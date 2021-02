Γιατί οι γυναίκες λατρεύουν τα slots;

Υποσυνείδητα, κάθε φορά που μιλάμε για καζίνο, τσόχα και φρουτάκια το μυαλό μας πηγαίνει στο ανδρικό φύλο. Αυτό ισχύει για τους περισσότερους τουλάχιστον.

Θεωρούμε δεδομένο πως οι άντρες ασχολούνται περισσότερο με τα τυχερά παιχνίδια , όπως για παράδειγμα συμβαίνει και με το στοίχημα. Η… πρωτιά τους εντοπίζεται σε όλα τα παιχνίδια των καζίνο, αλλά και στα φρουτάκια; Κι όμως! Πρόσφατη μελέτη μας αποδεικνύει πως το «ωραίο φύλο» είναι εκείνο που κατέχει τα… πρωτεία στα slots. Συγκεκριμένα, μελέτη του Πανεπιστημίου του Όρεγκον, που διεξήχθη το 2012, ανατρέπει αυτό το στερεότυπο…

? Η έρευνα έδειξε ότι ο μέσος όρος ηλικίας ενός ανθρώπου που ασχολείται περισσότερα με τα slots είναι μεταξύ 55 και 60 έτη και μάλιστα γυναικείου φύλου . Η ομάδα που ανέλαβε αυτή την μελέτη, ήθελε να ανακαλύψει τους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες λατρεύουν τόσο πολύ τους κουλοχέρηδες και τους προτιμούν όταν πηγαίνουν στα καζίνο. Εμείς με τη σειρά μας, θα πάμε λίγο πιο… πέρα την έρευνα αυτή, αναζητώντας όλους εκείνους τους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες λατρεύουν τα φρουτάκια είτε αυτά αφορούν ένα επίγειο, είτε ένα online casino.

Είναι κατανοητά και από τον πλέον αρχάριο

Ο πρώτος και πιθανότατα πιο σημαντικός λόγος είναι ότι τα περισσότερα slots είναι αρκετά φιλικά για έναν αρχάριο παίκτη. Το να κατανοήσει κάποιος τον τρόπο παιχνιδιού του πόκερ ή του μπλάκτζακ σε τέτοιο βαθμό που θα είναι σε θέση να ποντάρει τα χρήματα του ώστε να έχει κέρδος, ίσως πάρει αρκετό καιρό. Αντίθετα τα φρουτάκια διαθέτουν σχεδόν μηδενικό βαθμό δυσκολίας. Το μόνο που χρειάζεται να ξέρεις είναι ότι πρέπει να επιλέξεις από ένα σύνολο γραμμών πληρωμής, το ποντάρισμα για κάθε μια από αυτές και στη συνέχεια γυρίζεις τον τροχό.

Δεν έχει πολύπλοκους κανόνες ή στρατηγικές, πράγμα που μετατρέπει τα φρουτάκια σε ένα από πιο εύκολα κατανοήσιμα παιχνίδια . Μία γυναίκα, εάν δεν έχει εμπειρία από καζίνο, δύσκολα θα κάτσει σε ένα τραπέζι πόκερ στις πρώτες της επισκέψεις. Οι κουλοχέρηδες είναι αποδεδειγμένα πιο προσιτοί για έναν ερασιτέχνη παίκτη. Είτε επιλέξει να επισκεφθεί ένα επίγειο καζίνο, είτε επιλέξει να ποντάρει online.

Και το πιο μικρό κέρδος σε συναρπάζει

Είναι γεγονός πως ακόμα και ένα ελάχιστο ποσό αν μπει στο ταμείο -έστω και 0,10€ μιλώντας για τα φρουτάκια- νιώθουμε μεγάλη χαρά! Αυτό ακριβώς είναι που λατρεύουν και οι γυναίκες στα slots. Μικρά (ή μεγάλα) κέρδη συνοδεύονται από εντυπωσιακά γραφικά και ηχητικά εφέ που δημιουργούν ένα αίσθημα ικανοποίησης, ενώ επιδρά θετικά και στο άγχος .

Αρκεί απλώς να σκεφτείτε πως μονάχα στα φρουτάκια, οποιαδήποτε ποσό κέρδους «γιορτάζεται» με τέτοιο τρόπο, ακόμη και αν αφορά την ελάχιστη χρηματική πίστωση. Μάλιστα, όσον αφορά το τελευταίο κομμάτι, σύμφωνα με μελέτες, αποδείχθηκε πως οι γυναίκες επιλέγουν τα slots διότι θεωρούν πως είναι αγχολυτικά και τις βοηθούν να μειώσουν τα επίπεδα του στρες.

Επίσης, τα φρουτάκια είναι αποδεδειγμένα πιο κερδοφόρα από τα υπόλοιπα παιχνίδια που μπορεί να συναντήσει κάποιος σε ένα online καζίνο. Αυτό αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για μία γυναίκα που θέλει να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις πιθανότητες απώλειας.

Μεγάλη διαθέσιμη ποικιλία

Σε αντίθεση με άλλα τυχερά παιχνίδια που θα βρει κάποιος σε ένα καζίνο, όσον αφορά τους κουλοχέρηδες υπάρχει πραγματικά τεράστια διαθέσιμη ποικιλία. Αυτή καλύπτει όλα τα γούστα και τις προτιμήσεις. Αυτός είναι ένας ακόμα παράγοντας για τον οποίο οι γυναίκες δείχνουν να προτιμούν αυτό τον τρόπο διασκέδασης απ’ το να κάτσουν σε ένα τραπέζι πόκερ ή μπακαρά, διασκεδάζοντας μαζί με άλλους ανθρώπους. Τα καζίνο έχουν αντιληφθεί πως τα φρουτάκια δεν είναι αποκλειστικά ανδρικό σπορ και έχουν φροντίσει να δημιουργήσουν παιχνίδια «κομμένα και ραμμένα» για εκείνες.

Για παράδειγμα, τα Ladies Nite, A Night Out, Dr. Lovemore είναι παιχνίδια που απευθύνονται αποκλειστικά σε γυναίκες . Η θεματολογία του πρώτου αφορά την έξοδο των γυναικών. Ένα φρουτάκι με πέντε τροχούς και εννέα γραμμές. Το δεύτερο έχει την ίδια θεματολογία με πέντε τροχούς και 20 γραμμές και το τελευταίο αφορά τον «γιατρό της αγάπης» με πέντε τροχούς και επίσης 20 γραμμές. Δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε ακόμα το Adelia: The Fortune Wielder από την Foxium που είναι αρκετά δημοφιλές στις γυναίκες ή το «Legend of the White Snake Lady» της Yggdrasil Gaming . Το τελευταίο διαθέτει πέντε τροχούς και 243 γραμμές πληρωμών.

Την ίδια ώρα δε, διαδικτυακά παρατηρείται… άνοιγμα των καζίνο στις γυναίκες. Για παράδειγμα η Novibet και η Betshop διαθέτουν ειδικές κατηγορίες στο προϊόν τους, που προορίζονται για το «ασθενές» φύλο. Το «Noviladies» και το «Casino Girls» αντίστοιχα.

Μικρότεροι κύκλοι παιχνιδιού

Ένας ακόμα σημαντικός λόγος για τον οποίο οι γυναίκες αγαπούν ιδιαιτέρως τα slots είναι και οι μικροί κύκλοι παιχνιδιού που διαθέτουν. Το γεγονός δηλαδή πως μπορεί να ολοκληρωθεί σε μικρή διάρκεια. Μία γυναίκα δύσκολα θα αφιερώσει αρκετό χρόνο σε ένα τραπέζι πόκερ ή μπλάκτζακ. Τα φρουτάκια της δίνουν τη δυνατότητα να χαλαρώσει και ίσως και να κερδίσει κάποια χρήματα μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, λόγω των γρήγορων περιστροφών και της άμεσης απόδοσης τυχόν κερδών.

Εν τω μεταξύ, οι γυναίκες βρίσκουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα φρουτάκια και λόγω των ευχάριστων γραφικών που διαθέτουν. Όσο η τεχνολογία προχωράει, τόσο αναβαθμίζονται και οι κουλοχέρηδες. Με αυτό τον τρόπο προσελκύουν όλο και περισσότερες γυναίκες, οι οποίες τους επιλέγουν για να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν κερδίζοντας μικρά ή μεγάλα ποσά.

Η κατάρριψη του μύθου

Τι συμπεραίνουμε από τα παραπάνω; Ότι τελικά το στερεότυπο ότι τα φρουτάκια είναι ανδρική υπόθεση μάλλον θα πρέπει να αναθεωρηθεί!

Άλλη μια έρευνα, αυτή την φορά στη Σουηδία, έδειξε ότι από το συνολικό ποσοστό παικτών που έχουν ως πρώτη τους προτίμηση τους κουλοχέρηδες το 64% είναι γυναίκες. Τα slots έχουν μπει για τα καλά στις ζωές των γυναικών και τα καζίνο το γνωρίζουν . Γι’ αυτό το λόγο έχουν φροντίσει να στρέψουν και το μάρκετινγκ τους προς αυτές προβάλλοντας διαφημίσεις που τις αφορούν.

Εδώ, αξίζει να γίνει αναφορά σε ένα παράξενο περιστατικό που… πέσαμε πάνω του ψάχνοντας. Είναι γνωστό πως οι επιστήμονες και οι κοινωνιολόγοι μελετούν τις συνήθειες που έχουν οι γυναίκες όσον αφορά τα καζίνο και τα τυχερά παιχνίδια ήδη από τη δεκαετία του 1940. Ωστόσο την τελευταία πενταετία έχουν αλλάξει άρδην τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών κι εμείς, όπως κι εσείς, αναρωτιόμαστε το «γιατί».

Γιατί πολύ απλά μέχρι την τελευταία δεκαετία όλες αυτές οι έρευνες πραγματοποιούνταν από άνδρες ερευνητές, οι οποίοι εστίαζαν στο ανδρικό κοινό.

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ανατρέπει το μύθο ότι τα τυχερά παιχνίδια είναι αποκλειστικά ανδρική υπόθεση είναι το εξής. Στη Μεγάλη Βρετανία πραγματοποιήθηκε έρευνα το 2017 και έδειξε ότι η διαφορά ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες που είχαν παίξει οποιοδήποτε τυχερό παιχνίδι τον προηγούμενο μήνα είναι αρκετά μικρή. Το 44% δήλωσε πως είχε κάποια ενασχόληση με καζίνο τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών ανήλθε σε 53%.