜΚΟ που θα προκύψουν, τις γνώσεις και τα απαραίτητα εργαλεία, που θα φέρουν την καινοτομία στη δουλειά τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, και με αφορμή αυτή την επετειακή χρονιά, το Ίδρυμα Vodafone, διοργάνωσε το WoDX Live streaming event, στον χώρο του Ρομάντσο, όπου όσοι το παρακολούθησαν είτε από κοντά είτε διαδικτυακά, είχαν την ευκαιρία να ακούσουν προηγούμενους νικητές και να μάθουν τα πάντα για το πρόγραμμα. Στο live streaming συμμετείχαν η Ρούλη Χριστοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Ιδρύματος Vodafone, που μίλησε για τον ουσιαστικό αντίκτυπο του προγράμματος στο κοινωνικό οικοσύστημα, ο Σωτήρης Πετρόπουλος, Διευθυντής του HIGGS, που αναφέρθηκε στη νέα συνεργασία με το Ίδρυμα Vodafone και στη δική τους συμβολή, καθώς και παλαιότεροι νικητές του προγράμματος και εκπρόσωποι ΜΚΟ, που μοιράστηκαν την προσωπική τους εμπειρία από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Συγκεκριμένα, η Αριστέα Μπισμπίκη που εργάζεται στην KINITRO, ο Παρασκευάς Σελίμ από τον Φάρο του Κόσμου, η Ευδοκία Πεχλιβανίδη που απασχολείται στην Dog’s Voice, καθώς επίσης ο Δημήτρης Κοντοπίδης, ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία της ΜΚΟ HUMANE, και ο Θανάσης Βράτιμος, συνιδρυτής της GIVMED, μοιράστηκαν την προσωπική τους εμπειρία από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για όλους τους ενδιαφερόμενους. Για όσους, λοιπόν, ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για την εμπειρία, αλλά και να ακούσουν χρήσιμες συμβουλές για το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν το WoDX Live streaming event στο https://bit.ly/2Ir1EYw.

Όσοι νέοι, ηλικίας 18-35, ενδιαφέρονται να γίνουν μέρος του προγράμματος μπορούν να μπουν στο www.vodafone.gr/vodafone-ellados/vodafone-world-of-difference/, μέχρι και τις 18 Οκτωβρίου 2019, και να δηλώσουν συμμετοχή, αφού πρώτα έχουν επιλέξει τον ΜΚΟ που τους εμπνέει, έχουν συμφωνήσει σε ένα συγκεκριμένο έργο που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν το διάστημα της απασχόλησής τους και έχουν βρει την τεχνολογία που θα βελτιώσει τη δράση του.

Ενώ, παράλληλα όσοι χρειάζονται διευκρινίσεις για τη διαδικασία συγγραφής και υποβολής της αίτησης τους, μπορούν να επικοινωνήσουν με το HIGGS και να συμμετάσχουν σε ανοιχτό σεμινάριο που θα πραγματοποιήσει.

Περισσότερες πληροφορίες για το World of Difference:

https://www.vodafone.gr/vodafone-ellados/vodafone-world-of-difference/

WoDX Live streaming event - Participants

Ρούλη Χριστοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Ιδρύματος Vodafone

Σωτήρης Πετρόπουλος, Διευθυντής του HIGGS - Higher Incubator Giving Growth & Sustainability

Αριστέα Μπισμπίκη, KINITRO

Παρασκευάς Σελίμ, Φάρος του Κόσμου

Ευδοκία Πεχλιβανίδη, Dog’s Voice

Δημήτρης Κοντοπίδης, ιδρυτής Humane

Θανάσης Βράτιμος, συνιδρυτής GIVMED

Το live παρουσίασε η δημοσιογράφος Δάφνη Καραβοκύρη.

Σχετικά με το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα

Εδώ και 27 χρόνια, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία και τη φράση “Connecting for Good” να συνοψίζει τη φιλοσοφία του, το Ίδρυμα Vodafone συνδέει την κοινωνική συνεισφορά με τις τεχνολογίες των τηλεπικοινωνιών. Στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Vodafone δραστηριοποιείται από το 2002, υποστηρίζοντας δράσεις και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, με έμφαση στους τομείς της Υγείας, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνίας. Στα 17 χρόνια δραστηριοποίησής του, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 93 φορείς και οργανισμούς, ενώ μόνο τον τελευταίο χρόνο έχει ωφελήσει περισσότερους από 698.000 πολίτες. Τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Vodafone στην Ελλάδα, αυτή την περίοδο, είναι: το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone, το Generation Next, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης STEM δεξιοτήτων, το Επίκεντρο της ActionAid, τα προγράμματα Instant Network & Instant Classroom για την υποστήριξη ανθρωπιστικών κρίσεων και το πρόγραμμα World of Difference.

