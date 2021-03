Γυναίκες και θέσεις ευθύνης σε μια εποχή μεταβολών

Διαδικτυακή εκδήλωση από την INTERAMERICAN και το Women On Top

Σε μια περίοδο σημαντικών ανακατατάξεων, όπου η συζήτηση γύρω από την ισότητα, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη έρχεται στο προσκήνιο σε κάθε κοινωνικό, εταιρικό και πολιτικό πλαίσιο, η IINTERAMERICAN συνεργάζεται με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών Women On Top και διοργανώνει μια ζωντανή διαδικτυακή συζήτηση με θέμα τις γυναίκες σε θέσεις ευθύνης, τις προκλήσεις αλλά και τον ρόλο τους σε μια εποχή ταχύτατων μεταβολών.

Γιατί συζητάμε για τη γυναικεία ηγεσία και την ισότιμη συμμετοχή και εκπροσώπηση των γυναικών στην εργασία; Τι έχει να προσφέρει η διαφορετικότητα και η συμπερίληψη στα πολλά πεδία της σύγχρονης ανθρώπινης δραστηριότητας; Ποιος είναι ο ρόλος των εταιρειών στην προσπάθεια να καλλιεργήσουμε, ως κοινωνία και ως αγορά εργασίας, μια κουλτούρα ισοτιμίας, ασφάλειας και σεβασμού για όλες και όλους; Ποια στερεότυπα και αγκυλώσεις χρειάζεται να ξεπεράσουμε για να αποκτήσουν οι γυναίκες -και άλλες υποεκπροσωπούμενες ομάδες- τη θέση και την ουσιαστική φωνή που τους αναλογεί;

Σε αυτά και άλλα ερωτήματα, θα κληθούν να απαντήσουν ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας των Γυναικών, ομιλητές και ομιλήτριες από διαφορετικούς χώρους και με διαφορετικά ερεθίσματα και καταβολές: η Δροσιά Καρδάση, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της IΝΤΕRAMERICAN, η Ευγενία Ντάλλα, Head of Life & Health claims της INTERAMERICAN, η Χριστίνα Καράμπελα, Ιδρύτρια της εταιρείας κοινωνικών και εμπορικών μελετών qed, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και μέλος της γενικής συνέλευσης της ActionAid Hellas και ο Κωσταπάνος Μηλιαρέσης, συνιδρυτής της ethelon και Ashoka Foundation Changemaker. Τη συζήτηση, που θα μεταδοθεί σε πραγματικό χρόνο, θα συντονίσει η συνιδρύτρια του Women On Top και συγγραφέας Στέλλα Κάσδαγλη.

Για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση και να θέσετε τις δικές σας ερωτήσεις, μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας εδώ ή να συντονιστείτε απευθείας στη σελίδα Facebook της INTERAMERICAN τη Δευτέρα 8 Μαρτίου στις 2 μ.μ.. Η εκδήλωση θα διαρκέσει 90’.

Σχετικά με την INTERAMERICAN

Η INTERAMERICAN αποτελεί κύριο μέλος του CSR HELLAS από το 2007. Η προοδευτική ενσωμάτωση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στη στρατηγική και τους βασικούς άξονες της λειτουργίας του Οργανισμού, επί 15ετία, έχει φέρει την INTERAMERICAN στην «πρώτη γραμμή» των επιχειρήσεων στην Ελλάδα που δίνουν τον τόνο των εξελίξεων σε επίπεδο δεσμεύσεων, πρωτοβουλιών και στρατηγικών επιλογών για την Υπευθυνότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Με ηγετική παράδοση 52 ετών στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, ο Οργανισμός συνεισφέρει άμεσα, έμμεσα και συνεπαγόμενα σημαντική οικονομική αξία στο ΑΕΠ της χώρας, ετησίως πάνω από 350 εκατ. ευρώ. Υποστηρίζει, συνολικά, περισσότερες από 4.600 θέσεις εργασίας με αντιστοίχιση μιας άμεσης θέσης εργασίας σε τρεις θέσεις στην ευρύτερη οικονομία, ενώ οι πολίτες, των οποίων το εισόδημα υποστηρίζεται από τις δραστηριότητες της INTERAMERICAN, εκτιμώνται σε 11.000 περίπου (2019, Socio-Economic Impact, από την ΕΥ).

Σχετικά με το Women On Top

Το Women On Top είναι ένας οργανισμός με στόχο την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα στην εργασία. Ιδρύθηκε το 2012 και από τότε έχει δημιουργήσει και παρακολουθήσει πάνω από 930 συνεργασίες mentoring και έχει εκπαιδεύσει πάνω από 1200 άνεργες, μισθωτές και αυτοαπασχολούμενες γυναίκες σε σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης, προσφέροντας ταυτόχρονα και δημιουργική απασχόληση στα παιδιά όσων από αυτές είναι μητέρες. Mέσα από την πρωτοβουλία Women On Top in Business, παρέχει εκπαίδευση, συμβουλευτική και υπηρεσίες διαχείρισης έργου σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να κάνουν πράξη την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στην αγορά εργασίας, μέσα από την ενίσχυση της ποικιλομορφίας και της ισορροπίας επαγγελματικής/προσωπικής ζωής για τους εργαζομένους τους.

Τέλος, έχει αναπτύξει μία ευρεία πλατφόρμα επικοινωνίας και παραγωγής περιεχομένου, με στόχο το χτίσιμο δυναμικών κοινοτήτων γύρω από το στόχο της έμφυλης ισότητας, την προώθηση θετικών και ισχυρών γυναικείων προτύπων, αλλά και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού και των δομών λήψης αποφάσεων για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, ακόμα και σήμερα, οι γυναίκες στην ισότιμη συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή.

Παρακολούθηση της εκδήλωσης της Δευτέρας, 8 Μαρτίου, μέσω του συνδέσμου:

https://us02web.zoom.us/j/89059496907