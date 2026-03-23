Πετρέλαιο: Πάνω από τα 110 δολάρια η τιμή του Brent στον απόηχο του τελεσιγράφου Τραμπ στο Ιράν

Με το άνοιγμα των αγορών στην Ασία, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Το Brent, που αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ευρώπη και την Ελλάδα, διαμορφώνεται στα 111,7 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας πάνω από το ψυχολογικό όριο των 110 δολαρίων, παρά τη μικρή υποχώρηση που καταγράφει η τιμή του. Σε μηνιαία βάση καταγράφει άνοδο σχεδόν 58% και σε ετήσια πάνω από 53%, αποτυπώνοντας την ένταση που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Αντίστοιχα, το αμερικανικό WTI κινείται κοντά στα 98,3 δολάρια το βαρέλι, έχοντας νωρίτερα αγγίξει τα 101,5 δολάρια, ενώ συνολικά έχει ενισχυθεί κατά περίπου 50% από την έναρξη του πολέμου.

Την ίδια ώρα, το φυσικό αέριο υποχωρεί στα 3,03 δολάρια, καταγράφοντας ημερήσια πτώση, αν και σε μηνιαία βάση διατηρεί άνοδο άνω του 7%, σε μια αγορά που παραμένει ευάλωτη στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα «εξαλείψουν» βασικές ενεργειακές υποδομές του Ιράν εάν δεν ανοίξει το Ορμούζ εντός της προθεσμίας που έχει θέσει. Η Τεχεράνη απάντησε ότι θα στοχοποιήσει αμερικανικά και ισραηλινά συμφέροντα στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών εγκαταστάσεων, υποδομών πληροφορικής και μονάδων αφαλάτωσης.

Η παρατεταμένη ένταση έχει ουσιαστικά περιορίσει τη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, πλήττοντας την παραγωγή στη Μέση Ανατολή και εντείνοντας τις ανησυχίες για την παγκόσμια αγορά. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προειδοποιεί ότι η αγορά πετρελαίου αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη διαταραχή στην ιστορία της, παρά την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων και τις προσπάθειες των ΗΠΑ να διευκολύνουν την πώληση ρωσικού και ιρανικού πετρελαίου.